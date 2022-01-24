سوق أبوظبي العالمي المنصة المثالية للنمو في الأسواق الناشئة

أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، اليوم أن شركة "سيدر وايت برادلي ليغل ليمتد" (Cedar White Bradley (CWB) Legal Limited) التابعة لمحفظتها الاستثمارية قد افتتحت مقرها الجديد في أبوظبي. وقد حازت الشركة على رخصة من سوق أبوظبي العالمي لمزاولة أعمالها من أحد أكثر المراكز المالية العالمية جاذبية وتيسيراً وابتكاراً. وجدير بالذكر أن "سيدر وايت برادلي" هي من كبرى الشركات القانونية العاملة في مجال استشارات الملكية الفكرية في المنطقة حيث تباشر أعمالها في 22 بلداً.

صرح الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال": "إن سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي عالمي المستوى يتيح لشركة ’سي دبليو بي‘ التابعة لمحفظتنا المنصة المثالية للنمو في عموم آسيا وفي الأسواق الناشئة. وقد أصبحت ’سيدر وايت برادلي‘ الآن بتواجدها في سوق أبوظبي العالمي، في موقع ممتاز يمكنها من التوسع في الأسواق المجاورة، وبالأخص في أسواق كومنويلث الدول المستقلة والأسواق الآسيوية والإفريقية. تمتلك ’جلف كابيتال‘ باعاً طويلاً يمتد على مدى خمسة عشرة عاماً في تطوير شركات عالمية رائدة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نعتقد أن ’سي دبليو بي‘ مؤهلة لكي تصبح رائدة في الأسواق الناشئة في مجال خدمات الملكية الفكرية. ومقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي هو منصة الانطلاق المثالية لهذا التوسع الطموح حول العالم."

وعلق جمعة الهاملي، رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي: "نحن نرحب بشركة ’سيدر وايت برادلي ليغل ليمتد‘ التابعة لمحفظة ’جلف كابيتال‘ في سوق أبوظبي العالمي ونأمل أن تستمر الشركة في الازدهار وأن تضيف إلى حيوية سوق أبوظبي العالمي. وبفضل خدماتها في مجال براءات الاختراع وخدمات التسويق، فإننا نتطلع لأن تسهم ’سي دبليو بي‘ في تطوير مسارات تمكن الشركات ورواد الأعمال من بلوغ تطلعاتهم."

جدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي تتميز بموقع استراتيجي في قلب الممر الذي يصل الشرق بالغرب حيث يربط بين الاقتصادات والمناطق الزمنية ويوفر الموقع المثالي لكي تباشر الشركات والمؤسسات المالية عملياتها العالمية وتستفيد من كبرى فرص النمو.

علق السيد حليم شحاده، الرئيس التنفيذي لشركة "سيدر وايت برادلي": "إننا متحمسون لافتتاح مقرنا في أبوظبي كخطوة أخرى لتحقيق خططنا للنمو على الصعيد العالمي. وهذا منعطف فارق بالنسبة لشركتنا وهو يأتي في وقت هام في مرحلة نمونا. ودولة الإمارات المتحدة ليست ثاني أكبر اقتصاد والأكثر تطوراً في منطقة الخليج فحسب، بل إن عاصمتها أبوظبي مدينة تقع عند مفترق الطريق بين الشرق والغرب. نحن ننوي الاستفادة من البنى الأساسية لسوق أبوظبي العالمي من أجل المضي قدماً في توسعنا في الأسواق الناشئة، بما في ذلك في كومنويلث الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا، ولتقريبنا بدرجة أكبر من تحقيق هدفنا لكي نصبح الشركة الرائدة عالميا في الأسواق الناشئة في مجال الملكية الفكرية. إن الإصلاحات القانونية الشاملة التي أعلن عنها مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في مجال تشريعات الملكية الفكرية، شكلت أكبر إصلاحات تشريعية تشهدها البلاد في تاريخها الممتد لخمسين عاماً وهي تؤكد على رجاحة اختيارنا لأبوظبي ولسوق أبوظبي العالمي."

باعتباره المركز المالي الرائد، فإن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 4150 كيان مسجل شاملاً بعض أكبر المؤسسات المالية والمصارف والشركات الاستثمارية وشركات إدارة الصناديق ومراكز الخزينة والمؤسسات وشركات الطاقة وشركات التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الخدمات الخاصة بالأعمال والشركات الأخرى من المنطقة ومن حول العالم.

تقدم "سيدر وايت برادلي" خدماتها لقائمة طويلة من الشركات العالمية والتي تضم العديد من أكبر وأشهر العلامات التجارية في العالم، وذلك في أمور تتعلق بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة في قطاعات متخصصة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من خمسة عشرة عاماً في الأسواق الآسيوية في مجال الملكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الأسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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نبذة عن مجموعة "سي دبليو بي"

مجموعة "سي دبليو بي" هي شركة إقليمية رائدة في استشارات الخدمات القانونية والتي توفر مجموعة متكاملة من خدمات الملكية الفكرية من خلال مكاتبها وشركاتها السبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشتهر "سي دبليو بي" بتقديمها خدمات حماية الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية ومحاربة التزوير والتصاميم وأسماء النطاقات.

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