تحت رعاية صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض

المملكة العربية السعودية: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز -أمير منطقة الرياض، احتفلت شركة شمول القابضة بوضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز- الرياض، والذي سيصبح أحد أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل قال السيد/ محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة: " يسرنا ان نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع والذي سيكون الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية. "

وأضاف: " يمتد الأفنيوز- الرياض والذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، على مساحة أرض تبلغ 390,000 متر مربع ومساحة تأجيريه تبلغ 400,000 متر مربع ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1,800,000 متر مربع، وسيضم فنادق عالمية، شقق سكنية، عيادات طبية، مكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة. وسيتم إنشاء المشروع بأرقى وأفضل التصاميم على مستوى العالم تتضمن أفضل المعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. "

وأشاد أن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق أكثر من 20 ألف فرصة وظيفية للأبناء السعوديين.

كما أشار عن مشاريع مستقبلية أخرى لشركة شمول القابضة بالتزامن مع الأفنيوز- الرياض مثل تطوير مشروع الأفنيوز – الخبر، مؤكداَ أهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وخلال الحفل، قال معالي الأستاذ/ ماجد بن عبد الله الحقيل – وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذه المناسبة: " يسعدني أن أكون بينكم في هذا المحفل الذي نحتفل به بوضع حجر الأساس لأحد أهم المشاريع التجارية والاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي والسياحي على مستوى العاصمة الرياض والمملكة."

ومن جانبه، قال معالي المهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالح – وزير الاستثمار في كلمته: " الأفنيوز- الرياض يشمل إضافة الوظائف النوعية والإسهام في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات ترفيهية وتجارية وسياحية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وفي ختام الحفل، أثنى السيد/ محمد عبد العزيز الشايع على الجهات الداعمة للمشروع وقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الدعم المستمر والدائم للقطاع الخاص والقطاعات التنموية الأخرى، وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض، والى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، وإلى جميع أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولين الجهات الرسمية والأهلية على دعمهم الكبير. كما شكر جميع المؤسسات المصرفية والبنوك الممولة للمشروع والتي بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال سعودي، لتعاونهم المخلص لمشروع "الأفنيوز – الرياض".

الجدير بالذكر أن شركة شمول القابضة تجمع ما بين خبرة ثلاث شركات تشمل شركة المباني التي تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، والمالكة للأفنيوز في الكويت، وشركة رفاه الخليج المملوكة من قبل مجموعة الفوزان أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية، وشركة المرقاب المحدودة المملوكة بالكامل من قبل شركة الشايع، والتي تضم مجموعة من اكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في قطاع تجارة التجزئة والعقارات، والاستثمارات، والسيارات، والمشاريع.

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