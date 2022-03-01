زيادة صافي الأرباح المجمعة من 23 مليون جنيه في عام 2020 الي 174 مليون جنيه في عام 2021

زيادة صافي الأرباح المستقلة بنسبة 98% من 47 مليون جنيه في عام 2020 إلى 94 مليون جنيه في عام 2021

قفز نصيب السهم من صافى أرباح الشركة من 0.58 جنية في عام 2020 إلى 1.09 جنيه في عام 2020 بمعدل نمو 88%

القاهرة – عقدت مجموعة مصر للأسمنت التي تقع تحت مظلتها 4 شركات ومنهم شركة مصر للأسمنت – قنا، المدرجة بالبورصة المصرية، اجتماع مائدة مستديرة للإعلان عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2021، فيما تنعكس على الطفرة الهائلة التي أحدثتها المجموعة بتطوير هويتها المؤسسية، إذ جمعت شركاتها التابعة الأربعة تحت إدارة رشيدة واحدة.

فمن خلال سجل حافل من نجاحاتها المتوالية، أستطاعت المجموعة الحفاظ على مكانتها الرائدة بوضع أساس راسخ تنطلق منه لخدمة سوق الأسمنت والإنشاءات في مصر والمنطقة. هذا وقد نجحت شركة مصر للأسمنت – قنا في تحقيق زيادة نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 656% ، ليصل من 23 مليون جنيه في عام 2020 الي 174 مليون جنيه في عام 2021. كما حققت الشركة نمو صافي الأرباح المستقلة بنسبة 98%، لتحقق 47 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 94 مليون جنيه في عام 2021. هذا وقد تقلص إجمالي المديونية الشركة بنسبة 23% في عام 2021. كما قفز نصيب السهم من صافي أرباح الشركة من 0.58 جنيه في عام 2020 إلى 1.09 جنيه في عام 2021، بمعدل نمو 88%.

في هذا الصدد أشاد اللواء أركان حرب، السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، بالجهود العظيمة التي أتخذها جميع القائمين بالشركة في تطوير التوجه الاستراتيجي للمجموعة لتعزيز صدارتها محليًا وإقليميًا، قائلاً: " ما نشهده اليوم يعكس هدفنا الأساسي نحو المضي قدمًا لمواكبة تطورات السوق المصرية على الناحية الإدارية والناحية التشغيلية، تحت مظلة "مجموعة مصر للأسمنت” . وفي ضوء الاستراتيجية المستدامة للمجموعة، تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات المشهودة المتمثلة في النتائج المالية للمجموعة لعام 2021، بالإضافة إلى النمو والنهوض بالصناعة في مصر وإفريقيا."

وعلى صعيد آخر، صرح المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب، قائلاً: حرصنا هذا العام على الإلتزام بقيم المجموعة الموحدة، والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة وتيرة إنجازات المجموعة المتوالية، والتميز في تقديم منتجات أسمنتية عالية الجودة؛ إذ أفخر بالكشف عما يبرهن إنفرادانا بمكانة استثنائية في قطاع الأسمنت. هذا وفي ضوء قرار جهاز حماية المنافسة بتنظيم طاقات إنتاج الأسمنت للسوق المحلي وذلك تحسين إقتصاديات صناعة الأسمنت، نجحت الشركة في تعزيز إيرادتها، وذلك من خلال بيع – ولأول مرة – كمية 330 ألف طن من الكلينكر في 2021. كما بلغت مبيعات التصدير للشركة 235 ألف طن في عام 2021، مقابل 186 ألف طن في عام 2020، بزيادة قدرها 27%. "

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