تحتل شركات أيرلندا الشمالية مكانة فريدة تؤهلها لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

يدر قطاع علوم الحياة والصحة في أيرلندا الشمالية أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : ستشارك "إنفست نورثرن أيرلند"(Invest NI)، وهي وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لأيرلندا الشمالية، في معرض الصحة العربي 2022. ستعرض Invest NI، إلى جانب باقة من أفضل الشركات العاملة في مجال علوم الحياة والصحة، خبرات أيرلندا الشمالية الرائدة في القطاع وقدراتها على تعزيز صناعات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وستشارك مجموعة متنوعة من شركات أيرلندا الشمالية، المتخصصة في مجالات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتشخيص والصحة الرقمية والأجهزة الطبية في معرض الصحة العربي 2022. وستنضم إلى هذه الشركات المبتكِرة جامعة كوينز في بلفاست وجامعة أولستر، وهما مؤسستان متخصصتان في التعليم العالي وتحظيان بتقدير دولي وسمعة عالمية ممتازة. توفر جامعتا أيرلندا الشمالية الرئيسيتان خبرات بحثية تنافسية على مستوى العالم ولديهما سجل حافل في تسويق تقنيات الرعاية الصحية. وعلى الصعيد العالمي، يوظف قطاع علوم الحياة والصحة في أيرلندا الشمالية أكثر من 18 ألف شخص ويدر أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وفي معرض حديثه عن مشاركة شركات أيرلندا الشمالية في معرض الصحة العربي 2022، علّق السيد فهد عاصف، مدير تطوير الأعمال الأول لعلوم الحياة والصحة في Invest NI، قائلاً: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مكانة بارزة في مجال الابتكار الطبي، حيث تقدم خدمات فعّالة تتسم بالجودة العالمية للمرضى المقيمين محلياً وعالمياً. وبفضل السجل الحافل والطويل لإيرلندا الشمالية في مجال الابتكار الصحي، والروابط القوية بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والأطباء، فإنها الأفضل والأكفأ لتقديم الحلول والتحسينات لأعمال الرعاية الصحية. وفي معرض الصحة العربي، تبحث شركاتنا المشاركة عن شركاء في المؤسسات الطبية الإقليمية، سواء أكانت معاهد بحثية أو مستشفيات أو شركات ناشئة أو شركات صحية قائمة. "

تتجلى خبرة أيرلندا الشمالية بشكل بارز في برنامج "ثرايف" Thrive الخاص بجناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 في الفترة من 26 إلى 30 يناير مع انضمام متحدثين من القطاع والأوساط الأكاديمية إلى أقرانهم من جميع أنحاء العالم لفهم تأثير الابتكار المستمر في النظم الصحية العالمية، ومشاركة الدروس المستفادة ومناقشة الطريقة التي ستوفر فيها التكنولوجيا نتائج أفضل في مجال الرعاية الصحية في المستقبل.

ومن بين المشاركين في إكسبو 2020 والذين سيحضرون معرض الصحة العربي، شركة أكسيال ثري دي (Axial3D)، وهي شركة تُعنى بتكنولوجيا التصوير الطبي وتعمل على تحويل نتائج المرضى مع دفع الاعتماد العالمي للتصور والطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الرعاية الصحية. تقدم الشركة حلولاً للأطباء تخولهم إنتاج صور ثلاثية الأبعاد ونماذج لجسم المريض بتقنيات الطباعة المجسّمة سهلة المنال، مما يساعد على التخطيط للعمليات وإحاطة الفرق الجراحية وتحسين نتائج المرضى.

علاوة على ذلك، ستحضر شركة نوروفالينز (Neurovalens) الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا الصحية في أيرلندا الشمالية معرض الصحة العربي 2022 كما ستعرض حلولها في جناج المملكة المتحدة في معرض إكسبو 2020. تُقدّم Neurovalens منتجات تقوم بتحفيز العصب من دون جراحة لمعالجة الآفات العالمية، وتشمل مرض السكري والسمنة والقلق والأرق. فهي متخصصة في الجمع بين علم الأعصاب والتكنولوجيا ولديها روابط بحثية جارية مع جامعة كوينزفي بلفاست وجامعة أولستر وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو. وتعد أجهزة Neurovalens غير جراحية ومنخفضة المخاطر، مما يسمح باتباع نهج الخط الأول الفعّال من حيث التكلفة والخالي تماماً من الأدوية.

وفي هذا السياق، أضاف السيد عاصف قائلاً: "إن هذا الحضور القوي لأيرلندا الشمالية في معرض الصحة العربي وضمن نشاط المملكة المتحدة في إكسبو 2020، هو خير دليل على أهمية هذا الجزء من المملكة المتحدة الذي يعمل على تحويل مجال الرعاية الصحية من خلال الحلول المبتكرة، هذا ويُظهر المعرفة الراسخة والخبرات المعترف بها والتي تشكل محلاً للثناء على صعيد العالم. نحن نأمل من خلال المشاركة في معرض الصحة العربي 2022، في تطوير العلاقات القائمة حالياً في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة وتعزيزها".

ستجدون Invest NI في الكشك رقم H2.D30 خلال معرض الصحة العربي 2022.

#بياناتشركات

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تشمل الشركات التي تمثل قطاع علوم الحياة والصحة في أيرلندا الشمالية في معرض الصحة العربي 2022 ما يلي:

ارمسترونج ميديكال (Armstrong Medical) وهي شركة بريطانية رائدة في مجال المنتجات التنفسية الابتكارية عالية الجودة للاستخدام في التخدير والعناية المركزة وعناية حديثي الولادة. وتدعم الشركة المتخصصين في الرعاية الصحية لتقديم العلاج الأمثل بأسرع ما يمكن وبصورة متسقة لتحقيق نتائج أفضل للمرضى. وتُعد Armstrong Medical جزءاً من مجموعة إيكن (Eakin) للرعاية الصحية وتصدّر إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

أكسيال ثري دي (Axial3D) وهي شركة صغيرة/متوسطة في مجال تكنولوجيا التصوير الطبي، وقد حصدت جوائز متعددة خلال مسيرتها. تتمثل مهمتها في تحويل نتائج ثلاثة ملايين عملية جراحية معقدة حول العالم. فقد طوّرت الشركة حلولاً برمجية قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تحول تلقائياً عمليات المسح الطبي لجسم المرضى، والتي تكون عادةً ثنائية الأبعاد ويصعب فهمها، إلى صور ثلاثية الأبعاد دقيقة بشكل لا يصدق وغنية بالبيانات. يستخدم الجراحون على مستوى العالم نماذج Axial3D لتحسين التخطيط والتشخيص قبل الجراحة وتقليل أوقات الجراحة وتكاليفها وتحسين نتائج المرضى.

بايوباندا ري آجينتس (Biopanda Reagents) وهي شركة متخصصة في إنتاج اختبارات تشخيصية مخبرية لخدمات الرعاية الصحية والمختبرات السريرية والعيادات البيطرية وصناعة الأغذية. تلتزم الشركة بتزويد أجهزة مقايسة الاستشراب المناعي ومقايسة الممتز المناعي المرتبط بالأنزيم (إليزا) بأعلى معايير المراعاة والخصوصية والدقة لتلبية متطلبات العملاء.

سيغا هيلث كير (CIGA Healthcare) وهي شركة متخصصة في الإختبارات التشخيصية السريعة وتُباع مجموعة واسعة من منتجات الشركة في أكثر من 70 دولة حول العالم. هذا وتتمتع CIGA Healthcare بأكثر من 100 عام من الخبرة المشتركة في تقديم منتجات ذات جودة موثوق بها وبأسعار تنافسية.

سيردان (Cirdan) وهي شركة مزودة رائدة في مجال المعلوماتية، التعليم الرقمي لعلم الأمراض وحلول التصوير التي تعزز تشخيص المرضى وتسرّعه. وتُعد أحد أبرز الموردين لنظم المعلومات المختبرية (LIS) في جميع أنحاء العالم. وتساعد أنظمة Cirdan حالياً على زيادة الكفاءة وتبسيط العمليات في المختبرات السريرية في جميع أقطاب العالم.

دياسوتيكس بي أل سي (Diaceutics Plc) ي شركة تزود شركات الأدوية الرائدة في العالم حلاً شاملاً لإطلاق التشخيصات الطبية الدقيقة التي تم تمكينها بواسطة شبكة التشخيص الرقمية DXRX - The Diagnostic Network®. إن DXRX هي أول منصة تشخيصية في العالم للطب الدقيق، حيث تدمج في منصة واحدة مجموعات متعددة من بيانات اختبار التشخيص في العالم الحقيقي من شبكة عالمية من المختبرات.

دي كاي سيرفيس غلوبال (DK Service Global) وهي شركة تهتم بإنشاء بيئات أكثر أماناً وصحة. تبدأ برامج الوقاية الفعّالة من العدوى قبل وقوع التهديدات، ومن خلال استخدام عمليات التطهير ومنتجات التعقيم التي تقدمها DK Service بشكل مستمر، ستقل فرص تفشي العدوى إلى حد كبير.

Neurovalens وهي شركة بريطانية متخصصة في الأجهزة الطبية، تبتكر التقنيات غير الجراحية لعلاج كل من الأمراض الأيضية والعصبية. تعمل تقنية Neurovalens المبتكرة على التحفيز الكهربائي الآمن لأجزاء عميقة من الدماغ، ويمكن استخدامها لعلاج مرض السكري من النوع 2 والسمنة والأرق والقلق.

نورث ويست ميديكال (North West Medical) وهي شركة مستقلة لصناعة الأجهزة الطبية، تقدم مجموعة كاملة من كمامات الوجه الجراحية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك FFP2 وFFP3 والكمامات الشفافة وكمامات من نوع IIR، فضلاً عن ملابس غرف الجراحة التي تستخدم لمرة واحدة.

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هاتف: + 971 50 7096545

نبذة عن "إنفست نورثرن أيرلند"(Invest NI):

"إنفست نورثرن أيرلند"(Invest NI)، هي وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لأيرلندا الشمالية. نحن نعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مساعدة الأعمال الجديدة والقائمة على المنافسة دولياً وجذب استثمارات جديدة إلى أيرلندا الشمالية. في الشرق الأوسط، لدينا مكاتب أعمال دولية في دبي (مدينة دبي للإنترنت) وفي جدة (القنصلية العامة البريطانية) وفي قطر (السفارة البريطانية في الدوحة) وفي جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

تساعد مكاتب الأعمال الدولية التابعة لشركة Invest NI شركات أيرلندا الشمالية على زيادة الصادرات وتعزيز أواصر التعاون الدولي والبحث عن فرص استثمارية جديدة، ما يحقق ازدهاراً أكبر لهذا الجزء من المملكة المتحدة.

https://www.investni.com/

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