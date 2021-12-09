قرر المساهمون في شركة الخدمات المالية العربية AFS، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وتمكين التكنولوجيا المالية Fintech في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، زيادة رأس مالها المصرح إلى 150 مليون دولار أمريكي، وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بـ 98 مليون دولار أمريكي. تم اتخاذ القرار في اجتماع عام واستثنائي لمساهمي شركة AFS بتاريخ 5 ديسمبر 2021، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي. تهدف زيادة رأس المال إلى دفع نمو إيرادات شركة الخدمات المالية العربية AFS والتوسع الاستراتيجي.

رحب مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية AFS بالتزام المساهمين القوي بدعم استراتيجية الشركة. مع خطة محددة جيدًا ونهج متجاوب، تهدف AFS إلى تقديم حلول وخدمات مدفوعات مبتكرة باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

ومعلقًا على زيادة رأس المال، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية AFS السيد صائل الوعري: "نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة الجديدة في مسار نمونا بمساعدة هذا التمويل، ستعمل AFS على تعزيز المدفوعات الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية، والتوسع في أسواق جديدة مع المزيد من حلول المدفوعات الرائدة وتعزيز مكانتها في النظام البيئي المالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا."

"كشركة رائدة في مجال المدفوعات، قامت شركة الخدمات المالية العربية أولاً بتوجيه أعمالها من الشيكات السياحية إلى معالجة البطاقات، وقد طورت الأعمال التجارية المتكاملة لـلتكنولوجيا المالية “Fintech” واكتساب التجار “Merchant Acquiring”. نجحت شركة AFS في وضع الأساس لدفع الفصل التالي من النمو في المدفوعات باستخدام أحدث تقنيات الدفع الرقمية المبتكرة. ويلتزم المساهمون بقوة لدعم هذه الرؤية وهم واثقون من قدرة القيادة على تحقيقها ".

قال السيد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية”: طورت AFS إستراتيجية جاهزة للمستقبل تتضمن حلول دفع مبتكرة والتوسع عبر المناطق الجغرافية المختلفة والإستثمار في رأس المال البشري. إن التزام المساهمون بمواصلة الاستثمار في شركةAFS ، والدعم المستمر من المساهم الأكبر لدينا، بنك ABC يؤكد ثقتهم في استراتيجيتنا وإمكانياتنا. سيمكن رأس المال من تنفيذ استراتيجيتنا بشكل ثابت وموثوق به في مشهد مدفوعات سريع التطور بالإضافة إلى إنشاء حلول الدفع الرقمية للمستقبل التي تدفع النمو".

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بأغلبية لبنك ABC ، تفتخر شركة الخدمات المالية العربية AFS بالعديد من الخدمات الرائدة وحلول الدفع الرقمية الشاملة. منها معالجة بطاقات الخصم و الائتمان، و البطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث خدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. إن تفاني الشركة في الابتكار قد جعلها قوة دافعة في السوق حيث تقدم مجموعة غنية من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة ؛ وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق؛ وحل الرواتب الرقمي الرائد في البحرين – الراتب؛ ومراكز الاتصال العالمية والمزيد. من خلال توفير حلول مدفوعات عالية الجودة تثق بها الشركات، تمتلك شركة الخدمات المالية العربية AFS مكاتب ومراكز بيانات في البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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