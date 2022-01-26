أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن توقيعها لمذكرة تفاهم مؤخرًا مع شركة مركز مقاصة للأوراق المالية (مقاصة) في المملكة العربية السعودية المملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، حيث قام بتوقيع الإتفاقية كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البحرين للمقاصة، والسيد وائل الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات من أجل تطوير المقاصة المركزية في كلا البلدين، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون فيما يتعلق بتطوير المقاصة المركزية وخدمات التدريب.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البحرين للمقاصة، بالقول: "تحدد هذه المذكرة بشكل واضح الهدف والغرض من تعاوننا كما تؤسس قناة رسمية لتبادل المعلومات ، حيث نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المتعلقة بتطوير الأعمال والابتكار والعمل على العديد من المبادرات التي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي في كلا السوقين، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والسيولة."

وأضاف: "كما نتطلع إلى العمل مع شركة مقاصة لتعزيز الاتصال والأنظمة البيئية المالية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مما يساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين المملكتين."

من جانبه، علق السيد وائل بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة، بالقول: "تسعى كل من شركة البحرين للمقاصة وشركة مقاصة إلى تلبية احتياجات السوق في قطاع رأس المال، حيث يدرك كلا الجانبين أهمية هذا الدور مما يمثل دافعًا إلى التعاون بين الشركتين، كما تعتبر مذكرة التفاهم هذه شهادة حقيقية على سعينا المتبادل لتعزيز وخلق بيئة عادلة وتنافسية. كما تضع هذه الاتفاقية حجر الأساس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين والتباحث حول فرص التدريب و التطوير في مجال المقاصة المركزية و التي من شأنها أن تخلق فرصًا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين لتحقيق أهداف هذه المذكرة."

وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المشتركة لتقوية أواصر العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات العاملة في قطاع رأس المال بدول مجلس التعاون.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022