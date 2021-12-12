في ظلّ انطلاق مسيرة التحول السحابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأمل شركة "سبكتروم نتووركس" بتسهيل هذا التحوّل من خلال تقديم تدريب عالي الجودة في تكنولوجيا الحوسبة السحابية "إيه دبليو إس" التي تُغيّر أساليب عمل المؤسسات عموماً، والشركات خصوصاً، بوتيرة سريعة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أخذت شركة "سبكتروم نتووركس"، وهي شركة خدمات مهنية تتخذ من دبي مقراً لها ومؤسسة تدريبٍ للشركات تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، زمام المبادرة لتقديم خدمات تدريب متقدّمة ذات صلة بالمنصة السحابية "أمازون ويب سرفيسز" ("إيه دبليو إس"). وفي هذا السياق، قال السيد سانجيف كومار، المدير العام لشركة "سبكتروم نتووركس": "غدا الفهم الشامل لـمنصة ’إيه دبليو إس‘ أمراً حيوياً لاعتماد الخدمات السحابة في المؤسسات".

وبصفتها إحدى أكثر المنصات السحابية انتشاراً في العالم، تتضمن "إيه دبليو إس" أكثر من 200 خدمة. ويعتمد الملايين من المستخدمين حول العالم على سحابة "إيه دبليو إس" لتبسيط عملياتهم - من الأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الشركات متعددة الجنسيات والوكالات الحكومية.

التحول السحابي: الطريق نحو المستقبل

أحدث التحول السحابي تغييراً نوعياً في أسلوب عمل المؤسسات عموماً الشركات خصوصاً. وأوضح السيد سانجيف كومار قائلاً "إنّ التحول السحابي هو بشكل أساسي تحويل لعمليات المؤسسات إلى السحابة".

خطوة إلى الأمام: إطار عمل اعتماد سحابة "إيه دبليو إس"

مع ذلك، تتطلب الحوسبة السحابية أساليب وتقنيات جديدة، على غرار "ديف أوبس"، والبنية التحتية كتعليمات برمجية والأمن الآلي وحواجز أساسية. وبذلك، يتعين على موظفي تكنولوجيا المعلومات أن يمتلكوا المهارات الكافية قبل أن تتمكن المؤسسات من اتخاذ الخطوة اللازمة في هذا الاتجاه. وهنا يأتي دور "سبكتروم نتووركس"، شريك التدريب المعتمد لـ"إيه دبليو إس".

مهارات سحابة "إيه دبليو إس": نقطة الانطلاق

تقدم "سبكتروم نتووركس" دورات تدريبية خاصة بـ"إيه دبليو إس" تشمل الركائز الأساسية و"ديف أوبس" وعمليات النظام "سيس أوبس" والبنية الهندسية والأمن وغيرها، من خلال صفوف يعطيها مدرب إما افتراضياً أو حضورياً. وتشمل هذه الدورات تحضيرات لشهادات "إيه دبليو إس" تقام بواسطة تمارين مباشرة في المختبر. ويتم أيضاً تطوير عروض تدريب خاصة لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوزيعها عبر أسواق "إيه دبليو إس".

وإنّ النهج الاستشاري لعملات التدريب وتحليل هوّة المهارات ودورات التدريب وورش العمل الخاصة بالتحضيرات السريعة للامتحانات والمختبرات العالمية ومرافق التدريب والاختبار (مركز اختبار "بيرسون في يو إي" المعتمد في الإمارات العربية المتحدة)، فضلاً عن مجموعة منتقاة بعناية من المدربين المعتمدين، تشكّل جميعها عوامل تضع "سبكتروم نتووركس" على مسار التميز بصفتها شريكاً في التدريب.

مؤسسات رفيعة المستوى رائدة في "التمكين الرقمي"

انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي ومكاتبها ومراكز التدريب الخاصة بها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتونس والهند وسنغافورة، ساعدت شركة "سبكتروم نتووركس" في تدريب أكثر من150 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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