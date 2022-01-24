الاتفاقية تضمن تكامل خبرات الشريكين في تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة

التعاون سيتم على أساس تنفيذ المشاريع كل على حدة، ومن خلال تطوير مشاريع مشتركة أو عقد تفاهمات متبادلة بين الجانبين لتأمين فرص أعمال جديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، الشركة الإماراتية الرائدة في مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء والجرافات البحرية في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع شركة الجرافات الهندية المحدودة (DCI) التي تخضع للرقابة الإدارية لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، وذلك بهدف اغتنام فرص الأعمال المشتركة بين الجانبين.

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر الإنترنت من قبل المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية؛ والكابتن إس ديفار، المدير العام لشركة الجرافات الهندية المحدودة.

وتتيح الاتفاقية للشركتين التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تخصصهما لتنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء الهند، وبنغلاديش، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وأنحاء أخرى من العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم، يستند التعاون بين الشركتين على أساس تنفيذ المشاريع كل على حدة عبر مناطق تشغيل جغرافية محددة، ومن خلال تطوير مشاريع مشتركة أو عقد تفاهمات متبادلة بين الجانبين لتأمين فرص أعمال جديدة.

وفي إطار تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تعد هذه الاتفاقية بمثابة بيان نوايا بين شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة) وشركة الجرافات الهندية المحدودة، ونحن حريصون على زيادة مستوى تعاوننا للاستفادة قدر الإمكان من نقاط القوة والخبرات التي تتمتع بها كلتا الشركتين. وبالإضافة إلى هدفنا المشترك في توسيع نطاق حضورنا، ستفيدنا الاتفاقية كذلك في اغتنام الفرص المهمة المتاحة خلال فترة ما بعد الجائحة. وستدعم كذلك خطط المجموعة لتعزيز قدراتنا وخبراتنا وعملياتنا في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

اتفقت الشركتان كذلك على تقديم العطاءات بصورة مشتركة في المنطقة على أساس كل مشروع على حدة. وسيتعاون الجانبان أيضاً في المشاريع التي يتم التعاقد عليها من الباطن، أو ضمن ائتلافات تضم شركات عدة، أو أي ترتيبات محددة أخرى، وذلك من خلال تحديد مسؤولياتهما حسب ما يتم الاتفاق عليها وتسليمها بشكل مشترك.

وسيقدم الشريكان لبعضهما البعض المساعدة الفنية وغيرها من أشكال الدعم الأخرى إذا لزم الأمر من خلال عقد اتفاقية مشروع مشترك، أو أي صيغة تعاقدية مناسبة، لتمكين أي منهما من التأهل المسبق للعطاءات، وكذلك تأمين وتنفيذ المشاريع خلال عملية العطاء.

تتماشى مذكرة التفاهم مع خطط التوسع الإستراتيجية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، ويساهم في تعزيز مكانتها وخبراتها كمركز عالمي للهندسة والبناء، وحفز دورها في تطوير البنية التحتية عالية الجودة لأبوظبي بما يخدم الشركاء العالميين للإمارة.

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