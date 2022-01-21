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دبي - ستسجل شركة غاز سيستيم (Gaz Systemes)، حضورها في معرض الصحة العربي"آراب هيلث" 2022، حيث ستقدم الشركة المتخصصة في تصنيع مولدات الأكسجين المبتكرة، ستقدم خبرتها في هذا المجال، مما يمثل اسهاما تكنولوجيا مهما خلال هذه الفترة من جائحة كوفيد-19.
وقد أجابت شركة غاز سيستيم بالحضور في هذه الطبعة من معرض " آراب هيلث" لما يمثله هذا الأخير من أهمية كفعالية دولية لا تفوت في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. بهذا، ومن أجل تعزيز وجودها في المنطقة، ستعرض الشركة منتجاتها ضمن جناح فرنسا ، في قاعة الشيخ سعيد، المنصة Z2F12.
يذكر أن شركة غاز سيستيم عملت على تطوير مجموعة كاملة من مولدات الأكسجين الملائمة للاحتياجات الخاصة لمؤسسات الرعاية الصحية، حيث تستخدم هذة المولدات تقنية امتصاص الضغط المتأرجح (PSA) لإنتاج أكسجين طبي بدرجة نقاء تصل إلى 96%. مولدات غاز سيستيم هذه مزودة بنظام تحكم عن بعد، يتيح لمستخدميه، من خلال الإنترنت، الاتصال ببرنامج الجهاز، أو حتى من خلال تطبيق الهاتف الذكي. وتُستخدم ميزة المراقبة هذه بشكل خاص في عمليات التشغيل والصيانة عن بُعد. الواجهة تفاعلية سهلة الاستخدام للغاية؛ حيث يتم حفظ البيانات بواسطة البرنامج ويمكن للمستخدم استردادها بسهولة. باختصار، لقد تم التقكير في كل شيء لتوقع وإكتشاف الأعطال وإصلاحها وحل أي مشكلة بسرعة وأمان.
تقوم شركة غاز سيستيم بتصميم وتصنيع مجموعة كاملة من المنتجات لإدارة وتركيب أنظمة الغازات الطبية، ما يمثل حلولا شاملة ومتكاملة ، من المصدر إلى المريض ، وبأسعار تنافسية.
وقد حازت الشركة ، التي تأسست في العام 2019 ، بالفعل على مراجع ممتازة من منشآت حول العالم ، لا سيما في الجزائر، الهند وأوزبكستان. شركة غاز سيستيم ملتزمة بنهج مسؤول بيئيًا ، من خلال تقديم حلول ذات تأثير منخفض الكربون مقارنة بأنظمة توصيل الأكسجين التقليدية.
#بياناتشركات
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جولييث دو كومون
مديرة المبيعات والتسويق
julieth.decumont@gazsystemes.fr
يسمينة واري
ملحقة صحفية
yasmina.ouari@businessfrance.fr
https://www.gazsystemes.fr/
© Press Release 2022
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