الشرق الأوسط: أعلنت شركة مار كونتراكتينج (شركة ذا مين فروم مارس)، المتخصصة بتشغيل الرافعات الثقيلة، عن تعيين كريج جولتز مديراً لعملياتها الدولية.

ويتولى كريج، بموجب منصبه الجديد، مسؤولية قيادة عمليات شركة مار كونتراكتينج بما في ذلك تسيير أعمال البناء وعمليات الشركة في مواقع الإنشاءات والإشراف على الأعمال الهندسية وعمليات النقل والخدمات اللوجستية الخاصة بالشركة، انطلاقاً من مكتب الشركة في سيدني.

ويتمتع كريج، الذي عاد إلى أستراليا بعد أكثر من ست سنوات من العمل في المشاريع الدولية في أماكن مختلفة مثل الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، بخبرة 40 عاماً تقريباً في مجال تسيير أعمال مشاريع البناء الكبرى والعمل في قطاعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين والمعادن والطاقة والبنية التحتية والقطاعات النووية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيمون مار، المدير العام لدى شركة مار كونستراكتينج: "يُعد تعيين كريج في هذا المنصب خطوةً استراتيجيةً مهمةً لنا، حيث نواصل تعزيز عملياتنا والارتقاء بها على المستوى الداخلي استعداداً لإطلاق مجموعة كبيرة من الأعمال الجديدة القادمة على الصعيدين المحلي والدولي".

وتابع مار قائلاً: "نتطلع في العام القادم إلى التفوق على أنفسنا وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية، كما نأمل أن نشهد نمواً بارزاً للشركة من خلال توسيع نطاق أعمالها ضمن مجموعة مختلفة من القطاعات؛ لا سيما توليد الطاقة والإنشاءات الصناعية، بما فيها مراكز البيانات، ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تمولها الحكومة. وتعد شبكة علاقات كريج العالمية وخبرته الواسعة في العمل على المشاريع الكبرى نقطةً مهمةً بالنسبة لنا في تنفيذ مثل هذه المشاريع".

كما يشتهر كريج بريادته في اعتماد أحدث معايير إدارة المشاريع للفرق الكبيرة متعددة التخصصات في بيئات معقدة وصعبة، بفضل خبرته الواسعة في تنفيذ المشاريع بدءاً من عمليات تطوير المشروع وإعداد الموقع ووصولاً إلى الإشراف على العمليات التمهيدية وغيرها من عمليات البناء والتشغيل.

وبدوره، قال كريج جولتز: "أدرك جميع النقاط المطلوبة لمواجهة التحديات اللوجستية والثقافية التي يمكن أن ترتبط بمشاريع الشركة بفضل عملي في مختلف مناطق العالم على تنوع ثقافاتها".



وأضاف جولتز، مشيراً إلى أن ثقافة عمل مار كونستراكتينج على الصعيد المحلي كانت الحافز الأساسي خلف انضمامه إلى فريق عملها: "تتمحور منهجية الأعمال المستقبلية لشركة مار كونستراكتينج حول الابتكار بشكل رئيسي، مع مراعاة قيم الصدق والنزاهة والتواضع في التعامل مع فريقها من الخبراء المخلصين ضمن جميع عملياتها".

#بياناتشركات



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ملاحظة للمحررين: تُعدّ شركة مار كونتراكتينج (ذا مين فرم مارس) واحدةً من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصميم وتنفيذ عمليات رفع الأحمال الثقيلة بواسطة الرافعات البرجية الثقيلة وغيرها من خدمات الرفع المختلفة. وتتمتع الشركة بخبرة تفوق التسعة عقود، عملت خلالها على مجموعة من المشاريع الضخمة في أستراليا ومختلف أنحاء العالم في قطاعاتٍ متنوعة تشمل المشاريع الإنشائية الضخمة وقطاعات التعدين والنفط والغاز والطاقة والطاقة النووية والتكنولوجيا والقطاع البحري والبنى التحتية الرئيسية لقطاع النقل. ولا يقتصر عمل الشركة على تأجير الرافعات والموظفين القائمين على تشغيلها،بل تزخر بنخبة من أفضل المفكرين وخبراء حل المشكلات المشهود لهم بإنجازاتهم السباقة، والتي تكللت بتصميم رافعة مار 2480دي هيفي ليفت لوفينج، التي تتميز بأكبر قدرة رفع في العالم.

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