الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة "شيبسي" بجمع مبلغ 25 مليون دولار في دورة التمويل الثانية، "شيبسي" هي إحدى المنصات الذكية الرائدة في مجال إدارة الخدمات اللوجستية والقائمة على خدمات البرمجيات. شارك في قيادة دورة التمويل كل من (A91 Partners) و(Z3 Partners) جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين "إنفو إيدج" وحاضنة الأعمال الهندية "سيكويا كابيتال".

تخطط الشركة لاستخدام التمويل لمواصلة تعزيز موقعها المتميّز في أسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرقي آسيا، مع تسريع وتيرة توسعها العالمي في أسواق جديدة مثل أوروبا والولايات المتحدة.

جاء هذا التمويل في أعقاب ما حققه سوق الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، من أداء بلغت قيمته 19 مليار دولار في عام 2020، إذ من المتوقع أن يصل إلى 31 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8% بفضل ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية لوجستية شديدة التنافسية والفعالية.

كما شهد قطاع الخدمات اللوجستية المحلية في دولة الإمارات نموًا مستدامًا متسارعًا في ظل نمو سوق التجارة الإلكترونية، إذ من المتوقع أن يستمر في التوسّع ليصل إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% بحلول عام 2023 .

ولتحقيق التوسّع في منطقة الشرق الأوسط، دشنت الشركة في يونيو 2021 عملياتها في دولة الإمارات - المركز الرئيسي للصادرات والواردات وإعادة التصدير - وجاء هذا ضمن استراتيجيتها لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط بحلول عام 2025.

تعزيز الابتكار

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل "شيبسي" أيضًا على توظيف هذا التمويل لدفع عملية الابتكار التقني العاجل مع زيادة التركيز على تحسين مخرجات الاستدامة، وذلك فيما يخص قطاع الخدمات اللوجستية العالمي وقدرات منصتها المختلفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة و"البلوكتشين".

قال السيد / "سوهام تشوكشي"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "شيبسي: "يسعدنا أن نتشارك مع مستثمرين من ذوي الخبرة الواسعة ممن لديهم رؤية مشتركة لتغيير شكل قطاع الخدمات اللوجستية العالمي باستخدام نهج التقنية أولاً. لا شك أن دعمهم المستمر يعزز من قدراتنا على أداء مهمتنا بتمكين العملاء من بلوغ مستويات التميّز في أعمالهم التجارية وخدماتهم اللوجستية. إن هذه الشراكة تقربنا من هدفنا بأن نصبح نظام التشغيل اللوجستي الفعلي على الصعيد العالمي، بحيث يتم تسليم كل الشحنات على مستوى العالم بواسطة قدرات شركة "شيبسي"، سواء كان هذا التسليم إلى مستهلك نهائي أو إلى شركة أخرى، محليًا أو دوليًا.

قال السيد / "كوشيك أناند"، أحد الشركاء في تحالف (A91 Partners): "بفضل التقنيات التي تقدمها شركة "شيبسي"، فإنها قادرة على أن تكون الشريك الأوحد الذي تختاره المؤسسات التي تعمل على تحديث عملياتها اللوجستية. لقد أعرب كبار العملاء من الرواد في مجالاتهم عن سعادة بالغة بالأثر الإيجابي الذي حققته "شيبسي" في عملياتهم. إننا نتطلع إلى الشراكة معهم خاصة مع مكانتهم الحالية ضمن رواد تقديم البرمجيات اللوجستية".

المزيد من الشراكات

من بين العوامل الرئيسية المحفزة لنمو شركة "شيبسي"؛ يأتي تركيزها المستمر على تمكين الشركات في قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والخدمات اللوجستية من توفير الشفافية والمرونة والراحة للعملاء.

قال السيد / "جاوتام باتيل"، الشريك الإداري، (Z3Partners): "تعمل شركة "شيبسي" على بناء شركة متكاملة مبدأها "العملاء أولاً"، تقدم خدمات البرمجيات لتلبية الحاجة الماسة في مجالات النقل والشحن وسلاسل التوريد العالمية. لقد تضاعف السوق الذي تستهدفه شركة "شيبسي" أربع مرات بعد جائحة فيروس كورونا، ونحن متحمسون للشراكة مع "سوهام" و"دهروف" و"هارش" وفريق العمل، إذ يعملون سويًا على بناء شركة "شيبسي" لتكون شركة برمجيات عالمية المستوى".

قال السيد / "سانجيف بيخشانداني"، المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفو إيدج": "لقد قدمنا الدعم لشركة "شيبسي" في مرحلة مبكرة للغاية من مسيرتها، كما يسعدنا رؤيتها تنمو سريعًا على مدار العامين الماضيين. لقد أظهرت الشركة تأثيرها الكبير على سلاسل التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية. نحن نؤمن بمهمتهم، ويمكن رؤية أن الشركة هندية المنشأ ستصبح واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال خدمات البرمجيات اللوجستية".

أضاف السيد / "تشوكشي" :"سيساعدنا هذا في وضع خارطة طريق للمنتجات أكثر نجاحًا وقوة، إذ سنستمر في توفير الدعم لعملائنا ليكونوا ناجحين، وذلك من خلال مساعدتهم على تقليل التكاليف اللوجستية بشكل أكبر وتقديم تجربة عملاء لا مثيل لها. سنواصل أيضًا الاستثمار في موظفينا لتكوين فريق عمل من الطراز الرفيع يضطلع بجعل الشركة تتبوأ مكانة رائدة في مجال خدمات برمجيات اللوجستيات عالميًا ".

تأتي دورة التمويل هذه في أعقاب دورة التمويل الأولى، إذ نجحت حينها شركة "شيبسي" من جمع تمويل بقيمة 6 ملايين دولار في عام 2020، بقيادة حاضنة الأعمال الهندية "سيكويا كابيتال" وشركة "إنفو إيدج". وبحلول العام 2021، أنشأت شركة "شيبسي" مقرها الإقليمي في دبي لدعم قاعدة عملاءها المتنامية في الشرق الأوسط. وافتتحت مؤخرًا مقرها في إندونيسيا لخدمة عملائها في جنوب شرق آسيا. سجلت إيرادات الشركة السنوية المتكررة (ARR) نموًا بلغ مرتين ونصف ما حققته العام الماضي، كما نمت قاعدة عملائها بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي.

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معلومات حول شركة "شيبسي"

تعمل شركة "شيبسي" على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء سلاسل إمداد وعمليات لوجستية تتصف بالمرونة والاتصال والرشاقة والاستدامة والاستقلالية. تعمل منصتنا الذكية لإدارة اللوجستيات على تمكين الشركات من خفض تكاليف التشغيل خفضًا كبيرًا، مع خفض البصمة الكربونية وتحسين تجارب العملاء، فضلًا عن زيادة إنتاجية التسليمات، وتقديم حركة شحن سلسة عابرة للحدود. يخدم فريقنا الذي يزيد عن 220 فردًا من الهند ودبي وإندونيسيا أكثر من 160 عميلًا في جميع أنحاء العالم، ويعمل على شراء أكثر من 100 مليون شحنة شهريًا، وتحسين عمليات نقل أكثر من مليوني طرد يوميًا. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة www.shipsy.io.

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