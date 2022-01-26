إبرام مذكرات تفاهم مع الأمم المتحدة ووزارة التخطيط التنموي الوطني الإندونيسية (بابيناس) والعديد من الجامعات

دبــي، الإمارات العربية المتحدة: مع عقدها العزم على تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال التوسع في زراعة نبات التيــل ومن خلال المنتجات المشتقة من المحاصيل متعددة الاستخدامات التي يمكن دمجها في مختلف الصناعات؛ قامت شركة كينـاف فينتشـر جلوبـال ش.ذ.م (KVG) الماليزية بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم هذا الأسبوع في فندق سانـت ريجيـس دبي- النخلـة، بمدينة دبــي.

وسعياً منها لمكافحة الإنبعاثات الكربونية والمساعدة في تعزيز الاستدامة للمجتمع العالمي؛ وقّعــت شركة كينـاف فينتشـر جلوبـال ش.ذ.م (KVG) مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي للمجتمعات المقاومة للكوارث (أرايـز ARISE) التابع لمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR) ورئيس المؤتمر العالمي للمرافق (WUC) لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور/ محمــود البرعــي، وذلك بحضور رئيس مجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ أزمــان أحمــد، والرئيس التنفيذي لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ جازمـان شاهـار عبد الله، ورئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ونائب رئيس مؤسسة عقارات إندونيسيا (REI)، السيد/ روسميــن لاويــن.

وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ جازمان شاهـار، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG)؛ قائـلاً: "نحـن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في تعزيز العيش المُستدام للأجيال الحالية والقادمة، وأعتقد أنه لا بد من وجود نية جادة للسير في الاتجاه الصحيح من أجل ضمان تحقيق تلك الأهداف المرجوّة. ومن هنـا، يُسعدنا أن نكون جزءاً من مساعي الأمم المتحدة في مهمتها المتمثلة في تعزيز مفهوم "الثقافة الخضراء" المعنية بمراعاة الاعتبارات البيئية؛ من خلال التوسع في زراعة نبات التيــل".

سوف يعمل هذا التعاون على مساعدة مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة كجزء من المبادرة المعنية بالدعوة إلى المجتمع العالمي المستدام، حيث تم اعتماد هذه المبادرة من قبل مجموعة (KVG) لتشكيل منصة تعاون تتماشى مع جوهر الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل الأمم المتحدة؛ والذي يشكل فيه التعاون عنصراً رئيسياً في تحقيق النتائج المستهدفة.

ومن جانبه؛ صرح الدكتور/ محمــود البرعــي؛ قائـلاً: "يسعى عالمنا حالياً للبحث عن حلول مستدامة لجميع المشكلات الراهنة. وبالتالي؛ فإن المبادرة التي أطلقتها مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) في الترويج لتلك الحلول المستدامة ينبغي النظر إليها بجدية من قبل الأطراف ذات الصلة، لا سيما عندما تنطوي الجهود المبذولة على تنمية وتطوير للقطاعات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن النهوض بالتكنولوجيا".

هذا وقد قامت أيضاً كيناف فينتشر جلوبال ش.ذ.م (KVG) بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط التنموي الوطني الإندونيسية (بابيناس) للتوسع في زراعة نبات التيــل، وذلك بحضور كلٍّ من الرئيس التنفيذي لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ جازمـان شاهـار عبد الله، و رئيس مجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ أزمــان أحمــد، و وزير التخطيط التنموي الوطني (بابيناس) بجمهورية إندونيسيا، الدكتور/ سوهارسو مونوارفا، بالإضافة إلى سعادة/ حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ محمد رضوان شاه سعيدي أونغسي، مدير مركز الترويج للاستثمار في إندونيسيا (BKPM) التابع لسفارة جمهورية إندونيسيا في دولة الإمارات، هذا كما شهد مراسم حفل التوقيع سعادة/ داتوك حاجه زريدة قمر الدين، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزي.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان معًا على التوسُّع في قطاع صناعات التيل بالإضافة إلى زيادة المعروض من التيل في محاولة لسد الفجوة بين العرض والطلب، حيث يهدف التوسع في إنتاج التيـل إلى التعجيل باستغلال فرص التقدم التكنولوجي في هذا القطاع. وبخلاف مضاعفة إنتاج التيل؛ يهدف هذا التعاون أيضاً إلى إبراز أهمية زراعة التيـل وجعلها في نفس قوة وتأثير الثورة الصناعية على المستوى العالمي.

ومن ثم؛ فإن تطبيق الميْكنة واستخدام الآلات سيكون له الأولوية في جميع عمليات الإنتاج. وفي هذا الإطار، أضـاف السيد/ جازمـان شاهـار؛ قائـلاً: "نحن مصممون في مجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG) على تطوير صناعة التيل على المستوى المحلي والدولي، حيث يتطور العالم بخطى متسارعة وتصبح الأمور أكثر تنافسية كل يـوم. وبالتالي، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نكون مجهّزين بمهارات متعددة المهام للبقاء على صلة وثيقة بجميع الصناعات. ومع تصدر مجموعة (KVG) لموقع الريادة في مجال صناعات التيـل بالقطاع الخاص بماليزيا؛ فإننا نهدف في الوقت ذاته إلى دعم التقدم التكنولوجي من خلال ممارستنا الزراعية المستحدثة".

وعلى جانب آخر؛ قامت كينـاف فينتشـر جلوبـال ش.ذ.م (KVG) بالتوقيع أيضاً على مذكرات تفاهم مع ثلاث جامعات دولية؛ وهي جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة وجامعة بانغور بالمملكة المتحدة وجامعة إيست ويستفاليا-ليبي "أوه.دبليو إل." للعلوم والفنون التطبيقية (TH OWL) بألمانيا؛ والتي حضر مراسم توقيعها كلاً من رئيس مجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ أزمــان أحمــد، والرئيس التنفيذي لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)، السيد/ جازمـان شاهـار عبد الله، إلى جانب ممثلين عن كل جامعة من الجامعات المتعاونة، الذين تواجدوا بصفة شخصية أو عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ جازمـان شاهـار عبد الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG)؛ قائــلاً: "نحن مصممون على تحقيق أهدافنا في تعزيز مجالات البحث والتطوير لدينا، وذلك استناداً إلى اعتقادنا الراسخ في كوْن البحث والتطوير هو الخطوة الأولى نحو ترسيخ الاكتشاف والابتكار في مجال زراعة التيل وفي قطاع الزراعة ككل. هذا حيث يتميز التيـل بكونه محصولاً زراعياً ذو فوائد لا حصر لها؛ وهو ما يستوجب السعي إلى الاستفادة منه بشكل كامل بهدف تعظيم فوائده للمجتمع والبشرية؛ حيث تتوقع مجموعة كينـاف فينتشـر جلوبـال (KVG) تحقيق النجاح المستهدف من خلال النهوض بالبحث والتطوير".

سيساعد التعاون مع الجامعات؛ مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) في إنتاج منتجات جديدة مشتقة من التيل، وهي إحدى المبادرات التي اتخذتها مجموعة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) من أجل تعزيـز الاستدامـة.

لقد عقدت "كيناف فينتشر جلوبال (KVG)" العزم على تعزيز مفهوم "الثقافة الخضراء" من خلال زراعة التيــل، وهو محصول متعدد الاستخدامات يمكن دمجه في مختلف الصناعات بالإضافة إلى قدرته على امتصاص الغازات الحمضية بدرجة أعلى من المحاصيل الأخرى.

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نبذة عن شركة كينـاف فينتشـر جلوبـال ش.ذ.م (KVG):

كيناف فينتشر جلوبال (KVG) هي شركة رائدة في مجال زراعة نبات التيل في ماليزيا، فيما تمتلك الشركة خطها الإنتاجي الخاص بقطاع المزارع وصناعة الألياف. هذا وتتجه الشركة نحو جعل التيـل السلعة الرئيسية المقبلة في ماليزيا والعالم لاستيعاب الطلب المتزايد عليها باستمرار. وبغض النظر عن كونها واحدة من الشركات الزراعية الرائدة في ماليزيا؛ تطمح شركة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) أيضًا لقيادة التقدم التكنولوجي في قطاع الزراعة، حيث تستخدم الشركة آلات مبتكرة فائقة التطور في خطوط فصل الألياف لديها. ومع توسعها في حجم مزارع التيل وخطوط معالجة ألياف التيل؛ يلتزم فريق البحث والتطوير لدى الشركة بالامتثال للمعيار العالمي للممارسات الزراعية الجيدة (GAP) في مزارع التيل التابعة للشركة؛ حيث تهدف شركة كيناف فينتشر جلوبال (KVG) إلى زيادة العائد كل عام مع إنتاج نوعية فائقة الجودة من ألياف نباتات التيل والنوى المستخرج منها.

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