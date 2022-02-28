جولتان من التمويل في السنوات الأربع الماضية هما مؤشر واضح على ثقة المساهمين في عمليات الشركة ورؤيتها

أكملت شركة فيدليتي المتحدة (المعروفة سابقًا باسم شركة التأمين المتحدة)، وهي واحدة من أقدم الشركات في الإمارات العربية المتحدة والتي احتفلت أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسها في عام 2021، بنجاح إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 60 مليون درهم إماراتي، وهو ثاني تمويل للشركة منذ عام 2017.

هناك عنصران مهمان في ضخ رأس المال هذا لـفيدليتي يونايتد هما: أولاً، كان التمويل مطلوبًا بشكل أساسي وفقًا لمتطلبات الملاءة المالية للبنك المركزي. ثانيًا، يوضح هذا التمويل ثقة مساهمي الشركة في مجلس الإدارة والفريق التنفيذي لتحقيق نمو مربح مستدام وطويل الأجل.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة فيدليتي يونايتد، ترسل هذه الخطوة رسالة قوية إلى السوق مفادها أنهم يركزون على النمو ومستعدون للمنافسة. الشركة متحمسة كونها استقبلت جولتين من التمويل في السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي يعتبر نادر الحدوث في السوق.

يشارك بلال الأدهمي، الرئيس التنفيذي لشركة فيدليتي يونايتد، رؤيته حول تطلعاته للشركة قائلاً: "انضممت إلى الشركة في عام 2018 بتفويض واضح لضخ طاقة واتجاه جديد في المنظمة. على مر السنين، واجهت الشركة بعض التحديات الصعبة، لا سيما قبل 2018 ولكن بفضل ضخ رأس مال قدره 100 مليون درهم إماراتي في عام 2017 ، تمكنا من تحقيق الاستقرار في عملياتنا بشكل كبير. في الربع الرابع من عام 2021، احتللنا المرتبة 16 فيما يتعلق بإجمالي الأقساط. بالنظر إلى أن عام 2018 كان عامنا الأول كشركة جديدة، لم نكتف بالنمو من حيث الأرباح فحسب، بل بدأنا في تحقيق أرباح منذ الربع الأول من عام 2019. ومن النادر أن نجد شركة ذات رأس مال سلبي منذ أربع سنوات قد نجحت في تغيير اتجاهها. وهذه ليست سوى البداية. على الرغم من السوق التنافسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المحتمل أن يكون عدد شركات التأمين مقارنة بعدد السكان من أعلى المعدلات في العالم، سنواصل تطوير علامتنا التجارية للتنافس مع كبار اللاعبين. لن نكون في سباق النمو فقط. مهما كان الخط أو الجزء الذي سننموه، فإننا سنضمن توليد لعائد مُجدي للمساهمين".

تقديراً للإنجازات، عزا الرئيس التنفيذي لشركة فيدليتي يونايتد هذا الإنجاز إلى العمل الجماعي داخل المنظمة والمساهمين والدعم الثابت لأعضاء مجلس الإدارة. كما تقدر الشركة الدعم المستمر من البنك المركزي، الذي كان يُطلق عليه سابقًا هيئة التأمين، لتوجيهاتهم طوال الرحلة. وأخيراً يثني على موظفي المنظمة. فهو مؤمن وبشدة أنه بدون تفانيهم وولائهم وجهدهم الصادق، لم يكن هذا النجاح ممكنًا.

شارك السيد بلال أدهمي أفكاره حول التغييرات التي يود أن يراها في قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه يود رؤية المزيد من عمليات الدمج داخل هذه القطاع.

"هناك عدد كبير من لاعبي التأمين في السوق وهذا بالتأكيد غير صحي للنمو المستدام للصناعة ككل. حيث تسود حرب الأسعار على الاكتتاب الأساسي. ثانيًا، على الرغم من معالجة تسعير السيارات وتكلفة الاستحواذ بعد إدخال سياسة السيارات الموحدة من قبل البنك المركزي، فإن الرافعة المالية المسموح بها خلال العامين الماضيين جنبًا إلى جنب مع حرب الأسعار للحصول على الحد الأعلى قد نتج عنها أداء سلبي في عام 2021. مع العدد الحالي للاعبين في السوق ونقص البيانات المركزية عن السائقين، من المهم أن تعمل شركات التأمين وفقًا لهيكل تسعير بوليصة تأمين موحد للسيارات. حيث يجب على الشركات جني أموال كافية حتى تتمكن من الاستثمار في رأس المال البشري وتحديث القطاع ".

بعد ضخ رأس المال، كان السيد بلال متفائلاً أيضًا بتحقيق نتائج أفضل في 2022 لفريق فيدليتي يونايتد. ويتمنى التوفيق للشركة وصناعة التأمين والشركات في الصناعات الأخرى. وهنأ دولة الإمارات بأكملها وقيادتها بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وتمنى المزيد من الإنجازات.

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-انتهى-

حول فيدليتي يونايتد

فيدليتي يونايتد هي واحدة من شركات التأمين الرائدة المسجلة في عام 1976. تعمل الشركة تحت اسم علامتها التجارية الجديدة " فيدليتي يونايتد" منذ نوفمبر 2018. مع المكتب الرئيسي الموجود في The Opus Tower في الخليج التجاري - دبي ، الشركة لها أيضًا حضور في الإمارات الأخرى: أب ظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

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تلتزم فيدليتي يونايتد، إيمانًا من شعارها، بتحقيق نمو مربح متفوق ومستدام، من خلال تبني ممارسات إدارة مخاطر فعالة والعمل بطريقة أخلاقية ومهنية لتقديم خدمة بأعلى جودة لعملائها.

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