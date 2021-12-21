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مسقط، عمان: أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عن تعاونها مع شركة «طلبات»؛ المنصة الرائدة إقليميًّا في توصيل الطعام والتجارة السريعة، وفي إطار هذا التعاون ستُقدّم شركة المها مجموعة من المزايا لمسؤولي التوصيل.
وقد أفاد أحمد الشنفري؛ رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال، عن الشراكة قائلًا:
«تُعد خدمات الطلب عبر الإنترنت لتوصيل المواد الغذائية والطعام من الخدمات الجديدة التي تعتمد على توظيف التقنية في توفيرها. ومن هذا المُنطَلق تحرِص شركة المها لتسويق المنتجات البترولية على أن تكون حاضرةً في هذا المجال من خلال تقديم منتجاتها لتسهيل عمل شركة «طلبات». اليوم، وقّعَت شركة المها على اتفاقية متعددة المزايا مع «طلبات»، من حيث تكون المها هي المزود الحصري للوقود ومشتقاته. كما نود أن ننوه بأن شركة المها لديها خدمة توصيل الوقود لعملائها عبر الإنترنت، وهي خدمة قد تكون شبيهة بخدمة «طلبات»، مِمّا يفتح المجال لتعاون أكبر بيننا لخدمة المزيد من العملاء».
وأفاد محمد زعرب؛ المدير العام في «طلبات»، قائلًا:
«نحن نبحث باستمرار عن سُبُلٍ للتعاون مع الشركات، ليس فقط بهدف مساعدتنا على تقديم خدمة أفضل لعملائنا، ولكن أيضًا لتحسين نوعية وجودة العمل لدينا. بالنظر إلى المسافات التي يقطعُها مسؤولو التوصيل كل يومٍ وعدد عمليات التسليم اليوميّة، فإن خدمات شركة المها ستكون ذات قيمةٍ كبيرة. لذلك نُرحّب بهذه الشراكة مع شركة المها».
#بياناتشركات
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