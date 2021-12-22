بهدف توسيع منصتها التعليمية المرتكزة على الصفوف الإنجليزية المباشرة والمتزامنة

إنّ منصة انغليز Englease.com الرقميّة لتعليم اللغة الإنجليزية، المتّخذة لنفسها مقرًّا في الامارات العربية المتحدة، قد حصّلت على استثمارًا بقيمة 3.4 مليون دولار من أجل تطويرآليّتها التعليمية المرتكزة على الصفوف الإنجليزية المباشرة والمتزامنة عبر الإنترنت وتوسيعها.

وقد شارك في قيادة الجولة المفرطة التسجيل، اثنان من أكبر المستثمرين في مجال التعليم الرقمي التكنولوجي في العالم وهما شركتا(ليرن كابيتال وليرن سمارت) LearnCapital وLearnSmart الأميريكيّتان وانضمّت إليهما في الاستثمار بعض الأسماء الإقليميّة الكبيرة مثل COTU (الإمارات) وBY Venture Partners (الإمارات) وHambro Perks Oryx Fund (الإمارات/المملكة المتحدة) وWamda (الإمارات) و500 Global (الولايات المتّحدة/سعودي) وDubai Angel Investors (الإمارات) و A.L.M.A (الإمارات).

يهدف المؤسس عمر شيحان إلى جعل تعليم اللغة الإنجليزية متوفرًا على نطاق واسع من خلال تعزيز قوة التكنولوجيا لتقديم منتج عالي الجودة بطريقة مرنة وبأسعار معقولة للغاية. الشركة في مهمة لمساعدة مليون شخص على إتقان اللغة الإنجليزية.

وقال روب هوتر، المؤسس والشريك الإداري لشركة(ليرن كابيتال وليرن سمارت) LearnCapital : "نحن في شركة LearnCapital، نعتقد أن العامل الأكبر الذي يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في أي بلد هو تعزيز رأسماله البشري، وقدرة Englease.com على تقديم التعليم المتزامن للغة الإنجليزية على نطاق واسع وتركيزها على فتح أبواب التوظيف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يميّزها عن سائر الشركات كرائدة في مجالها في المنطقة".

وأضاف عمر شيحان قائلًا: "إن الطلاقة في اللغة الإنجليزية هي المحرك الأول للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن المنطقة تتمتع بأدنى معدل كفاءة في اللغة الإنجليزية في العالم، وتعاني من أعلى معدل لبطالة الشباب فيه، ووفقاً للبنك الدولي، استمرّ ذلك منذ 25 عاماً حتّى الآن وعلى التوالي. والسبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة الحقيقية هو بناء حل يتّسم بدرجة عالية من الدقة ويكون قابلًا للتوسيع وميسور التكلفة ".

تقدّم انغليز Englease.com صفوفًا لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت على مدار الساعة، تدرّس من قبل مدرّسين ثنائيّي اللغة بواسطة منهجهم الخاص المعتمد من قبل المملكة المتّحدة. يكمل الطلاب اختبارًا تقييميًّا لتحديد مستوى الطلاقة بالإنجليزية قبل أن يحصلوا على منفذ غير محدود إلى صفوف Englease.com ومدرّسيها.

أضاف دون بيرتون، الشريك الإداري لشركة ليرن سمارت LearnStart "نحن معجبون بما تمكّن عمر والفريق من بنائه في وقت قصير والأهم من ذلك الجذب الذي أظهروه في جميع القطاعات وهم على ثقة تامة بأنهم على خطى ريادة هذا المجال في المنطقة".

ويدفع الطلاب رسومًا مرّة واحدة مقابل منفذًا إلى الصفوف الجماعيّة المباشرة غير المحدودة أو اختيار الصفوف الفرديّة لمدة تصل إلى سنة كاملة مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكلفة التعليم المتزامن. إنّ التكلفة السنوية لصفوف Englease.com تنافس الرسوم الشهرية لمدارس تعليم الإنجليزية كلغة ثانية".

وفي العام 2021، سجلت السوق العالمية في مجال حقوق الملكية الفكرية رقماً قياسياً بلغ 1.72 مليار متعلم، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بنسبة 15.8% حتى العام 2027. كما أن اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة في الإنترنت، حيث أن أكثر من 60.4% من أفضل 10 ملايين موقع على الإنترنت باللغة الإنجليزية، تليها اللغة الروسية،التي هي الثانية بنسبة 8.5%.

وأضاف أمير فرحة، الشريك الإداري في COTU: "التحدث باللغة الإنجليزية يمكن أن يغيّر حياة الناس، ومع ذلك فإن التعليم الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتطور مع العصر الرقمي. ويمثل ذلك عرضاً يتّسم بصعوبة كبيرة وفرصة كبيرة في السوق. وفي الكثير من الأحيان، لا نجد الأمرين منتشرين جدًا في الأعمال التجارية على حد سواء. وإنّ اتخاذ Englease.com قرار بمعالجة هذه الفجوة الهائلة من خلال تقديم التعليم المتزامن المباشر باللغة الإنجليزية ليس بالأمر اليسير، والجذب الذي قامت به الشركة حتى الآن ليس سوى شهادة على الرؤية الجريئة لعمر وفريقه وتركيزه وتداعياته ".

وتنسب انغليز Englease.com نجاحها المبكر إلى نوعية منتجاتها وثباتها في الوقت الذي تزيد فيه من تطويرها من خلال الشراكات الجامعية وشراكات الشركات.

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نبذة عن انغليز Englease.com

تهدف انغليز Englease.com إلى تقديم الحل الأكثر فعالية وقابلية للتوسع وذات تكلفة محمولة للغة الإنجليزية الثانية من نوعه. وبفضل الممارسات المبتكرة وأدوات الفهم والمنفذ غير المحدود إلى دورات الفصول الدراسية المباشرة على الإنترنت، التي يقدمها المدرّسون في الوقت المباشر. وتأمل انغليز Englease.com أن تساعد أكثر من مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التنمية على نشر الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

نبذة عن عمر شيحان:

عمر هو مؤسس انغليز Englease.com ورئيسها التنفيذي، وهي من أكثر مدارس اللغة الإنجليزية فعالية ومتانة ومرونة على الإنترنت في المنطقة، حيث تقدم دروساً في اللغة الإنجليزية غير محدودة ومعتمدة على مدار الساعة.إنّ انغليز Englease.com مهيأة لأن تصبح أفضل منصة تدريس للغة الإنجليزية كلغة ثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عمر شخصية معروفة في وسائل الإعلام الاجتماعية وقد ظهر في العديد من المقالات الإعلامية مثل مجلة فوربس ومجلة رجال الأعمال وأخبار الخليج التي تتناول في الأحداث التكنولوجية الإقليمية والعالمية.

ويحمل عمر ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وكان له عمل ناجح للغاية على مستوى الشركات في مجال التعلم والتطوير وإدارة المبيعات مع شركات متعددة الجنسيات مثل سايمنز ونوكيا ومايكروسوفت حيث قاد كل من وحدات الأعمال الإقليمية والعالمية، وحقق أهداف المبيعات التي تجاوزت 100 مليون دولار، وقيادة وظائف في مجال الاتصالات والتنمية المسؤولة عن جعل 15000 من الناس يكتسبون مهارات متنوّعة .

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