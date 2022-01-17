المهندس طارق الملا : الاستثمار في الشباب هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية

دكتورة رشا راغب: هدفنا تنمية وتطوير العنصر البشري لصناعة مستقبل أفضل

المهندس خالد قاسم: الشباب المصري ثروتنا .. وحريصون على تنميته وإعداده لقيادة المستقبل

شرم الشيخ: في ضوء استراتيجية الدولة للاستثمار في العنصر البشري ، وفي اطار اهتمام قطاع البترول بالتعاون مع الشركاء الأجانب لبناء قاعدة كبيرة من الكفاءات الشابة، كرمت شركة شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب 80 شاب وفتاة من شباب برنامج Shell NXplorers التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة وإيجاد حلول للمشكلات المعقدة، تقديراً لمشاركتهم الفعالة في ورشة عمل موسعة نظمتها شركة شل مصر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب عنوانها "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030" وهذا على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ، حيث قدمت الفرق المشاركة توصيات وحلول مبتكرة لإنجاز الخطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهدت ورشة عمل Shell NXplorers طرح رؤى وأفكار بناءة للشباب من مختلف الجنسيات حيث مثّل المشاركون من 20 دولة من مصر، كينيا، نيجيريا، الهند، السودان، روسيا، الجزائر، السويد، النمسا، العراق، البرازيل، إيطاليا، غانا، أوغندا، جنوب أفريقيا، تركيا، إيران، الصومال، رومانيا، والكاميرون، وناقشت ورشة العمل سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفيرطاقة نظيفة ، وكذلك التعليم والصحة وتحقيق العدل والمساواة.

يأتي تنظيم شل مصر لهذه الورشة تأكيداً لمسئوليتها المجتمعية التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب المصري ومواهبه لإحراز التقدم والتطور على كافة الأصعدة، وهو ما يتوافق مع استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية والأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بالشباب حيث تسعى جميعها إلى تمكين الشباب المصري الواعي الذي يتمتع بإمكانات وأفكار تتسم بالحداثة والتطور بما يساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح السيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ان الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في قلب رؤية قطاع البترول، فقد قام القطاع بتنفيذ عدة برامج تهدف الي تطوير وتنمية العنصر البشري وخاصة الشباب لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة لتساهم في التنمية المستدامة لمصر.

وقد ساهم برنامج اعداد القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والذي تم اطلاقه منذ عامين في إعداد الكوادر المتميزة علمياً وعملياً وتوفير التدريب اللازم للعاملين وفق أسس علمية وعملية مستمر وهو ما يأتي متوافقاً مع خطة الدولة والقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما امن

بأهمية تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراته وتشجيع المبدعين والمبتكرين منهم.

وثمنت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على الشراكة المثمرة بين الأكاديمية وشركة شل مصر خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي لا تُعد الأولى حيث سبق وقدمت شركة شل مصر ورشة عمل "NXplorers"لمتدربي دفعة الشهيد منسي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لمدة خمسة أيام هدفت خلالها الورشة إلى إكساب المتدربين مهارات التفكير المعاصر والإبداعي اللازم لمواجهة أي تحديات في إطار خدمة أهداف التغيير في المؤسسات عن طريق خلق حلول إبداعية لمختلف المشكلات.

كما أكد المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، أن الشباب المصري يمثل ثروة هامة وعظيمة. فلا يمكن لأي دولة أن تتقدم إلا إذا كان للشباب دور فعال في إدارتها والمشاركة في تطوير المجالات التي تساعد على ازدهارها وتحقيق التنمية المستدامة بها، وأن استراتيجية شركة شل مصر كمستثمر مسئول حريصة على المشاركة في برامج الاستثمار المجتمعي التي تولي اهتماماً كبيراً بإعداد الكوادر الشابة وتنمية مهاراتها لتصبح قادة المستقبل سواء في قطاع الطاقة أو غيره من القطاعات الحيوية بمصر.

وأوضح أن ورشة عمل NXplorers شهدت تفاعلاً حيوياً من الفرق المشاركة من مختلف الجنسيات حول العالم، وقدم الشباب أفكاراً مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي آثار الجائحة العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد إيمان الدولة المصرية بشبابها الواعد وقدرته على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة، كما أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في استكشاف مواهب الشباب وصقله بالتدريب الحديث ومساهمتها في إعداد جيل صاحب فكر متطور ومتسلح بالعلم والمعرفة يمتلك المقومات اللازمة للقيادة وفقاً لرؤية الدولة مصر 2030.

وقد أشاد السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجهود شركة شل التي تسعى إلى تنمية قدرات الشباب على كافة الأصعدة بمصر من خلال برامج شل للاستثمار المجتمعي بما يساعد على تفعيل دور الشباب في تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في مصر ويساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

كانت الفرق المشاركة بورشة عمل NXplorers قد ناقشت التحديات التي تواجه أهداف التنمية المستدامة ففيما يتعلق بالهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" حيث تمثل التحدي في كيفية ضمان حصول البلدان النامية على رعاية صحية مناسبة بعد كوفيد -19 وأكد المشاركون أن الحل يكمن في تطوير "الطب عن بُعد". وفيما يتعلق بالهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" تمثل التحدي في كيفية تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا المتجددة في البلدان النامية المتأثرة بالوباء، فقد أوصى المشاركون بإنشاء مركز للطاقة الخضراء في مدينة مستدامة جاهزة (مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر) لجمع الخبرات الدولية وبالتالي تبادل المعرفة وتكنولوجيا البحث والتطوير.

وبالنسبة للهدف رقم 16 "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" تمثل التحدي كيفية تحقيق المساواة والوصول إلى العدالة القانونية في عصر كوفيد 19، حيث أكد الشباب المشارك أن الحل يكمن في العدالة الإلكترونية وهو ما يعني خلق منصة إلكترونية من أجل متابعة الدعاوى القضائية، والحصول على القرارات القانونية، وتقديم المعرفة لتوعية الجمهور حول الحقوق القانونية بالإضافة إلى القوانين والسياسات واللوائح.

تجدر الإشارة إلى أن شركة شل مصر تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية حيث تؤمن بأن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم مصر، وتقدم الشركة حزمة من برامج الاستثمار المجتمعي التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري وتنمية ودعم وتطوير الشباب من خلال مسابقة شل تخيل المستقبل وبرنامج شل انطلاقة مصر وNxplorers وماراثون شل البيئي ورعاية برنامج الأمل والشراكة مع حاضنة الأعمال AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية.

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