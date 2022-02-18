بلغ صافي الأرباح 65,01 مليون درهم إماراتي، فيما بلغت الإيرادات 299,6 مليون درهم إماراتي في نهاية العام 2021

أبوظبي: شركة "ريسبونس بلس القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن تقريرها المالي للربع الرابع من السنة الماضية، أي حتى 31 ديسمبر 2021، والذي أظهر تحقيق نتائج مالية مذهلة.

وكشفت الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة "ألفا أبوظبي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (شركة تابعة للشركة العالمية القابضة)، عن نموٍّ ملحوظ في بياناتها المالية خلال العام 2021، من خلال تحقيقها صافي أرباح بلغ 65,01 مليون درهم إماراتي، مقابل 40,01 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، ما يعكس التأثير الإيجابيّ التصاعدي خلال العام المذكور.

كما حقّق الفريق المتخصص في "ريسبونس بلس القابضة" إيراداتٍ بلغ مجموعها 299,6 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بـ 197,5 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.

وبنتيجة الزيادة في الأصول المتداولة، وشراء السيارات والمعدّات، والاستثمارات الاستراتيجية، بلغ إجمالي الأصول 306,6 مليون درهم إماراتي في نهاية العام 2021، مقارنةً بـ 293,9 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021.

وكان من الملفت تسجيل إجمالي أرباحٍ مذهلة بلغت 94,99 مليون درهم إماراتي لتلك الفترة، أي بتحسن ملحوظ من 60,1 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، ما يعكس النمو الذي نتج عن ارتفاع الإيرادات والتحسن في الهوامش المالية.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت "ريسبونس بلس القابضة" في "أي بي آي القابضة ليمتد" ومقرّها الهند، والمتوقع أن يتمّ إطلاقها في شهر مارس 2022.

وإلى جانب تنفيذ العقود الحالية، استحوذت "ريسبونس بلس القابضة" أيضاً على مشاريع جديدة ساهمت هي الأخرى في تعزيز أداء النمو المالي فيها.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة الشركة التزامها بمواصلة دفع النمو التصاعدي، من خلال المشاريع الجديدة الأساسية والمتكاملة القائمة حالياً، وتلك التي تعمل على إطلاقها.

التوقيع على هذه المشاريع الجديدة تمّ مع عملاء بارزين، منهم "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" (NPCC)، و"جامعة الإمارات العربية المتحدة"، و"متحف اللوفر أبوظبي"، و"سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، و"ساوند ستروم" SoundStorm، إلى جانب عملاء استراتيجيين مثل "موانئ أبوظبي"، و"بطولة سوبر غلوب العالمية لكرة اليد"، و"أكواريوم القناة الوطني" في أبوظبي، وشركة "الاتصالات السعودية" في المملكة العربية السعودية.

الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة"، أكد على التزام الشركة بالسعي الدائم لتحقيق المزيد من النمو، وعلّق على النتائج المالية التي حقّقتها بالقول: "لا شك في أنّنا حققنا إنجازاً مهماً، ونأمل الحفاظ على الزخم في هذا النمو، من خلال العقود التي نبرمها والمشاريع المؤكدة في المنطقة، وخطط التوسع التي تمهد الطريق واسعاً أمام النمو المستدام في المستقبل القريب والبعيد. كما اعتمدنا إطار عمل نموذجي لحوكمة الشركات، لضمان تحقيق نموّنا المطّرد، من خلال توفير خدماتٍ بأعلى المعايير العالمية".

وأضاف: "لقد تحوّلت "ريسبونس بلس القابضة" إلى شركةٍ استثمارية كبرى، تمتلك ميزانيةً هائلة، ومحفظة أعمال متنوّعة جداً تغطي ستة قطاعات أساسية. يمكننا القول إننا حقّقنا عاماً ذهبياً، وحصدنا أرقاماً قياسية غير مسبوقة على جميع المستويات. فخلال الربع الأخير من العام الماضي، واصلنا تركيزنا على الأعمال والشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بهدف دفع النمو المستقبلي، ونتوقع أن يستمر هذا التفوّق لجميع أعمالنا في السوق خلال العام 2022".

من خلال اعتمادها استراتيجيةً متينة لتعزيز حصص المساهمين وتحقيق النمو، تواصل "ريسبونس بلس القابضة" تعزيز فرص الاستثمار والشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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