مذكرة التفاهم بين كارتي وبنك الدوحة تمثل خطوة نحو تمكين الابتكار في صناعات التكنولوجيا المالية

الدوحة، قطر: أعلنت شركة كارتي التابعة لمركز قطر للتكنولوجيا المالية، مزود خدمات مالية مصمم خصيصًا في الدوحة - قطر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، ومذكرة تفاهم مع بنك الدوحة. وتعتبر هذه الشراكة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في المدفوعات الرقمية، جزء من برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتزامن هذه الشراكة مع مذكرة التفاهم مع بنك الدوحة، والتي تمهد الطريق لتوفير المحتوى والخدمات المالية للمجتمع القطري.

بدأت مراسم توقيع الشراكة الافتراضية، الذي استضافه مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حاضنة بنك قطر للتنمية، بكلمة ترحيبية من السيد محمد الجيلي سليمان، الشريك المؤسس لشركة كارتي، تلاها توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركتي كارتي وفيزا. واستمرت المراسم بحلقة نقاش أدارها السيد حسن العسكري، مدير استشارات الخدمات المالية لشركة إرنست ويونغ -إفريقيا والهند والشرق الأوسط، حول أهمية صناعات التكنولوجيا المالية وكيف ستساعد السوق القطرية والمستهلكين على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية لتجربة أفضل. واختتمت الفاعلية بتوقيع مذكرة تفاهم بين كارتي وبنك الدوحة.

وصرح عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: "يؤمن بنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية بقوة وأهمية الشراكات. ولذلك تعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية، وأيضاً عقد الاتفاقيات والشراكات مع شركة فيزا وبنك الدوحة لضمان وصول التقنيات المالية إلى المجتمع المالي بشكل متكامل. "

وأضاف: "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة مكونًا أساسيًا من مكونات الاقتصاد الحر والمستقر، واليوم نشيد بجهودنا المشتركة لتحقيق هذه الخطة".

تعتبر هذه الاتفاقية علامة فارقة وإنجازاً هاماً لشركة كارتي، حيث أن الشركة بصدد إطلاق منصة حلول الدفع الخاصة بها مع العمل على محاولة توسيع نطاق أعمالها لتصبح التطبيق الرائد في مجال المدفوعات في المنطقة.

وقال أليكس ماكري، رئيس الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المالية والمشاريع لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "فيزا": "إن شركة فيزا ملتزمة بالتعاون مع الجيل القادم من مبتكري حلول الدفع ودعمهم. ويسعدنا أن نرحب بشركة كارتي في برنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية لتنفيذ تجارب عملاء من الجيل التالي مدعومة ببيانات اعتماد من فيزا بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات "فيزا".

وقد وقع بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، خلال الفعالية، مذكرة تفاهم مع شركة كارتي لتقديم محتوى مباشر وسهل الفهم ومناسب لجميع الأعمار واللغات ذات الصلة بإدارة الأموال والجرائم المالية وغيرها من الموضوعات المهمة والقيّمة للعملاء والتي قد تصادفهم في حياتهم اليومية.

قال راغافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "لقد اكتسبت كارتي سمعة كبيرة ومكانة رائعة باعتبارها أكبر الشركات الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلى جانب كونها شركة محلية تتمتع برؤية عميقة لاحتياجات السوق المالية المحلية. نحن فخورون بالتعاون مع هذه الشركة الناشئة الواعدة، وسنعمل معًا على دفع التحول على مستوى القطاع والتحول في سلوك المستهلك نحو اقتصاد رقمي شامل في قطر".

شركة كارتي هي شركة تابعة لمركز قطر للتكنولوجيا المالية، والتي تخرجت ضمن الفوج الثاني من برامج حاضنة ومسرعة قطر للأعمال. سيمكن الحل الرقمي للشركة المستخدمين من إنفاق وحفظ وإدارة مواردهم المالية في تطبيق واحد، وذلك من خلال توفير رؤية مالية كاملة مدعومة بمزايا متعددة. وستغطي المجموعة الشاملة من خدمات التكنولوجيا المالية السريعة والآمنة جميع المعاملات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وقد تحدث محمد الجيلي سليمان، الشريك المؤسس لشركة كارتي، خلال الفعالية عن الخدمات التي تقدمها كارتي. وأعرب عن سعادته بشأن الشراكة ومذكرة التفاهم. وقال"يسعدنا أن نكون هنا اليوم للاحتفال بهذا الإنجاز الضخم. أود أن أشكر بنك قطر للتنمية وكذلك بنك الدوحة وشركة فيزا على ثقتهم في قدرتنا على تقديم خدمات مالية فريدة إلى السوق. نحن حريصون على العمل معًا وإطلاق خدماتنا في قطر، ونخطط للتوسع قريبا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط".

تم إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية من خلال بنك قطر للتنمية، وبدعم من مصرف قطر المركزي، بهدف دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي وتعزيزها. ويعتبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية منذ إنشائه اليد الداعمة الأساسية لبنك قطر للتنمية في دعم قطاع التكنولوجيا المالية المحلي، ورعاية رواد الأعمال القطريين، وتنمية هذا المجال الصناعي المهم.

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نبذة عن كارتي:

تأسست شركة كارتي عام 2021 من قبل اثنين من المؤسسين محمد سليمان وعبد العزيز المري. كارتي هي أحد الملتحقين بمركز قطر للتكنولوجيا المالية وأحد مشتركي الفوج الثاني من برنامج حاضنة قطر للأعمال. شركة كارتي هي عبارة تطبيق خدمات مالية، حيث ينفق المستخدمون أموالهم ويدخرونها ويديرونها في تطبيق واحد، مما يوفر رؤية مالية كاملة محملة بمميزات متعددة، مما يتيح أسلوب حياة يحصل فيه عملاؤنا على أفضل ما يفعلونه. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل الشراكة إنطلاقًا سريعًا للشركة في السوق قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. كانت كارتي هي الشركة المتأهلة نهائياً في مسابقة قطر الوطنية لريادة الأعمال (الفكرة) التي نظمها بنك قطر للتنمية. وحصلت على المركز الأول في برنامج مسرعة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. بالإضافة إلى كونها أحد الفائزين في معسكر الأفكار لمركز الحاضنة الرقمية 2021، وفازت أيضاٌ بهاكاثون مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وقدمت مسارًا سريعًا في برنامج حاضنة قطر للأعمال.

نبذة عن بنك الدوحة:

بنك الدوحة هو أكبر بنك تجاري خاص في دولة قطر، ومن خلال التقنيات المبتكرة وإبداع موظفيه، يوفر بنك الدوحة للعملاء التجاريين والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء قطر وحتى على المستوى الدولي، طرقًا جديدة وأفضل لإدارة شؤونهم المالية. تأسس بنك الدوحة في عام 1978 وبدأ خدماته المصرفية المحلية والدولية في الدوحة وقطر في 15 مارس 1979. يلتزم بنك الدوحة بجعل الأعمال المصرفية للعملاء مثالية، بصفته إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في قطر. يهدف بنك الدوحة إلى الاعتراف به باعتباره بنكًا ديناميكيًا وحديثًا يتمتع بقيم راسخة. حقق البنك نتائج مبهرة للغاية في أكثر من عقدين من تاريخه. وقد كان هذا نتيجة مشتركة لبصيرة الإدارة وتفاني الموظفين والاستجابة الهائلة للعملاء.

نبذة عن فيزا:

فيزا هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية. مهمتنا هي ربط العالم من خلال شبكة الدفع الأكثر ابتكارًا وموثوقية وأمانًا، وتمكين الأفراد والشركات والاقتصاد من الازدهار. توفر شبكة المعالجة العالمية المتقدمة الخاصة بنا، فيزا نت، مدفوعات آمنة وموثوقة حول العالم، وهي قادرة على التعامل مع أكثر من 65000 رسالة معاملة في الثانية. يُعد تركيز الشركة الدؤوب على الابتكار حافزًا للنمو السريع للتجارة المتصلة على أي جهاز، وقوة دافعة وراء حلم مستقبل غير نقدي للجميع في كل مكان. بينما ينتقل العالم من العالم التناظري إلى الرقمي، تطبق فيزا، علامتنا التجارية، ومنتجاتنا وموظفينا وشبكتنا وحجمنا لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html, and @VisaNews.

نبذة عن مركز قطر للتكنولوجيا المالية:

تم تأسيس مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الدولة، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، لتعزيز الابتكار المالي وتعزيزه. وقد تعاون مركز قطر للتكنولوجيا المالية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والشركات الكبيرة مثل فيزا ومايكروسوفت وأمازون وبروجريس سوفت وفودافون. استثمر مركز قطر للتكونوليا المالية في كارتي خلال مشاركتها في برامج مسرعة وحاضنة قطر للأعمال بما يقدر بنحو 100 ألف دولار أمريكي من الدعم العيني والتمويل.

قام مركز قطر للتكنولوجيا المالية، منذ تأسيسه قبل أقل من عامين، وبصفته حاضنة بنك قطر للتنمية، بإثراء النظام المحلي للتكنولوجيا المالية، وعمل على تحفيز نمو قطر في هذا المجال والمساهمة في تحقيق استراتيجية مصرف قطر المركزي للتكنولوجيا المالية. شهد المركز نجاح ملحوظ للعديد من شركات التكنولوجيا المالية التابعة له في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. بدأت الشركات المحلية بالفعل في إثراء السوق المحلي من خلال تقديم خدمات B2B وB2C أيضًا مثل (My Book Qatar وActive.ai وCrowdToLive)، بينما زادت الشركات الدولية من حصة قطر في السوق العالمية للتكنولوجيا المالية (Nium).

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