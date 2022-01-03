مبادرة روّاد تستقطب أفضل المواهب الإماراتية إلى شركة الأحواض الجافة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "الأحواض الجافة العالمية عن مشاركتها في برنامج التوطين "روّاد" الذي تقوده حكومة دولة الإمارات ويهدف إلى استقطاب ودعم المواهب الوطنية الطموحة من جميع أنحاء الدولة. وتسعى المبادرة التي تتضمن برنامجاً مدته 24 شهراً للمرشحين من خريجي الجامعة وبرنامجاً مدته 12 شهراً لخريجي الثانوية إلى إعداد مجموعة مواهب لافتة والمساهمة في تنمية الجيل الجديد من الإماراتيين.

وقد اختارت شركة الأحواض الجافة العالمية 20 إماراتياً للمشاركة في برنامج روّاد التدريبي بعد عملية توظيف مكثفة. وسيحظى كل منهم بفرصة التعرف على التجارة الذكية والعمليات العالمية والدور الرائد الذي تقوم به شركة "الأحواض الجافة العالمية" في تمكين أعمال التجارة البحرية.

وقال محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد: "تلتزم "دي بي ورلد" ومجموعة شركاتها بالاستثمار في الفرص التي تتيح لنا المساهمة في رعاية المواهب الإماراتية الطموحة. كما نلتزم بتوفير بيئة تسمح لهذه المواهب بتطوير معارفها وتوسيع اطلاعها وتنمية مهاراتها للعمل في قطاعات مهمة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعدّ شراكتنا مع برنامج "رواد" خير دليل على هذه الجهود ."

والتقى الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي لشركة "الأحواض الجافة العالمية"، بمجموعة من موظفي الشركة وفريق الإدارة التابع لها مؤخراً خلال جلسة عُقدت في جناح "دي بي ورلد" في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث قال: "تواصل شركة الأحواض الجافة العالمية بحثها المستمر عن المواهب الوطنية التي تمثل إضافة قيمة إلى فريقنا، ويعتبر برنامج "روّاد" فرصة ممتازة لتقديم هذه المواهب المتميزة إلى صناعتنا".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

على مدار السنوات الثماني والثلاثين الماضية، أصبحت شركة "الأحواض الجافة العالمية - دبي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد" المزود الرائد للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة، وهي تتمتع بموقع إستراتيجي متميز في قلب واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم.

وتقوم الشركة بإنجاز أكثر من 300 مشروع سنوياً، ولديها سمعة رائدة بالقدرة على إنجاز 42 مشروعاً من مشروعات إعادة التجديد في وقتٍ واحد. وتمتد ساحة السفن التابعة للشركة على مساحة تتجاوز 200 هكتار، وتضم 3 أحواض للسفن، ورصيفاً عائماً مع أكبر حوض يمكنه التعامل مع أكبر السفن في العالم، ولديها مرسى يتجاوز طوله 3,700 متر. كما تتباهى الشركة بوجود رافعة عائمة تم تشييدها في الشركة والقادرة على رفع 2,000 طن متري، بما في ذلك وزن أجهزة الرفع لكافة أنواع عمليات الرفع الثقيلة.

وتم إنشاء مشاريع مبتكرة في شركة "الأحواض الجافة العالمية"، والتي تجاوزت الأرقام القياسية المعتادة في عدد من أكبر مشروعات عمليات التصنيع البحري والبناء الجديدة في العالم.

وقد حصلت الساحة على العديد من الجوائز والأوسمة بما في ذلك جائزة دبي للجودة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة أفضل حوض سفن لهذا العام، والعديد من الجوائز في مجال الصحة والسلامة والبيئة بما في ذلك الجائزة الرفيعة "سيف الشرف" والمقدمة من قبل مجلس السلامة البريطاني والتي حازتها الشركة في السابق 11 مرة. وتطمح شركة "الأحواض الجافة العالمية" إلى تحقيق مزيد من التميز والنجاح في مجال الصناعة البحرية بالإمارات وتعزيز مكانتها كصاحبة أفضل ساحة سفن دولياً.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سمية محمود تهلك - مساعد مدير الاتصالات المؤسسية

‎+97144044046

Sumaya.tahlak@drydocks.gov.ae

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022