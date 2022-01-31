تقنيات متطورة حققت بالفعل مكاسب تجارية وبيئية في منطقة الشرق الأوسط في طريقھا للاستخدام بالولايات المتحدة

تقنيات واعدة للاستخدام في المناطق التي تعاني من شح المياه مع وفرة في ضوء الشمس بالولايات المتحدة

تجارب مرتقبة لتقنيات موفرة للطاقة للتحكم في المناخ دون استخدام المياه العذبة ،ومحاصيل تتحمل الملوحة مع توفير متوقع في المياه العذبة بنسبة تصل إلى %90

تستھدف ھذه التقنيات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة حجم المحاصيل وتحقيق ھوامش ربحية أفضل للمزارعين

جدة ،المملكة العربية السعودية : أعلنت "مزارع البحر الأحمر ،"الشركة السعودية-الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية ،والتي تطور تقنيات خاصة للزراعة التجارية الموفرة للطاقة والتحكم المستدام بالمناخ دون استخدام المياه العذبة ،عن توسعھا في الولايات المتحدة الأمريكية. وستكون البداية من خلال شراكة أبرمتھا الشركة مع مركز الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التابع لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا( UA-CEAC) لتجربة تقنياتھا .

الجدير بالذكر أن شركة مزارع البحر الأحمر ھي إحدى الشركات المنطلقة من جامعة الملك عبد ﷲ للعلوم والتقنية وقد تأسست عام 2018 بھدف تلبية احتياجات الأمن الغذائي ،وتقليل الاعتماد على المياه العذبة واستخدام الكربون في قطاع الغذاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي. طورت الشركة تقنيات فريدة خصيصاً للبيئات ذات الظروف المناخية القاسية، إلى جانب حلول موفرة للطاقة لاستخدام المياه المالحة بدلاً من المياه العذبة في تبريد المستنبتات الزراعية من خلال نظام فريد حاصل على براءة اختراع للتبريد النھاري والليلي ومزود بتقنيات ذات كفاءة عالية للتحكم في مستويات الرطوبة ومراقبة الطاقة الشمسية والنمو .

ساھمت استثمارات شركتي AppHarvest و Bonaventure الأمريكيتين في تسريع التوسع الدولي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الشركة قد تلقت كذلك استثمارات خلال العام 2021 في منطقة الشرق الأوسط قدمتھا مجموعة من المؤسسات السعودية والإماراتية ضمت مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) ،ومعھد مبادرة مستقبل الاستثمار المملوك للحكومة السعودية، وجامعة الملك عبدﷲ للعلوم والتقنية، وشركة جلوبال فنتشرز الإماراتية المتخصصة في الاستثمار الجريء.

يمثل مركز الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التابع لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا (UA-CEAC) إحدى أبرز المؤسسات الأمريكية المھتمة بالتحقق من جدوى التقنيات الناشئة ،انطلاقاً من التزامھا بتقديم برامج وفعاليات وتطوير محتوى ثري لدعم القطاع وتثقيف الجمھور حول الدور الحيوي للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة في مواجھة التحديات الغذائية والبيئية الحالية والمستقبلية من خلال حلول إبداعية وعملية وناجحة .

تأتي ھذه الشراكة استكمالاً للجھود البحثية الأخرى للمركز والتي تشمل أبحاثاً حول تقنية تحويل الطول الموجي ،ورقائق الخلايا الكھروضوئية المتكاملة شبھ الشفافة والتي تستھدف المساعدة في تعزيز إنتاجية المحاصيل ،وتحسين كفاءة استخدام الموارد واستدامة إنتاج الغذاء داخل البيئات الخاضعة للرقابة .تشمل اھتمامات المركز أيضاً التحسين المشترك للمتغيرات البيئية وتطوير تطبيقات التحكم البيئي المتقدمة التي تضمن توفير أفضل للموارد في أنظمة الزراعة العمودية الداخلية وكذلك أنظمة دعم الحياة الحيوية .

تتميز أنظمة شركة مزارع البحر الأحمر بمرونتھا وإمكانية نشرھا على نطاق أوسع بسرعة وسھولة في البيئات التي تعاني من شح المياه ذات الظروف المناخية القاسية ،بما في ذلك مساحات شاسعة من الولايات المتحدة تعاني حالياً من شح المياه الذي يحول دون الاعتماد على طرق الزراعة التقليدية أو يرفع تكاليفھا لمستويات غير مجدية اقتصادياً .وتعكف الشركة على تطوير واستخدام تقنياتھا داخلياً لزراعة منتجات طازجة عالية الجودة وبيعھا في المملكة العربية السعودية ،وتخطط حالياً لتسويق وبيع تلك التقنيات للمزارعين حول العالم.

وتعليقاً على الإعلان ،قال مراد كاسيرا ،مدير مركز الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التابع لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا (UA-CEAC): "يشرفنا إبرام ھذا التعاون البحثي مع شركة مزارع البحر الأحمر ،حيث يمتلك المركز تاريخاً عريقاً في مجال إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة بتصميم وتنفيذ أنظمة الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة المناسبة للبيئات ذات الظروف المناخية المعتدلة والقاسية، بما في ذلك الصحاري القاحلة والمتجمدة ."

وبھذه المناسبة ،قال الدكتور رايان ليفرز ،الرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر: "نتطلع للعمل مع جامعة أريزونا على ھذا المشروع المھم لتقديم حلول زراعية تناسب مساحات واسعة بالولايات المتحدة تعاني من قسوة المناخ الموسمي وشح المياه الذي يجعل زراعة منتجات طازجة على مدار العام صعباً للغاية. فالتقنيات المتطورة التي قمنا بتطويرھا قادرة على المساھمة في علاج ھذه المشكلة، وتقليل الاعتماد على المياه العذبة في إنتاج الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي."

وفي إطار دراسة أولية، سيتم استخدام التقنيات الموجھة للبيئات ذات الظروف المناخية القاسية في مرافق جامعة أريزونا لمدة عام كمرحلة أولى يجري خلالھا تقييم فوائدھا بشكل كامل قبل استخدامھا في مناطق مرة أخرى .

مركز الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التابع لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا( UA-CEAC)

مركز الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة (UA-CEAC) ھو عبارة عن برنامج بحثي وأكاديمي وتثقيفي وإرشادي متعدد التخصصات تابع لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا .تتمحور اھتمامات المركز وجھود أعضاء ھيئتھ التدريسية ومنسوبيھ وطلابھ والمتعاونين معھ على مستوى القطاع حول التقنيات المبتكرة لإنتاج الغذاء والطاقة والمنتجات الحيوية ويسعى لتحقيق الأھداف التالية:

تطوير البرامج البحثية الصعبة وتطبيقاتھا العلمية والھندسية والعملية

تنظيم برامج وفعاليات وتطوير محتوى ثري لدعم القطاع وتثقيف الجمھور حول الدور الحيوي للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة في مواجھة التحديات الغذائية والبيئية الحالية والمستقبلية من خلال حلول إبداعية وعملية وناجحة

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة مزارع البحر الأحمر

تلتزم شركة مزارع البحر الأحمر بتوفير حل مستدام لواحدة من أكبر المشاكل التي يواجھھا العالم اليوم - وھي توفير الغذاء لسكان العالم بطرق مستدامة تستفيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة .ومن خلال نھجھا المبتكر ،تساھم الشركة بقوة في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يعانون من شح المياه .ويستخدم ھذا النھج تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى منظومة زراعية عالمية رائدة تستند إلى أسس علوم النبات وتكنولوجيا التبريد المستدام وأنظمة إدارة الضوء والطاقة.

www.redseafarms.com

لمزيدٍ من المعلومات:

Jana Hubbard: +966 56 131 6267

jana.hubbard@redseafarms.com Stevi Zois: +966 54 470 1331

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