الاتفاقية الإستراتيجية ترتكز على خطط المجموعة لتوسيع أعمالها نحو أسواق جديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، الشركة الإماراتية الرائدة في مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء والجرافات البحرية عبر قطاعات حيوية والتي توفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء في قطاع الطاقة، بعقد قيمته أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي من شركة موانئ أبوظبي لهندسة وبناء الأعمال البحرية لمشروع تطوير الجانب الشمالي من ميناء خليفة.

يتماشى الفوز بالمشروع الجديد مع خطط التوسع الإستراتيجية للمجموعة، ويساهم في تعزيز مكانتها وخبراتها كمركز عالمي للهندسة والبناء، وحفز دورها في تطوير البنية التحتية عالية الجودة لأبوظبي بما يخدم الشركاء العالميين للإمارة.

يعد مشروع تطوير الجانب الشمالي جزءاً من ميناء خليفة الكائن في منطقة الطويلة بأبوظبي في منتصف الطريق بين مينائي زايد وجبل علي، والذي تم بناؤه على جزيرة اصطناعية مستصلحة على بعد إلى 4.5 كيلومتر من الشاطئ.

وفي إطار تعليقه على الفوز بالعقد الجديد، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "يشكّل هذا العقد جزءاً من خططنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات وخارجها؛ حيث نخطط لعام 2022 والسنوات القادمة لدخول أسواق جديدة وتنفيذ مشاريع رائدة، ومشاركة خبراتنا في القطاع".

وأضاف زغلول: "بصفتنا شريكاً موثوقاً وشركة وطنية رائدة، سنكرّس خبرتنا العالمية لتسليم المشروع في موعده المقرر؛ خصوصاً وأنه يدعم أهداف الدولة لما يمثّله من قيمة وطنية كبيرة في ضوء تنفيذه بقدرات محلية".

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تتمتع هذه المشاريع التطويرية الجديدة بأهمية كبيرة وتؤدي دوراً محورياً في تحسين القدرات التشغيلية للمجموعة ودعم عمليات الشحن والمناولة في ميناء خليفة الرائد. خصوصاً وأن الميناء يمتلك إمكانات فريدة وبنى تحتية حديثة مكنته من دعم قطاع التجارة البحرية العالمي".

وأضاف: "إن دعم خططنا المستقبلية للنمو، وتسريع العمليات التجارية عبر ميناء خليفة، يرسخ مكانته الدولية والإقليمية كمركز حيوي لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

تشمل أعمال العقد تجريف 16.8 مليون متر مكعب من الأتربة، وإنشاء كاسر أمواج منفصل بطول 3.8 كيلومتر تقريباً، بالإضافة إلى أعمال تسوية الأرض بمساحة مليون متر مربع، وإجراءات المراقبة والحماية البيئية. ومن المقرر إنجاز المشروع بالكامل في أكتوبر 2023.

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