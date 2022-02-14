القاهرة : حصلت سويتيرا Suitera وهي ثاني شركة تكنولوجية جامعية ناشئة تطلقها الجامعة الأمريكية بالقاهرة على استثمارات جديدة لتصل قيمة الشركة إلى 10 مليون دولار. تلقت سويتيرا الشركة المتخصصة في أشباه الموصلات، استثمارا من جاكوب جاكوبسون الخبير في مجال صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني EDA وأشباه الموصلات والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات ذات التخارج الناجحة ورئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة في صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني مثل Xilinx و Actelو AMS AGو New Scale Technologiesو Vidatronicو Helicو Safelloو Runtime DA و RFMicron. كما انضم جاكوبسون أيضًا إلى المجلس الاستشاري الفني والتجاري لشركة سويتيرا. تهدف سويتيرا إلى توفير الأدوات والحلول للمساعدة في التعامل مع التعقيدات المصاحبة لتصميم الجيل التالي من الدوائر المتكاملة مثل دوائر ال 5G. تأسست الشركة عام 2020 من قبل الدكتور يحيى إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الإلكترونيات وهندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة زويل، والدكتور مجدي أبادير والدكتور إيبي فريدمان، وهما من الخبراء في صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني. ومع إطلاق سويتيرا في 2020، كان والدن راينز وهو شخصية بارزة في مجال التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني أول مستثمر في الشركة وتبعه مستثمرين آخرين.

قال إسماعيل: "إن سويتيرا في طريقها لإ حداث نقلة في الجيل التالي من الإلكترونيات، فقد تم بناء تقنياتنا الأساسية بدرجة دقيقة غير مسبوقة في النمذجة المادية بالإضافة إلى التحسين الجذري والتسريع المصمم للتعامل مع الدوائر المعقدة الهائلة المتوقعة في المستقبل." وأضاف إسماعيل إنه مع انضمام شخصية بارزة أخرى في مجال صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني ومع ذلك الاستثمار الإضافي نواصل تطوير منتجاتنا والتنبؤ بشكل أكثر دقة لسلوك الدوائر المعقدة، مما يميز سويتيرا عن الشركات الأخرى ذات التكنولوجيا المماثلة."

ويعد المنتج الأول لسويتيرا MOReal هو أداة تم تطويرها في الشركة لتصغير الدوائر الإلكترونية، مما يسمح بتوليد نموذج دائرة صغيرة له نفس خصائص النموذج الكبير للغاية لدائرة أخرى. يمكن لهذا النموذج الصغيرة للدائرة أن يحل محل النموذج الأكبر مما يسمح بقديم تحليل ومحاكاة أسرع، كما يتفوق MOReal بشكل ضخم على أي أدوات مماثلة في السوق فيما يخص الأداء وجودة الإنتاج. وتقوم سويتيرا أيضا بالعمل على منتج آخر قيد التطوير وهو منتج يولد نموذجًا فيزيائيًا كهرومغناطيسيًا كاملًا للدوائر بدقة فائقة.

توفر تقنية سويتيرا للصناعة فرصة للتعامل بشكل أفضل مع التحديات التي نتجت عن الاتجاه لاستخدام دوائر أكثر تعقيدًا مع وحدات بناء برمجية صغيرة تصل إلى 5 نانومتر، بالإضافة إلى الاتجاه لاستخدام ترددات أعلى في الاتصالات تصل إلى عشرات الجيجا هيرتز مع ال5G. وتعتزم سويتيرا تقديم خدماتها في شكل منتجات قائمة بذاتها متوفرة على السحابة بالإضافة إلى حلول مدمجة في الأدوات القياسية الصناعية.

يقول إسماعيل: "مع التحولات والابتكارات المستمرة في مجال التكنولوجيا، تهدف خدمات الشركة إلى استيعاب الزيادة السريعة في السرعة والبيانات التي سيشهدها العالم في السنوات القادمة. إن تقنية سويتيرا قابلة للتطبيق ليس في الأنظمة الإلكترونية فحسب، بل في مجال السيارات وإلكترونيات الطيران أيضًا".

لدى إسماعيل العديد من براءات الاختراع في مجال الدوائر الكهربية عالية الأداء، ونمذجة وتصميم الروابط البينية، ويعد عمله جزء من أهم وأكثر ما يُستَشهَد به في مجال تصميم الدوائر الكهربية (VLSI)، ويُستخدَم على نطاق واسع في مجال الصناعة. وتم إدراج اسماعيل في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2? من العلماء في العالم. وقام بإعداد القائمة خبراء من جامعة ستانفورد، وذلك من خلال قاعدة بيانات Scopus والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة، ومن كتب ومنشورات متعددة. تضم القائمة أكثر 2? من العلماء الذي تم الاستشهاد بأبحاثهم فى 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي. ويعتمد تقييم هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين ومؤشر هيرش h-index لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm-index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.

عمل إسماعيل أيضًا على استخدام الرقاقات البيولوجية لاستبدال طرق فحص الأمراض التقليدية مثل السرطان والأمراض الفيروسية مثل تحليل الكبد الوبائي بي وسي للوصول إلى طرق أسرع للعلاج وأكثر فعالية عن طريق التشخيص المبكر والدقيق. اسماعيل هو زميل لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وكان أستاذًا بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، كما شغل منصب رئيس تحرير دورية IEEE Transaction on Very Large Scale Integration (TVLSI) وهو حاليا رئيس اللجنة التوجيهية للدورية. كما حصل على العديد من الجوائز، مثل جائزة المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم، وجائزة المؤلف المتميز من جمعية (IEEE CASS) للدوائر الكهربية والنظم، وجائزة أفضل معلم في جامعة نورث وسترن، والعديد من جوائز التدريس والأبحاث الأخرى. نشر إسماعيل أكثر من أربعمائة بحث في المجلات والمؤتمرات رفيعة المستوى وشارك في تأليف سبعة كتب.

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أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

تقدم الجامعة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

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