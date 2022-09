سجل إجمالي الدخل التشغيلي 4.09 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت المبيعات العامة 26.66 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021

حققت سوني بيكتشرز زيادة قدرها 636 في المائة في الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي

دبي : سجلت شركة سوني إيرادات تشغيلية قوية للربع الثالث من السنة المالية 2021 وصلت إلى 4.09 مليار دولار أمريكي (465.2 مليار ين ياباني)، بزيادة قدرها 32% مقارنة بـ 3.09 مليار دولار أمريكي (351.9 مليار ين ياباني) في الفترة نفسها من السنة المالية 2020.

وفي نهاية 31 ديسمبر 2021، حققت المبيعات الإجمالية المسجلة للربع الثالث من السنة المالية 2021 نحو 26.66 مليار دولار أمريكي (3.031 تريليون ين ياباني) بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 23.69 مليار دولار أمريكي (2.694 تريليون ين ياباني) في السنة المالية 2020. ويعزى هذا النمو القوي في الدخل الإجمالي الكبير للمبيعات والتشغيل إلى منتجات حلول التصوير والمستشعرات.

كما وشهدت أعمال شركة سوني بيكتشرز زيادة قدرها 1.31 مليار دولار أمريكي (149.4 مليار ين ياباني) وهي تمثل قفزة قياسية بنسبة 636% في الدخل التشغيلي الموحد للسنة المالية 2021 مقابل 178.5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي (20.3 مليار ين ياباني). وزادت مبيعاتها المجمعة إلى 4.06 مليار دولار أمريكي (461.2 مليار ين ياباني) مقابل 1.68 مليار دولار أمريكي في العام الماضي (191.2 مليار ين ياباني). وتعود الزيادة في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي إلى الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم Spider-Man: No Way Home وفيلم Venom: Let There Be Carnage.

وسجلت منتجات حلول التصوير والمستشعرات نموًا نسبته 21.65% في المبيعات، حيث حققت 2.86 مليار دولار أمريكي (324.8 مليار ين ياباني) مقارنة بـ 2.35 مليار دولار أمريكي في العام الماضي (267 مليار ين ياباني). في حين شهدت المبيعات الإجمالية لمنتجات خدمات الألعاب والشبكات انخفاضًا قدره 7.15 مليار دولار أمريكي (813.3 مليار ين ياباني) بعد أن كانت 7.76 مليار دولار أمريكي في العام الماضي (883.2 مليار ين ياباني)، إلا إن الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 15 في المائة ليسجل 817 مليون دولار أمريكي (92.9 مليار ين ياباني) مقابل 710 ملايين دولار أمريكي العام الماضي (80.8 مليار ين ياباني).

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "مازالت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوقًا رئيسية لنمو أعمال شركة سوني. وعلى الرغم من تبعات الجائحة العالمية، جاء أداء معظم فئات التشغيل قوياً خاصة في منتجات الشاشات التلفزيونية. وقد ساهم إطلاق تقنية الذكاء الإدراكي الجديدة في تلفزيونات برافيا BRAVIA في زيادة الطلب على شاشات سوني العالية الجودة وشاشات OLED الكبيرة بما فيها موديلي A90J و A80J. لا شك بأن قضاء عدد أكبر من العملاء وقتًا أطول في منازلهم واعتمادهم على شاشات التلفزيون لمشاهدة محتوى الفيديو عند الطلب والألعاب والرياضة قد لعب دوراً في زيادة الأرباح. كما أدى التزايد المستمر في محتوى منصات التواصل الاجتماعي إلى نمو قوي في مبيعات منتجات التصوير الرقمي مثل كاميرات مدونات الفيديو ZV-1 و ZV-E10 وكذلك الكاميرات القوية كاملة الإطار مثل كاميرتي Alpha 7 IV و Alpha 7SIII والتي تنفرد سوني بإنتاجهما. ونتوقع أن يستمر الطلب على هذه المنتجات ومجموعة منتجاتنا الجديدة خلال العام المالي 2022، ونحن متفائلون بزيادة نمو أعمالنا في المنطقة".

جدير بالذكر أن الخدمات المالية سجلت زيادة في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي، بينما شهدت منتجات وحلول الإلكترونيات انخفاضًا في إجمالي المبيعات والدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي. وحققت المنتجات الموسيقية زيادة في إجمالي المبيعات ولكنها سجلت انخفاضًا في الدخل التشغيلي.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن النتائج الموحدة للعام المالي 2021 ستصل إلى 87.61 مليار دولار أمريكي (9.9 تريليون ين ياباني)، بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات التشغيلية 10.61 مليار دولار أمريكي (1.2 تريليون ين ياباني).

نبذة عن سوني الشرق الأوسط وأفريقيا

سوني الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح. شركة تابعة بالكامل لشركة سوني، وهي المقرّ الرئيسي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل الشركة ضمن قسم سوني للإلكترونيات سوني، والإلكترونيات المتحركة (الأنظمة السمعية للسيارات ومنتجات البث والمحترفين ومنتجات الحاسوب الترفيهية (بلاي ستيشن) في أكثر من 40 بلداً في المنطقة.

إلى جانب صفقات التداول بالأسهم في المنطقة الحرّة في جبل علي في دبي، تدير سوني الشرق الأوسط وأفريقيا إجراءات تنفيذ أنشطة متعدّدة تضمّ اللوجستيات والمبيعات والتسويق والإعلانات وخدمات العملاء من خلال شركائها ومكاتبها التمثيلية. بالإضافة إلى 274 مكتب خدمات معتمد لتعزيز تواجد سوني في عدد من الأسواق الهامة في المنطقة.

