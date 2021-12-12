خلال حفل توزيع جوائز المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021

دبـي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" على أربع جوائز مقدمة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS+R)؛ وذلك خلال حفل توزيع الجوائـز المقام على هامش فعاليات "المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنعقد مؤخراً؛ حيث فازت الشركة بالجائزة الذهبية للتصميم المعماري المستقبليّ عن مشروعها التطويري الجديد «سيليكــون سنتــرال» المُقام في دبـي، كما حصل مشروع «سيليكــون سنتــرال» أيضاً على الجائزة الفضية للكفاءة التشغيلية والجهود المبذولة في خفض التكاليف.

يمثل مركز «سيليكــون سنتــرال» معلمًا جديدًا داخل مدينة دبي، مع تمتعه بموقع استراتيجي على بعد 12 كيلومترًا من وسط المدينة و 15 كيلومترًا من مطار دبي، داخل واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية.

هذا كما حصل "الخالدية مول" في أبوظبي على جائزة ذهبية أخرى لتصميم وتطوير مرافق اللياقة البدنية ضمن فئة (مشروعات التطوير الجديدة)، بينما حصل "الوحدة مول" في أبوظبي على جائزة فضية لتعزيز تجربة عملائه من خلال أحدث إضافة للمول تمثلت في افتتاح متجر "إيكيا" وذلك ضمن فئة (التميّز في تعزيز المداخيل التشغيلية الصافية – التأجير).

يتم تنظيم المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS+R) بالشراكة مع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية (DAC) وغرفـة تجـارة دبـي؛ حيث يجمع بين المهنيين والمختصين بقطاع تجارة التجزئة على الصعيد العالمي من خلال إقامة مؤتمر ومعرض لعقد الصفقات والتواصل وبناء العلاقات، إلى جانب تنظيم حفل لتوزيع الجوائز على هامش المؤتمر.

وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ سليم م. أ.، المدير العام لمجموعة اللولو العالمية؛ قائلا: "تحتفي جوائز المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتميز في مجال مراكز التسوق ودعم عناصر قطاع التجزئة بشكل إيجابي. ولكوننا جزءًا من الحدث لهذا العام كراعٍ له ومع فوزنا بأربع جوائز به؛ فإن ذلك يؤكد التزامنا بتعزيز تجربة العملاء من خلال الاهتمام بعناصر التصميم والتخطيط ومبادرات الاستدامة والحملات المؤثرة التي نطلقها. وفي هذا الصدد؛ فإننا نثني على جهود مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS+R) في تنظيمه مؤتمرًا ناجحًا لهذا العـام".

تم ترشيح شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" ضمن القائمة المختصرة للمشاريع المتأهلة لكافة جوائز المؤتمر، والتي تضمنت أيضاً الاستخدام الفعّال للمساحات المفتوحة بأسطح المباني من خلال افتتاح مرافق اللياقة البدنية بالخالدية مول، بالإضافة إلى حملة "كـن ضيفنــا" والتي أطلقتها شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" في المولات ومراكز التسوق التابعة لها بالإمارات الشمالية، فضلاً عن مبادرة اختبارات فيروس كورونا وحملة التلقيح التي أطلقها مركز تسوق "لولو مول الفجيرة".

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شركة “لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م”؛ هي ذراع تطوير وإدارة مراكز التسوق لدى "مجموعة اللولو العالمية" والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتشرف على مجموعة متميزة للغاية من مراكز التسوق في دول منطقة الشرق الأوسط والهند. ومن خلال الخبرة الواسعة بمشاريع تجارة التجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ يتولى فريق العمل لدى الشركة المميز بخبراته الواسعة المشاريع المختلفة بدءاً من مرحلة التصورات المبدئية إلى توفير المواقع الاستراتيجية المميزة، إلى التصميم والتطوير، إلى جانب عمليات التسويق وتشغيل المشروعات التي يقومون بالعمل عليها. وكشركة رائدة في قطاع مراكز التسوق، تقدم الشركة مجموعة حلول شاملة ومتكاملة ومتعددة الزوايا لتجارة التجزئة؛ حيث تشرف شركة “لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م” على أكثر من مجموعة من مراكز التسوق المنتشرة في بلدان مختلفة، إلى جانب العديد من المشروعات العقارية الجديدة التي يجري التخطيط لها في المدن والأسواق الجديدة.

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