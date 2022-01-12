دبي، الامارات العربية المتحدة: تزامناً مع قرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعديل أيام العمل الاسبوعية، أعلنت زوهو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة عن تبني نظام جديد للعمل الأسبوعي في مقرها بدبي وذلك ليصبح من الاثنين وحتى الجمعة، وذلك تماشياً مع جهود الدولة للموائمة مع نظم الأسواق العالمية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: "تعد هذه الخطوة محورية بالنسبة إلينا كوننا شركة تعمل على نطاق عالمي، حيث تتيح للفرق الاقليمية العمل معاً في نفس الاطار الزمني على المشاريع المشتركة مما يعزز من الإنتاجية ودعم العمل الجماعي عبر القارات. ومن خلال هذا التعديل، فسيتم فتح آفاق جديدة وخلق فرص لمزيد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائنا المحليين."

تنتهج شركة زوهو نظام مكان العمل اللامركزية والذي يشمل العمل من مقرات الشركة أو عن بعد كجزء من استراتيجيتها العالمية للعمل مع المجتمعات المحلية، كما أنها تولى أهمية كبيرة لمواصلة تحسين ثقافة العمل وتحفيز الموظفين من خلال دعم القيم والاهداف المشتركة.

تتخذ شركة زوهو من دبي مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، وتضم الشركة أكثر من ?? الاف موظف حول العالم.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 45 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 8000 موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة ومكسيكو وأستراليا وهولندا. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الاعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com

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