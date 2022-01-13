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دبي: مرة أخرى، تسجل شركة فامكو(Fameco) حضورها في طبعة 2022 من معرض الصحة العربي " آراب هيلث"، حيث ستعرض الشركة المتخصصة في تجديد المعدات الطبية المتطورة خبرتها في هذا الميدان. وهو نهج مبتكر، قابل للتكيف مع الاحتياجات، والأهم أنه يحترم البيئة.
من خلال هذه المشاركة الجديدة في معرض" آراب هيلث"، الفعالية الدولية الهامة في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى شركة فامكو إلى تعزيز نشاطها، ولقاء عملائها في الشرق الأدنى والأوسط . يذكر أن شركة فامكو (Fameco) من المشاركين الأوفياء بهذا المعرض ، حيث لم يسبق لها أن فوتت أي من طبعاته منذ أكثر من 14 عامًا. الشركة ستتواجد ضمن جناح فرنسا ، في قاعة زعبيل 2 ، المنصة Z2F50.
تجهيز المنشآت الصحية بتكلفة أقل
بدأت شركة فامكو (Fameco) مشوارها في مجال المعدات الطبية ، ومع مرور الوقت طورت خبرتها لتشمل تخصصين آخرين: معدات الكيمياء التحليلية ومعدات المستشفيات. ففي إطار نهج بيئي، تعمل الشركة على منح المعدات الطبية حياة ثانية من خلال شراء المعدات غير المستخدمة من مختلف المؤسسات الصحية مثل المستشفيات والمختبرات. ثم تقوم بتجديدها وفقًا لعملية صارمة حاصلة على شهادة ISO 9001 ،التي تضمن التميز، من الناحية الجمالية والوظيفية. بهذا، وبفضل خبرتها وعمليات التجديد هذه ، أصبحت فامكو (Fameco) قادرة على تقديم معدات طبية مستعملة في حالة ممتازة. يتم تجديد الأنظمة حسب الطلب ، مما يضمن مطابقة المنتج لمتطلبات العميل. تتميز الشركة بقابلية التكيف بالإضافة إلى تفاعل كبير مع طلبات الموردين والعملاء ، لتوفير معدات عالية الجودة في أسرع وقت ممكن ولكن أيضًا خدمة مصممة خصيصًا والتي قد تشمل التسليم والتدريب الفني والضمان.
مخزون بأكثر من 3000 جهاز
بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال عمليات التجديد هذه ، قامت فامكو (Fameco) بتكوين مخزون يضم أكثر من 3000 جهاز ، بالإضافة إلى مخزونها من قطع الغيار. تأسست الشركة في العام 2000 ، وهي تتمتع بشهرة دولية ولديها شركاء في أكثر من 50 دولة حول العالم. تمارس الشركة أيضًا البيع المباشر في العديد من البلدان ، مما يسمح لها بأن تكون أقرب من عملائها ومنحهم أسعار تنافسية للغاية.
#بياناتشركات
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لمزيد من المعلومات:
نافين سيفادي
مدير المبيعات
naveen.sivadjy@fameco.eu
هاتف: +33 672 113 252
يسمينة واري
ملحقة صحفية
yasmina.ouari@businessfrance.fr
© Press Release 2022
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