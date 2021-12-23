ستقوم شركة الإنشاءات الإيطالية العملاقة بتركيب أكثر من 2,200 لوح شمسي في مصنعها في دبي.

ستولد محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها القصوى 1.2 ميغاواط أكثر من 1,922,000 كيلوواط / الساعة من الطاقة النظيفة خلال عامها الأول من بدء تشغيلها.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج المواد اللاصقة ومواد عزل المياه والمنتجات الكيماوية الخاصة بقطاع البناء والتشييد، والمملوكة بالكامل لمجموعة مابي، شراكةً مع شركة تزويد الطاقة المستدامة في الإمارات العربية المتحدة، "Yellow Door Energy"، لتركيب أكثر من 2,200 لوح شمسي في مصنعها الحديث في مجمع دبي للاستثمار، الإمارات العربية المتحدة. ستولد محطة الطاقة الشمسية الضخمة، والتي تبلغ طاقتها 1.2 ميغاواط أكثر من 1,922,000 كيلوواط / الساعة من الطاقة النظيفة خلال عامها الأول من بدء تشغيلها.

ستتم المباشرة بتركيب الألواح الشمسية اعتبارًا من بداية عام 2022 وستغطي مساحة 8,900 متر مربع تقريبًا من سطح المصنع، مما يحدّ بشكلٍ كبير من استهلاك المصنع للكهرباء. سيتم توليد 85% من احتياجات استهلاك الطاقة للمصنّع الإيطالي من خلال عقد إيجار الطاقة الشمسية المبرم. سيحدّ المصنع المبتكر من انبعاثات الكربون لشركة مابي بمقدار 800 طن، أي ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة الكهربائية في 145 منزلاً لمدة عام كامل، أو شحن 97 مليون هاتف ذكي.

قررت الشركة العائلية الإيطالية المتخصصة بتوفير حلول البناء، والقائمة على مبادئ تهدف إلى تحقيق مستقبل صديق للبيئة، إبرام اتفاقية مع شركة "Yellow Door Energy" المتخصصة بحلول توليد الطاقة الشمسية، وذلك لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في حلول البناء المستدامة، ولتطابق أفضل ممارساتها المستدامة مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، والتي تهدف إلى تحقيق المستوى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050.

وفي هذا السياق، علّق ستيفانو إياناكونِ، المدير الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "في شركة مابي، نتّبع أفضل الممارسات المستدامة لتقديم مجموعتنا المتنوعة من حلول البناء، ونحن فخورون بشراكتنا مع "Yellow Door Energy" في هذه المبادرة الرائدة. لطالما كانت شركة مابي في طليعة الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة البيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. كما يسعدنا المساهمة في مبادرة تحقيق الحياد المناخي الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسنواصل تنفيذ حلول مستدامة ذات تطلّع مستقبلي يمكن أن تؤثر إيجابيًا على جميع المعنيين."

كما أضاف روري مكارثي، الرئيس التجاري لشركة "Yellow Door Energy": "يسرّنا أن ندخل في شراكة مع شركة مابي وأن ندعم نهجها الطموح لتحقيق الاستدامة في قطاع البناء والتشييد. تعد الطاقة الشمسية جزءًا لا يتجزأ من أي عمل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة. وتفخر شركة "Yellow Door Energy" بالمساهمة في استراتيجية الطاقة النظيفة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ونختتم قولنا بتهنئة قيادة الأمة على نجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 بشأن تغير المناخ في العام 2023."

ستقوم شركة مابي، خلال مدة الاتفاقية – من مايو 2022 حتى أبريل 2042 – بالتواصل مع شركة "Yellow Door Energy" لتركيب 2,200 لوح شمسي بغرض تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال مدّة الاتفاقية.

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-انتهى-

نبذة عن مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م

تأسّست شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008 من قبل مجموعة مابي، وهي عبارة عن منشأة تصنيع حديثة قائمة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40,000 متر مربع في مجمع دبي للاستثمار.

بصفتها شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيميائية لقطاع البناء، أثبتت مابي فعالية حلولها المبتكرة في القطاع عبر عدد من المشاريع الرائدة في المنطقة. كذلك تم اختيار مابي كشريك رسمي للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 لدعم عملية إعداد التصميم الأولي وبناء الجناح الفريد الذي يتمحور حول مفهوم الاستدامة. كما وقامت مابي بتزويد 26 جناحًا آخر في معرض إكسبو 2020 بمواد بناء مستدامة. نفذت مابي عددًا من المشاريع النموذجية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مسبح الغطس العميق، وبرج العرب، ومترو الرياض، ودار الأوبرا بدبي، وبرج خليفة، واللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، ومطارات دبي الدولية.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة مابي في ميلانو في إيطاليا، وقد تم تأسيسها في العام 1937، ومنذ ذلك الحين قدّمت مجموعة منتجات رائدة تضم أكثر من 5,500 منتج. وتتألف المجموعة من 90 شركة تابعة تعمل في 57 دولة، و83 مصنعًا في 36 دولة مختلفة، وتضمّ أكثر من 10,500 موظف يقدّمون الخدمات لأكثر من 66,000 عميل حول العالم.

تلتزم مابي بأعلى المعايير في القطاع حيث نالت شهادة الأيزو رقم ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو رقم ISO 1400 لنظام إدارة البيئة في العام 2015 وشهادة الأيزو رقم45001 ISO لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في العام 2018.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.mapei.ae

نبذة عن "Yellow Door Energy"

"Yellow Door Energy" هي شركة رائدة في مجال الطاقة المستدامة وهي الشريك الأبرز للشركات في القطاع، حيث تخدم العملاء التجاريين كما الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. تعمل حلول كفاءة الطاقة الشمسية والطاقة التي تقدمها "Yellow Door Energy" على تمكين الشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز إمكانية الاعتماد عليها والحد من انبعاثاتها الكربونية. ويشمل المساهمون في شركة "Yellow Door Energy"مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة ميتسوي، وشركة إكوينور، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).

www.yellowdoorenergy.com

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