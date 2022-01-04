أعلنت "فيوتشر فينتك جروب"، شركة التجارة الإلكترونية الرائدة القائمة على "البلوكتشين" ومقدّم الخدمات المالية التقنية و(المدرجة ببورصة ناسداك باسم: FTFT )، اليوم أن شركتها الفرعية (FTFT Capital) قد أطلقت منصتها (FTFTX)، وهي منصة مبتكرة لبيانات سوق العملات المشفرة العالمية، تعمل المنصة على تزويد المستثمرين من الأفراد والمؤسسات ببيانات آنية موثوقة وعالية الجودة لسوق العملات المشفرة، وبالإضافة إلى ذلك معلومات التداول المجمعة من عدد كبير من بورصات العملات المشفرة. تتوفر بيانات السوق لكل من عملات "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"إيوس" و "لايتكوين" و"ترون" وغيرها من العملات المشفرة الأخرى على الموقع www.ftftx.com وعبر تطبيق (FTFTX) على أجهزة "أندرويد" و"آي.أو.إس".

تعمل (FTFTX) على تجميع بيانات العملات والأسواق العالمية، وتربط مباشرة بين المئات من الأماكن والأسواق والبورصات الرائدة في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن إتاحة جميع البيانات للمستخدمين على مدار 24 ساعة في اليوم. تقدّم (FTFTX) عدة ميزات من بينها الوصول إلى أسعار السوق المثلى الناتجة عن تجميع المعلومات من البورصات المختلفة ومجمعات السيولة حول العالم. كما توفّر منصة (FTFTX) للمستخدمين موردًا فريدًا سهل الاستخدام، يزودهم هذا المورد بإستراتيجيات التداول والاستثمار بالإضافة إلى أخبار قطاع الاقتصاد الكلي والعملات المشفرة. تؤمن (FTFT Capital) أن البيانات الآنية لسوق العملات المشفرة والمتوفرة عبر منصة (FTFT) يمكن أن تساعد المستخدمين في قراراتهم الاستثمارية، عبر تزويدهم ببيانات سوق العملات المشفرة العالمية المجمعة آنيًا، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق عمليات تسعير أفضل وتكاليف أقل للمعاملات. يمكن تنزيل تطبيق (FTFTX) مجانًا من "جوجل بلاي" ومتجر "أبل".

أُطلقت منصة (FTFTX) رسميًا في القمة العالمية للتخزين السحابي الموزّع - (DCS 2021)، إذ عقدت هذه القمة في المدة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وكانت المنصة ضمن الشركات المشاركة والمساهمة في الاستضافة. نجحت القمة في جذب ما يقدر بنحو 20 ألف شخص، كان من بينهم بعض أبرز المبتكرين وصناع القرار والمؤسسات الصناعية الرائدة في المجال. هذا وقد ساهم انفتاح دولة الإمارات على اقتصاد العملات المشفرة العديد من الشركات الجديدة التي تدعم تقنيات "البلوكتشين".

صرح السيد / "أولا ليند"، مدير كل من (FTFT Capital) و(FTFTX): "نعتقد أن الكفاءة والأمان وبيانات السوق الموثوقة جميعها أمور ضرورية لمستثمري العملات المشفرة حول العالم. وانطلقنا بهذه العقلية لتوفير منصة ترتكز على المستثمرين وتهتم بتحقيق النتائج، هذه المنصة من شأنها أن تمكّن المستثمرين من زيادة العوائد على استثماراتهم في العملات المشفرة. بتقديمنا لمعلومات آنية وقوية وآمنة للسوق، نعتقد أن منصة (FTFTX) تقدّم للجميع منصة عالمية موثوقة بمعلومات آنية مجمعة للسوق، مما يمنح المشاركين فرصة الحصول على تجربة مستخدم فائقة."

قال السيد / "شانتشون هوانج"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيوتشر فينتك": "يأتي إطلاق منصة (FTFTX) للعملات المشفرة وبيانات السوق ليكون بمثابة حدث بارز في تاريخ الشركة. نعتقد أن (FTFT Capital) في دبي ستكون لها الريادة في السوق، وذلك في قطاع خدمات بيانات ومعلومات السوق لتداول العملات المشفرة والاستثمار وكذلك في مجال الخدمات المالية المبتكرة. ما زلنا نستهدف أن نكون أحد أكثر مزودي خدمات تداول الأصول المشفرة وإدارتها نشاطًا وتأثيرًا في العالم".

#بياناتشركات

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معلومات عن "فيوتشر فينتك جروب".

"فيوتشر فينتك جروب" شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في "البلوكتشين" تأسست في ولاية فلوريدا، وهي أيضًا مقدّم خدمة في مجال التقنية المالية. تشمل عمليات الشركة منصة "تشين كلاود مول" القائمة على "البلوكتشين" للتسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تمويل سلاسل التوريد وخدماتها. كما تعمل الشركة على تطوير تقنية للتجارة الإلكترونية القائمة على "البلوكتشين" وتعدين العملات المشفرة بالإضافة إلى تقنية الخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: http:/www.ftft.com/

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