تعيين "داف أند فيلبس" كمستشار مالي دولي وبنك استثماري لتطوير وتمويل مشروع "انكور بينيتويت"

من المتوقع إتمام مرحلة الإغلاق المالي خلال الربع الثاني/الثالث لعام 2023

القاهرة، جمهورية مصر العربية- أعلنت "أنكوراج للاستثمارات"، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تطوير و تنفيذ و تشغيل المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات، اليوم تعيين شركة "داف أند فيلبس" مستشاراً مالياً، وذلك في إطار استعدادها لمرحلة الإغلاق المالي لتطوير "مشروع انكور بينيتويت"، وهو مجمع صناعي ضخم يهدف إلى إنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بقيمة حوالي 2,5 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف إلى الإسهام في نمو الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصادرات مصر البتروكيماوية والمساهمة في ترسيخ مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لقطاع الطاقة والبتروكيماويات.

وتخطط الشركة إلى إتمام مرحلة الإغلاق المالي، وبعد ذلك ستباشر الشركة مرحلة التنفيذ والإنشاء وصولاً إلى المرحلة الأخيرة الخاصة بالتشغيل الفعلي والإنتاج.

وسيشارك في مشروع "انكور بينيتويت" أكثر من ?? شركة عالمية ذات تصنيفات إئتمانية مرتفعة، والتي تضم شركات التكنولوجيا وإدارة المشروع و التشغيل و الصيانة و متعهدي شراء المنتجات و توريد المدخلات و شركات الاستشارات المختلفة، وطبقاً لما هو مخطط سيتضمن المشروع عدة جهات تمويلية معظمها مؤسسات وشركات أجنبية وبنوك تجارية على درجة عالية من الموثوقية والجودة، حيث تقدر حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات": "يسرنا تعيين "داف أند فيلبس" كمستشار مالي دولي وبنك استثماري لتطوير تمويل مشروع "انكور بينيتويت"، الأمر الذي سيساهم فى تعزيز مكانة مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبدورنا، فإننا نواصل في "أنكوراج للاستثمارات" تحقيق تقدم لافت ضمن جهودنا الحثيثة لتطوير ودعم المشروعات البتروكيماوية في مصر، وذلك من خلال "انكور بينيتويت" الذي يعد واحداً من أكثر مشروعات البتروكيماويات الواعدة على مستوى العالم."

ومن جانبه قال ميغيل بيليتيرو المدير التنفيذي لشركة "داف أند فيلبس": "لقد قامت "انكوراج للاستثمارات" بعمل مميز في تطوير مشروع "انكور بينيتويت" على مدار السنوات الماضية، ووضع الأساس للنجاح التشغيلي والمالي. ونحن فخورون بتعييننا كمستشار مالي في هذا المشروع للإشراف على الهيكلة المالية وتمويل المشروع، وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير الأسس لمعايير الامتثال الدولية، بما يضمن أن يتماشي تطوير المشروع مع معايير الاستدامة وأفضل الممارسات الدولية."

وتستعد "أنكوراج للاستثمارات" إلى إمضاء مذكرة تفاهم للتشغيل والصيانة مع إحدى كبرى الشركات في هذا المجال، الأمر الذي يسهم في تنفيذ المشروع بقدر عالي من الدقة و الجودة ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية التي تتعلق في الحفاظ على البيئة و الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية و الانبعاثات الاخرى، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية للوحدات الإنتاجية التي يتضمنها المشروع التي ستساهم في تحقيق المعايير البيئية المستهدفة.

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نبذة عن شركة "أنكوراج للاستثمارات":

تم تأسيس شركة "أنكوراج للاستثمارات" بهدف تطوير المشروعات الصناعية والاستثمار فيها وتشغيلها في قطاعات البتروكيماويات والتعدين، والاستفادة من خبرة إدارتها والشركات التابعة لها في مجالات مختلفة وذات صلة، مثل تمويل وإدارة تطوير المشروعات والأعمال الهندسية من تصميم وإشراف وإدارة للمشروعات.

تنبع هذه الاستراتيجية من الخبرة الفنية للمجموعة في مشروعات التشييد والبناء والتنمية الصناعية، وتواجد شركات المجموعة الجغرافي في دولة ومنطقة غنية بالثروات من موارد للمواد الخام المتعلقة وما يمكنه ذلك من تكامل لسلاسل القيمة.

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أنكوراج للاستثمارات"، الدكتور أحمد محرم أحمد محرم، حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة الإنشائية من إمبريال كوليدچ لندن، بالإضافة إلى كونه خريج دراسات التمويل للتنفيذيين في كلية لندن للأعمال، ويترأس الفريق التنفيذي لمجموعة المهندسين الإستشاريين العرب (محرم-باخوم) منذ حوالي ?? سنوات.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عمر نصرو

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Omar.Nasro@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com /www.arabyouthsurvey.com

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