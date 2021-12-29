في إطار جهودها للحد من التأثير المناخي

مدينة الكويت: أعلنت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا،- بالتعاون مع شركة مشاريع الطاقة البديلة (أيبكو) - إحدى شركات شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن استكمالها أعمال تشييد محطة العبدلي مول للطاقة الشمسية في عمان بالأردن وتشغيلها بنجاح.

وكانت "أيبكو" قد عملت عن كثب مع فريق العبدلي مول لإطلاق أعمال تشييد المشروع في أواخر عام 2018، إذ جاء ذلك كجزء من برنامج الاستدامة الذي يستثمر به المجمع التجاري. وتهدف محطة الطاقة الشمسية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية في المجمّع وتقليل انبعاثاته الكربونية، وهو ما يساهم بدوره في تقليل التكاليف التشغيلية العامة ويحسّن البصمة الكربونية للمجمّع ويحقق المقاييس المعمول بها للاستدامة التشغيلية.

تضمنت المرحلة الأولى من المشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في العبدلي مول ومرافقه، حيث بلغت القدرة المجمَعة للمجمّع 2500 كيلوواط، تكفي لتغطية معظم متطلبات الطاقة على مدار العشرين عام القادمة.

متحدثاً عن هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة العقارات المتحدة، السيد/ مازن عصام حوا: "تفخر شركة العقارات المتحدة بأن تكون أحد المساهمين في نجاح محطة العبدلي مول للطاقة الشمسية، إذ جاءت هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجيتها الهادفة المتمركزة على خلق حلول تعود بالفائدة على كل من حولها، إذ تسعى الشركة بجهودها للحد من التأثير المناخي عبر توليد طاقة متجددة خالية من انبعاث الكربون كي تسهم في بناء مستقبل مستدام لرواد العبدلي المول والمجتمع ككل."

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أيبكو"، الدكتور حسن قاسم: "تلتزم الشركة بتقديم طاقة نظيفة ومستدامة لعملائها بما يخدم احتياجاتهم. وقد نجحنا على الرغم من جائحة كورونا من مواصلة العمل على إنشاء المحطة وذلك بفضل التزام فريقنا وكفاءة الإدارة لدينا. تعتبر أنظمة الطاقة المتجددة جزءاً لا يتجزأ من التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتجه إليه العالم أجمع، وبالتالي نتوقع توجه العديد من القطاعات الأخرى إلى تخفيض البصمة الكربونية ورفع كفاءة تكلفة التشغيل من خلال تطبيق وسائل وأنظمة حفظ الطاقة واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وهناك تكمن القيمة المضافة التي نقدمها من خلال فريقنا الفني والمالي ذي الخبرة ".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة الأردن، المهندس عبد المجيد الكباريتي: "لطالما شارك العبدلي مول في برامج الاستدامة البيئية منذ إنشائه، سواء كان في نظام مواقف السيارات الذكي الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية أو ميزات توفير التكلفة مثل المساحات المفتوحة للتهوية الطبيعية أو المناور التي تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية. ومن خلال هذا التعاون مع "أيبكو" على محطة الطاقة الشمسية، سيحقق العبدلي مول انخفاضاً في تكلفة الطاقة بنسبة تزيد عن 40% سنوياً. يسعدنا أن نتشارك مع الأفضل في هذا المجال ونتطلع إلى مزيد من التعاون في التطورات المستقبلية لشركة العقارات المتحدة – الأردن."

#بياناتشركات

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ملاحظات للمحررين:

عن شركة العقارات المتحدة‎:

تعد شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) من أبرز الشركات في مجال تطوير العقار في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 612.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021. وقد تأسست شركة العقارات المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من الأذرع الإستثمارية والشركات التابعة التي تملكها. تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الإستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني وناطحات السحاب الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عُمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر، ونادياً للغولف وفندق فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" وهي المساهم الأكبر مــن حيــث عــدد أســهم حصــص الملكيــة، بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 33.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2021. وتعد مجموعة المشاريع إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقار والصناعة. كما تمتلك من خلال الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالسيد:

ناصر كاظم القلاف

نائب رئيس – التسويق والإتصال

هاتف: +965 22953674

فاكس: +965 22441003

n.alqallaf@urc.com.kw

عن شركة مشاريع الطاقة البديلة

شركة مشاريع الطاقة البديلة أيبكو هي شركة مقرها الكويت متخصصة في الطاقة المتجددة. وتعمل الشركة على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2016 ، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (مجموعة كيبكو) وتضم المجموعة أكثر من 60 شركة وتوظف أكثر من 16000 شخص في 24 دولة. و تمتد عمليات شركة مشاريع الكويت عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال مقتنياتها في قطاعات مثل الخدمات المالية، والإعلام والتصنيع والعقارات

لدى أيبكو سجل حافل بحوالي 600 ميجاواط في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي شركة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة إلى خدمات تطوير وتمويل وإنشاء وإدارة محطات أنظمة الشمسية، وهي متميزة بتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

عن العبدلي مول:

يقع العبدلي مول في قلب عمان على مساحة تبلغ 227000 متر مربع من المساحات المعمارية الحديثة والراقية، وهو مركز التسوق والترفيه الراقي في المملكة الهاشمية والأول من نوعه الذي يستخدم تقنيات صديقة للبيئة، مصممة بمزايا في الهواء الطلق ، مما يسمح لدورة تدفق الهواء الطبيعي ودفء أشعة الشمس. يعتبر العبدلي مول أكثر مراكز التسوق والترفيه تفرداً في المملكة الهاشمية. مساحة مزدهرة وديناميكية حيث يجتمع جوهر الضيافة والتكنولوجيا والهندسة المعمارية لضمان أن تكون كل زيارة إلى العبدلي مول تجربة لا تُنسى ، لا مثيل لها ، تبريد حي مستدام لتكييف الهواء ، ونظام ذكي لركن السيارات.

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