نمو أتعاب الإدارة والعمولات بنسبة 21% على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة ليبلغ 1,041 مليون د.ك. بنسبة 6.4% عن ديسمبر 2020

الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية لعام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 30.64 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي بلغ 13.16 مليون دينار كويتي في عام 2020. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 14.99 مليون د.ك، مقارنة بخسائر بلغت 1.72 مليون دينار كويتي في عام 2020. وبلغت ربحية السهم 31 فلس كما في 31 ديسمبر 2021.

وصرح السيد ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة: "في عام 2021، شهدنا انتعاشاً اقتصادياً فاق التوقعات حول العالم، وهو ما كان أمراً ملحاً عقب جائحة كوفيد-19، والتي ساهمت في خلق أزمة مالية عالمية في العام 2020. وكان الانتعاش واسع النطاق ملحوظاً في الأسواق الخليجية والقطاعات وفئات الأصول المختلفة. إلا أن النمو تراجع في الربع الأخير من عام 2021، مدفوعاً بارتفاع المخاطر الناجمة عن المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون). وخلال العام، نجح "المركز" في تجاوز آثار الجائحة والخروج بأداء أفضل مما سبق في السنوات الماضية. ويسعدني أن أعبر عن فخري بفرق عمل "المركز" الذين حرصوا على تقديم أعلى المستويات في خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء للحفاظ على مكانة "المركز" كشريك في إدارة الثروات. وساهمت جهودهم في حصول "المركز" على خمس جوائز مرموقة خلال عام 2021، وهو ما يؤكد على نجاح "المركز" في تلبية متطلبات عملائه الاستثمارية في ظل بيئة تنافسية متطورة."

كما أفاد السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي: "كان أداء "المركز" مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي العالمي ونمو أسواق الأسهم العالمية، والتي ساهمت في تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين. وفي ظل هذه العوامل، قام "المركز" بالتركيز على تقديم حلول استثمارية مبتكرة، مع مراقبة المخاطر الممكنة بحرص، من أجل توفير عوائد مستدامة للعملاء.

وخلال عام 2021، بلغت أتعاب إدارة الأصول 8.79 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 17% على أساسٍ سنوي مدعومة بنمو إجمالي الأصول تحت الإدارة، والتي بلغت 1,041 مليون دينار كويتي في عام 2021، مقارنة بإجمالي 979 مليون دينار كويتي في عام 2020، إلى جانب الأرباح من عمليات التخارج من المشاريع العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 67% على أساسٍ سنوي إلى 1.02 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام الماضي، مع تنفيذ صفقات عالية المستوى في مجالي أسواق الأسهم والاستشارات. وشمل إجمالي الإيرادات أيضاً مكاسب من الاستثمارات بقيمة 15.50 مليون دينار كويتي، بالمقارنة مع خسائر بقيمة 2.08 مليون دينار كويتي في عام 2020 بسبب تأثير الجائحة.

وقام "المركز" بالإدارة النشطة للصناديق الاستثمارية لتعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر وللاستفادة من ظروف السوق الخاصة في ظل ارتفاع مستويات السيولة ومشاركة المستثرين الأجانب. ونتيجة لذلك، سجلت صناديق "المركز" الاستثمارية عوائد إيجابية في عام 2021. كما أطلق "المركز" خدمات صانع السوق لخمسة عملاء خلال العام. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت مستويات الإشغال والتأجير والتحصيل في التحسن، مما ساهم في تعزيز الأداء في المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولقد بدأ العام 2022 بتقلبات في الأداء في الأسواق نتيجة لارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة، مما ساهم في إلقاء بعض الضغوط على النظرة المستقبلية للأسواق. إلا أن "المركز" في مكانة جيدة تؤهله من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة، وخاصة مع ارتفاع مستويات السيولة ومرونة المركز المالي للشركة. وترتكز خطة فرق عمل "المركز" الداخلية حول ثلاث ركائز وهي النمو، والكفاءة، والتحول الرقمي. وسنستمر في الحفاظ على الضوابط الداخلية وتعزيزها كأحد أولوياتنا، إلى جانب الانضباط المالي لتحقيق النمو المستدام وبناء الثروات لمساهمينا على المدى الطويل."

#بياناتشركات

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