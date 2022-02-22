السياحة الحديثة في السعودية تتزود بقدرات رقمية متقدمة

الرياض: عيّنت شركة البحر الأحمر للتطوير شركة "أكسنتشر" العالمية للإستشارات الإدارية والرائدة في مجال الخدمات المهنية للعمل على تأسيس مكتبها للبنية المؤسسية لإدارة برنامج الوجهة الذكية لخلق تجربة سياحية سلسة وذكية في وجهة البحر الأحمر من خلال تبني تقنيات غير مرئية منذ مرحلة التخطيط والتنفيذ. التي سترسي معاييراً جديدة في التنمية المستدامة والسياحة الفاخرة، وستضع المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة البيئية العالمية.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير :" إننا سعداء بالعمل مع شركة رائدة في في مجال الخدمات المهنية في قطاع السياحة المستدامة لتقديم وجهتنا السياحية بما يتماشى مع رؤية 2030. يدعم الابتكار التقني كل جانب من جوانب وجهة البحر الأحمر الفريدة من نوعها. ويعزز هذا التعاون مع شركة "أكسنتشر" العالمية التزامنا بتقديم خدمات سياحية سلسلة وتلامس الاحتياجات الفردية لكل زائر على حدة، فضلاً عن المراقبة الذكية لبيئة الوجهة الحيوية والتي نسعى للحفاظ عليها وتعزيزها مستقبلاً".

ستقدم شركة "أكسنتشر" العالمية دعمها لشركة البحر الأحمر للتطوير في إدارة ومراقبة برنامج الوجهة الذكية في مجالات تصميم البنية المؤسسية وتقنياتها لدمج الشركاء والأنظمة لإطلاق المنصة رقمياً وتشغيلها، وفي الوقت ذاته ضمان الجودة والتسليم ضمن الخطة الزمنية للبرنامج المبني على الزوار والمقرر لإطلاقه بحلول نهاية 2022.

وبدوره قال خالد الظاهر، المدير التنفيذي لشركة "أكسنتشر" في المملكة العربية السعودية:" لإطلاق الوجهة الذكية، تقدم شركة "أكسنتشر" مجموعة من الإمكانيات والقدرات المختصة في البنية المؤسسية، والخدمات الرقمية، والسياحة الفاخرة، وتجارب الزوار في الأماكن الشاسعة. كما ستساعد هذه الشراكة على توفير أحدث التقنيات، والابتكارات والقوى العاملة المجهزة تقنياً بهدف تحقيق مستقبل صناعة السياحة الذكية والفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية".

تعتبر وجهة البحر الأحمر من أكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، والتي تمتد على مساحة 28000 كيلومتر مربع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، والتي ستقدم تجارباً سياحيةً فاخرة لجميع الزوار من شتى أنحاء العالم. كما سيتم الالتزام بأعلى معايير الاستدامة أثناء تطوير الوجهة التي تشمل أرخبيلاً يضم أكثر من 91 جزيرة بكر، بالإضافة إلى البراكين الخامدة والصحراء والجبال والمواقع الثقافية.

وتلتزم أكسنتشر بإحداث أثر إيجابي ملموس في المملكة كونها شركة خدمات مهنية عالمية ورائدة ومتخصصة في خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، كما سيسهم تسريع وتيرة التقنيات الرقمية والهيكلية المؤسسية في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة عبر توفير طرق ذكية لمزاولة الأعمال والاضطلاع بقيمة وأثر كبيرين.

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نبذة عن أكسنتشر

أكسنتشر شركة عالمية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المهنية في المجال الرقمي، والتقنيات السحابية وأمن المعلومات. ونجمع بين خبرة منقطعة النظير، ومهارات متخصصة في أكثر من 40 قطاعاً صناعياً، وعبر أكبر شبكة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة ومراكز التشغيل الذكية، نوفر خدمات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات، والخدمات التفاعلية، والتكنولوجيا، وإدارة العمليات. وتوظف 674,000 شخص يستخدمون يوميا التكنولوجيا والمهارات البشرية لخدمة عملائنا والأفراد والمساهمين والشركاء والمجتمعات في أكثر من 120 دولة. وللحصول على معلومات أوفى يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.accenture.com

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع أكسنتشر:

ثيودور حلبي

جوال: +971 50 662 7053

بريد إلكتروني: theodore.halabi@accenture.com

عن شركة البحر الأحمر للتطوير

تُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "وجهة البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ومتجددة ستعمل على استحداث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر، بالإضافة إلى كثبان رملية تغطي مساحات شاسعة، وجبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. كما ستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها وتوفر نظاماً متطوراً لإدارة النفايات يحقق مبدأ "صفر نفايات".

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد حيث من المقرر تسليمها بحلول نهاية عام 2023. وقد قطع المشروع أشواطاً طويلة حيث أبرمنا أكثر من 700 عقد بقيمة إجمالية تصل إلى 19 مليار ريال سعودي (5.06 مليار دولار أمريكي).

كما بات مشتل المشروع الممتد على مساحة 100 هكتار قيد التشغيل بالكامل، والذي سيرفد الوجهة وأمالا بقرابة 25 مليون شتلة زراعية. ويعمل حالياً في موقع المشروع أكثر من 10 آلاف عامل، وتم إنجاز 80 كيلومتراً من شبكة الطرق في الوجهة. كما افتتح المشروع كلاً من القرية السكنية العمالية ومركز إدارة النفايات، وتجري أعمال تطوير قرية الموظفين على النحو المخطط لها لتتسع لحوالي 14 ألف موظف سيديرون الوجهة مستقبلاً.

معلومات التواصل:

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ريم الجبرين: أخصائي أول العلاقات العامة والتواصل المؤسسي

Aljbreen@theredsea.sa

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