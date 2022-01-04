الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار حرصهما على دعم رؤية المملكة العربية السعودية في مجال المدن الذكية؛ أبرمت تاتا للاتصالات، الشركة الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية الرقمية، وشركة زين السعودية، الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية التي تلتزم بدعم الابتكار وقيادة ثورة الجيل التالي من التكنولوجيا في الشرق الأوسط، اليوم اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستوفر الأنظمة البيئية المدمجة حلولًا ومنصات لإعادة تصميم المدن باستخدام إضاءة الشوارع الذكية، بالإضافة إلى إدارة النفايات الذكية وتعزيز الاتصال في مكان العمل وقطاع الرعاية الصحية والسيارات.

ويهدف المشروع الرائد، الذي يجمع شركتي تاتا للاتصالات وزين السعودية معًا، إلى توفير حلول ذكية لإضاءة الشوارع في إحدى المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. هذا وسوف تكون شركة تاتا للاتصالات من خلال تقنية انترنت الأشياء الإيكولوجي هي المزود الشامل للأجهزة والمنصة والتطبيقات والرؤى؛ بينما ستعمل شركة زين- السعودية على تعزيز حضورها من خلال عروضها التي تخدم قطاع الأعمال(B2B) عبر المشاريع المشتركة المتعلقة بشبكة المنطقة الواسعة المحددة بالبرمجيات (SD-WAN) ومراكز الاتصال العالمية، ناهيك عن تطبيق حلول النقل الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) التي تتيح المعالجة الذكية للنفايات والعدادات الذكية للكهرباء والماء وغيرها من الأساليب المتطورة للمدن الذكية.

بدوره؛ قال فانييت ميهتا، المدير الاقليمي لشركة تاتا للاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا: "لا شك بأنها شراكة قوية ستسهم في تحقيق رؤية المملكة الهادفة إلى التحول إلى الاقتصادي المستدام. فهي شراكة تجمع بين انتشار شركة زين-السعودية والبنية التحتية المتطورة لنظامنا البيئي وما توفره من تقنيات حديثة؛ وتعكس التزام الشركتان بإعادة صياغة مفهوم المدن في الشرق الأوسط من خلال العمل على نماذج أكثر ذكاءً وفعالية من حيث التكلفة. يعد هذا مشروعًا بارزًا لشركة تاتا للاتصالات للتحويل إلى المدن الذكية وتوفير الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربون ورسم مسار المدن الأخرى لتحذو حذوتها."

"بدوره؛ قال سعد السدحان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغّلين في زين السعودية: "للاستفادة من شبكات الجيل الخامس الرائدة والمعروفة عالميًا، وتماشيًا مع استراتيجية التوسع العمودي التي نتبناها للارتقاء بتطبيقات شبكة الجيل الخامس مثل إنترنت الأشياء؛ سوف نعمل مع شركة تاتا للاتصالات الرائدة للمساهمة في تقديم حلولنا الرقمية الشاملة وخدمات التحول للمؤسسات والحكومات في المملكة. وستسهم شراكتنا مع خدمات الاتصال الموثوقة والسريعة، في توفير خدمات أفضل للمجتمعات والشركات والحكومات؛ كما سنعمل على تعزيز النواة الرقمية في المملكة لتعزيز رؤية السعودية 2030 وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة لاحتضان الابتكار وتحقيق الأهداف المنشود في بيئة تشهد تطورات متنامية ".

هذا وتعمل الشراكة الاستراتيجية بين تاتا للاتصالات وزين السعودية على دعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعي العام والخاص من خلال تزويدهم بشبكة من التقنيات المتطورة مثل إنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس، وشبكة النطاق الواسع (مواصفات LoRaWAN®) والخدمات الأمنية المُدارة و SDWAN وغيرها الكثير. علاوة على ذلك؛ سوف يدعم هذا التعاون تدابير الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في المنطقة.

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فيسوا كومار

تاتا للاتصالات

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viswa.menon@tatacommunications.com

محمد منذر طيب

زين السعودية

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mahmoud.tayeb@sa.zain.com

نبذة عن شركة زين السعودية

شركة اتصالات رائدة تأسست في المملكة العربية السعودية في أغسطس 2008 كشركة مدرجة في البورصة. في ضوء بنيتها التحتية المتطورة للغاية، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كمشغل اتصالات موثوق به وكمزود للخدمة الرقمية التي تشمل خدمات الاتصالات وشبكة الجيل الخامس وخدمات الدفع الرقمي والحوسبة السحابية وحلول إنترنت الأشياء وخدمات الألياف والطائرات بدون طيار وغيرها من الخدمات التقنية.

تلتزم زين - السعودية بالتحديث و التطوير المتواصل لتعزيز شبكتها والارتقاء بخدماتها من أجل تحقيق أفضل تجربة خدمة للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية؛ وبما يعكس حرصها على تقديم الخدمات اللازمة لمجتمع ذكي وتوفير حياة عالية الجودة للجميع.

لمزيد من المعلومات حول زين السعودية، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.sa.zain.com

نبذة عن شركة تاتا للاتصالات:

وهي جزء من مجموعة تاتا؛ وتاتا للاتصالات (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) عبارة عن نظام رقمي عالمي للتمكين الاقتصاد الرقمي المتسارع النمو اليوم في أكثر من 190 دولة ومنطقة. ومن خلال أنظمة قيادتها المرنة والموثوقة بها، فإنها تتيح التحول الرقمي للمؤسسات على مستوى العالم من خلال التعاون والحلول المتصلة والاتصال الأساسي والجيل التالي والاستضافة السحابية وحلول الأمان وخدمات الوسائط. جدير بالذكر ان 300 من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 هم من ضمن قاعدة عملائها وهي تربط المؤسسات بـ 80% من عمالقة السحابة في العالم. تحمل شبكة Tier-1 IP الخاصة بها، وشبكة العمود الفقري للألياف تحت سطح البحر وشبكة الكابلات العالمية المملوكة بالكامل والتي تحمل ما يقرب من 30% من مسارات الإنترنت في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: www.tatacommunications.com

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