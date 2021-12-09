PHOTO
قرر المساهمون في شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، زيادة رأس مالها المصرح إلى 150 مليون دولار أمريكي، وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بـ 98 مليون دولار أمريكي. تم اتخاذ القرار في اجتماع عام واستثنائي لمساهمي شركة AFS بتاريخ 5 ديسمبر 2021، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي. تهدف زيادة رأس المال إلى دفع نمو إيرادات شركة الخدمات المالية العربية AFS والتوسع الاستراتيجي.
رحب مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية AFS بالتزام المساهمين القوي بدعم استراتيجية الشركة. مع خطة محددة جيدًا ونهج متجاوب، تهدف AFS إلى تقديم حلول وخدمات مدفوعات مبتكرة باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
ومعلقًا على زيادة رأس المال، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية AFS السيد صائل الوعري: "نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة الجديدة في مسار نمونا بمساعدة هذا التمويل، ستعمل AFS على تعزيز المدفوعات الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية، والتوسع في أسواق جديدة مع المزيد من حلول المدفوعات الرائدة وتعزيز مكانتها في النظام البيئي المالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."
"كشركة رائدة في مجال المدفوعات، قامت شركة الخدمات المالية العربية أولاً بتوجيه أعمالها من الشيكات السياحية إلى معالجة البطاقات، وقد طورت الأعمال التجارية المتكاملة لـلتكنولوجيا المالية “Fintech” واكتساب التجار “Merchant Acquiring”. نجحت شركة AFS في وضع الأساس لدفع الفصل التالي من النمو في المدفوعات باستخدام أحدث تقنيات الدفع الرقمية المبتكرة. ويلتزم المساهمون بقوة لدعم هذه الرؤية وهم واثقون من قدرة القيادة على تحقيقها ".
قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية”: طورت AFS إستراتيجية جاهزة للمستقبل تتضمن حلول دفع مبتكرة والتوسع عبر المناطق الجغرافية المختلفة والإستثمار في رأس المال البشري. إن التزام المساهمون بمواصلة الاستثمار في شركةAFS ، والدعم المستمر من المساهم الأكبر لدينا، بنك ABC يؤكد ثقتهم في استراتيجيتنا وإمكانياتنا. سيمكن رأس المال من تنفيذ استراتيجيتنا بشكل ثابت وموثوق به في مشهد مدفوعات سريع التطور بالإضافة إلى إنشاء حلول الدفع الرقمية للمستقبل التي تدفع النمو".
مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بأغلبية لبنك ABC ، تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من الخدمات الرائدة وحلول الدفع الرقمية الشاملة. منها معالجة بطاقات الخصم و الائتمان، و البطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث خدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. إن تفاني الشركة في الابتكار قد جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة ؛ وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق؛ وحل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين – الراتب؛ ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. من خلال توفير حلول مدفوعات عالية الجودة تثق بها الشركات، تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
#بياناتشركات
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.