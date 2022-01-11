إطلاق "سحرها حقيقي" أول فلسفة عالمية جديدة لشركة كوكا كولا منذ عام 2016 ورسومات الشعار الجديد للشركة عبر عرض ضوئي مذهل

فلسفة جديدة تجدد التزام كوكا كولا بجمع الناس وإثراء أوقاتهم من خلال شعار جديد يرمز لأروع لحظات السحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أضاءت شركة كوكا كولا برج خليفة الشهير في دبي للإعلان رسمياً عن فلسفتها العالمية الجديدة، تحت عنوان "سحرها حقيقي" المفهوم الجديد لشعار كوكا كولا الأيقوني.

وتعدّ "فلسفة "سحرها حقيقي" الفلسفة العالمية الجديدة الأولى لشركة كوكا كولا منذ عام 2016، وتأتي بمثابة تجديد لالتزام كوكا كولا بجمع الناس وإثراء لحظاتهم كل يوم، بما يواكب التغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم.

وترتكز الفلسفة الجديدة على حقيقة إنسانية، وهي أننا يمكن أن نعيش أروع التجارب الساحرة في أي مكان، فقط عندما نجتمع في لحظات غير متوقعة تحول أيامنا ولحظاتنا العادية إلى أوقات استثنائية. كما استوحيت هذه الفلسفة من التناقضات والتغيرات الكثيرة التي شهدتها الأجيال الجديدة عند سعيها للتواصل والتفاعل في ظل عالم افتراضي ومجزّأ.

وفي هذه المناسبة، قال تارون سابلوك، مدير التسويق الإقليمي في الشرق الأوسط لدى شركة كوكا كولا: "حين نتحدث عن السحر، لا نقصد الأمور الخارقة أو الخيالية، ولكننا نقصد لحظات التواصل والعلاقات الإنسانية الصادقة. فالسحر الحقيقي قد يحدث في أي لحظة ويجلب أوقاتاً استثنائية. وتقوم فلسفة كوكا كولا على قناعتنا الراسخة بأن الاختلاف قادر على جعل العالم مكاناً أكثر مرحاً وتشويقاً، لذلك لم نجد من مكان أروع للاحتفال بالسحر الحقيقي واللحظات الاستثنائية للإنسانية أكثر من الدولة الأكثر تنوعاً في العالم والمعلم الأكثر شهرة في المنطقة، برج خليفة."

ورافق إطلاق فلسفة كوكا كولا الجديدة الكشف عن الهوية المرئية المُجددة التي تحمل منظوراً جديداً لشعار العلامة التجارية الشهير. وجاء الشعار الجديد ثمرة الخروج بعصارة العديد من الدروس المستخلصة والاستنتاجات المكتسبة، والتأكيد على أنه يمكننا الاستمتاع بعالم سحري في أبسط اللحظات اليومية وتحويلها إلى لحظات استثنائية.

وأضاف سابلوك: "تمتد مسيرة كوكا كولا لأكثر من قرن، وقد رسخت اسمها في جميع أنحاء العالم كرمز للتفاؤل. فهي ليست مجرد مشروب، ولكنها تجسد لحظات اللقاء والفرح، وتأتي فلسفة "سحرها حقيقي" الجديدة لتعكس ذلك بشكل مثالي."

وتتعاون شركة كوكا كولا مع العديد من الفنانين والمصورين والرسامين المشهورين لتطوير مفهوم "سحرها حقيقي" من خلال الشعار الجديد. وسيتمكن هؤلاء الفنانون من خلال عدساتهم المبدعة والنقية، من التعبير عن لحظات السحر اليومية بطرق وأساليب شاملة وجماعية، لكنها في الوقت نفسه فريدة ومعبرة. ومن أبرز شركاء التصميم الشركات العالمية "ويدين بلاس كينيدي لندن" و"نون أن نون" و"كنيون ويستون".

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