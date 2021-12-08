تم التوقيع على الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي لدولة قطر

أعلنت شركة "جوسين"، الشركة الرائدة في مجال نقل البضائع بالتكنولوجيا الذكية والصديقة للبيئة وشركة جي أيه أم قطر وGWC، المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، عن إبرام اتفاقية لاختبار قاطرات جوسين الصديقة للبيئة وحلول أتمتة الساحات في عدد من مرافق GWC اللوجستية بما في ذلك منطقة الوكير اللوجستية في قطر.

تم التوقيع على الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة قطر.

تعتزم كل من جوسين وجي أيه أم قطر وGWC، على إجراء أولى تجاربها في الربع الأول من العام 2022 لقاطرتين خاليتين من الانبعاثات وهما قاطرة ATM38T بسائق وقاطرة ATM38T ذاتية القيادة والمزودة بذراع روبوتية وتكنولوجيا جوسين الفريدة لربط وفصل الشاحنة عن المقطورة، مما يتيح أتمتة عمليات الساحات بالكامل.

سيتم إجراء التجارب في المراكز اللوجستية المختلفة التابعة لشركة GWC في دولة قطر بما في ذلك منطقة الوكير اللوجستية.

وفي هذه المناسبة، قال السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين: "نعمل على تقديم أفضل الحلول الفعّالة لضمان الحد من الأخطاء وتعزيز السلامة ورفع الإنتاجية وذلك من خلال دمج معرفتنا العميقة بالعمليات المعقّدة المرتبطة بالساحات والمحطات مع الخوارزميات الفعالة للروبوتات. وبفضل مواردنا، ومعرفتنا بالعمليات اللوجستية وشركائنا العالميين وحلولنا التكنولوجية، استطعنا أن نبرز كإحدى الشركات الرائدة في مجال أتمتة الساحات والمحطات. كما ويسعدنا التعاون مع GWC، وهي إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الخدمات اللوجستية والحلول اللوجستية الذكية والمستدامة، في اختبار ملموس لحلولنا وقياس مدى كفاءة نظامنا في سياق عملياتهم".

وبدوره قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC: "نحن من أوائل الشركات في المنطقة الذين قمنا بإنشاء إدارة خاصة بتحسين العمليات، تضم مهندسين متخصصين وخبراء سيكس سيجما معتمدين، يعملون بجدّ للارتقاء بالعمليات إلى مستوى أكثر استدامة وتنافسية. ويأتي ذلك نتيجة الخبرة التي اكتسبناها على مر السنين كوننا الشريك اللوجستي المفضل للقطاعين العام والخاص".

وأضاف السيد رنجيف قائلاً: "تعكس شراكتنا مع جوسين- جي أيه أم قطر التزامنا بالابتكار والريادة في مجال الخدمات اللوجستية، وهي تتوافق مع أهداف الاستدامة لشركة GWC. كما تتيح لنا "جوسين"، من خلال استخدام الشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في مراكزنا اللوجستية، توفير خدمات أكثر كفاءة، وسلاسة، واستدامة لعملائنا. نحن نشيد بخبرة "جوسين" في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي ومتقدّمة على الصعيد التكنولوجي، وكلّنا ثقة بأنها ستضيف قيمة هائلة لعملياتنا ومعايير الصناعة المعتمدة لدينا."

ATM38T قاطرة ذاتية القيادة بذراع روبوتية

إدخال "عملية النقل" إلى الشرق الأوسط لأول مرة باستخدام مركبات كهربائية ذاتية القيادة بالكامل

تستخدم عملية النقل مركبة محددة (شاحنة مخصصة للساحات) لنقل مقطورة معينة من وإلى موقع محدد مسبقاً داخل الساحة.

تفصل الشاحنة المخصصة للطرقات القاطرة الموجودة في منطقة الانطلاق عن المقطورة وتغادر المركز اللوجستي لبدء مهمة أخرى. بعد ذلك يتم سحب المقطورة بواسطة الشاحنة المخصصة للساحات ونقلها إلى الرصيف في الوقت المناسب مما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول ويعزز الكفاءة.

تقع منطقة الوكير اللوجستية على مقربة من ميناء حمد ومطار حمد الدولي، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع، وهي مخصصة للخدمات اللوجستية والبنية التحتية المصمّمة للصناعات الخفيفة اللازمة لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حدٍ سواء، كما تضم مستودعات متعددة، وورش عمل، وصالات عرض، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى حلول سلسلة التوريد الكاملة الخاصة بـ GWC.

ATM38T

ATM38T هي القاطرة الكهربائية الوحيدة في السوق والمستخدمة في أكثر من 45 موقعاً مختلفاً في أوروبا.

بالتعاون مع أفضل الشركات اللوجستية والصناعية، تم بناء قاطرة ATM التي من شأنها أن توفّر تكلفة كلّية أفضل من القاطرات التي تعمل بالديزل والقاطرات التي تعمل بتحويل الديزل إلى طاقة كهربائية، وذلك بفضل تصميمها الممّيز والذي يسمح بصيانتها بشكل سلس وسهل مقارنة بمركبات الديزل التقليدية.

تجمع قاطرة ATM بين خصائص السلامة وبيئة العمل. كما يسمح نظام تبديل البطارية الذي أثبت كفاءته بتشغيل القاطرة بشكل مستمر من دون اللجوء إلى إيقافها لإعادة شحنها.

أتمتة الساحات

منذ عام 2013، تعمل شركة جوسين على تطوير أنظمة القيادة الذاتية للمركبات الكهربائية الخاصة بها، كما قامت بدمج أنظمة وبرامج ذات مستوى عالمي لتوفير حلول أكثر كفاءة لأتمتة الساحات والمحطات.

تشتمل مجموعة أنظمة القيادة الذاتية من جوسين على خصائص عالمية تتيح إجراء عمليات مستقلة ترتبط بوسائط النقل المختلفة داخل المناطق المسورة.

سيشمل حل أتمتة الساحات أحدث إصدارات برمجيات شركة جوسين مثل Gaussin Virtual Driver® ونظام Gaussin Fleet Management والذراع الروبوتي المدمج.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن (GWC)

تأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

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نظرة عامة حول جوسين:

جوسين هي شركة هندسية تُعنى بتصميم وتجميع وبيع المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. تشمل خبرتها نقل البضائع والركاب، والتقنيات ذاتية التحكم التي توفّر حلول القيادة الذاتية مثل المركبات الموجهة آلياً، ودمج جميع أنواع البطاريات، مثل خلايا الوقود الكهربائية والهيدروجينية على وجه الخصوص. وانطلاقاً من امتلاكها لأكثر من 50000 مركبة حول العالم، تتمتع "جوسين" بحضور قوي في أربعة أسواق سريعة التوسع: محطات الموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية، ونقل الأفراد. أبرمت المجموعة اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع شركات عالمية رئيسية من أجل تسريع إثبات تواجدها التجاري، مثل: شركة سيمنز للبريد والطرود ولوجستيات المطارات في مجال المطارات، وموانئ بولوريه، وشركة إس تي إنجنيرنج في مجال الموانئ، وشركة "بلو باس" لنقل الأفراد. كما قامت "جوسين" بتوسيع نطاق أعمالها من خلال توقيع اتفاقيات ترخيص لتسريع انتشار تقنيتها في جميع أنحاء العالم. ويؤكد الاستحواذ على METALLIANCE بروز مجموعة دولية موجودة في جميع قطاعات المركبات الذكية والصديقة للبيئة.

في عامي 2019 و2021، فازت شركة "جوسين" بتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

تم إدراج "جوسين" في قائمة Euronext Growth في باريس منذ العام 2010.

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