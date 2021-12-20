حصلت شركة النهضة للخدمات على عقد العدادات الذكية من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، ويشمل هذا العقد الذي تبلغ قيمته 9.3 مليون ريال عُماني (24.2 مليون دولار أمريكي)، ومدته ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من يناير 2022م، تركيب ما يتجاوز400,000 عداد ذكي في جميع مناطق شركة مسقط لتوزيع الكهرباء.

وقدحصلت النهضة على هذا المشروع بفضل كفاءة حلولها التجارية والتقنية بالإضافة إلى تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بدرجة عالية في المنطقة الأولى (مسقط، ومطرح، والعامرات وقريات) حيث تنفذ حاليًا أعمال القراءة اليدوية للعدادات لصالح شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، أما العقد الجديد فإنّه يضيف المنطقة الثانية لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء (بوشر) والمنطقة الثالثة (السيب) إلى المشروع الذي يهدف لإدخال نظام الأتمتة ونقل الخبرة والكفاءة وتمكين مهارات الكادر الوظيفي العُماني.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من الفاضل سلمان بن علي الهطالي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، والفاضل ستيفن توماس، الرئيس التنفيذي لشركة النهضة للخدمات، بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة قال ستيفن توماس: (إنّ هذه الاتفاقية توثق الروابط الوطيدة مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء التي تمثّل عميلًا وشريكًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لشركة النهضة، ويمكن وصف المشروع بأنّه أكثر من مجرد مشروع للأتمتة، فمن خلال توظيف ورفع مهارات الموظفين العمانيين، يساهم المشروع أيضًا في تحقيق أهداف التعمين وبناء القدرات. وقد تم اختيار شركة النهضة من بين أفضل المتنافسين و المتخصصين في المجال ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدل على تحقيقها سجلًا ناجحًا في تنفيذ العقود التقنية بكفاءةٍ واستدامة).

وستوكل النهضة هذه المهمة لـ 134 موظفاً عمانيًا بجانب 53 موظفًا من موظفي الشركة في الوقت الحالي في المنطقة الأولى، كما أن الشركة ستستقبل 81 موظفًا جديدًا ليعملوا في المنطقة الثانية والثالثة، وسيتم رفع مهارات هؤلاء الموظفين بدءًا من قراءة العدادات إلى تركيب العدادات الذكية وتوصيلها، وسيخضعون لمزيد من التدريب. وسيظل الموظفونن في شركة النهضة إما للعمل في البرامج المماثلة المطروحة من شركات التوزيع الأخرى أو للعمل ضمن فريقها لإدارة المرافق الخدمية.

وستتكفل شركة تاتا باور في الهند، الشريك التقني للنهضة في هذا المشروع، بإدارة المشاريع في السلطنة وتوفير الخبرة في بناء القدرات بصحبة حوالي 40 فنيًّا خبيرًا لتدريب الفريق العُماني ليتمكنوا من تركيب العدادات الذكية وتوصيلها واستكشاف أعطالها وإصلاحها.

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- انتهى -

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