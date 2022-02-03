إنشاء صندوق مشترك يوفر دعماً إضافياً وحوافز مالية تعزز المبادرات الرامية إلى استضافة المزيد من مجموعات سياحة الأعمال الكبيرة في الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عقد شراكة جديدة مع شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مع التركيز على استقطاب فعاليات الأعمال التي يحضرها ما يزيد عن 500 مشارك.

وأسفرت اتفاقية الشراكة عن إنشاء صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وميرال المشترك لفعاليات الأعمال. ويتماشى إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه مع استراتيجية الدائرة الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الشركاء للترحيب بالمزيد من أفواج سياحة الاجتماعات والحوافز الكبيرة في الإمارة.

وتسعى هذه المبادرة الجديدة إلى مواكبة تحول الوجهات العالمية إلى زيادة الحوافز وأوجه الدعم في عروضها لاستضافة فعاليات الأعمال، حيث يضمن الصندوق تطوير عروض وباقات متكاملة تلبي طموحات منظمي الفعاليات إلى جانب تزويد شركات إدارة الوجهات المحلية والعالمية ومخططي برامج الاجتماعات بمقومات إضافية للترويج للإمارة. وبدأ البرنامج التنفيذي التدريجي للصندوق في أول يناير 2022، إذ تركز المرحلة التجريبية على سياحة الاجتماعات والحوافز فقط، على أن تجرى دراسة إمكانية إضافة المؤتمرات والمعارض لاحقاً بناءً على نتائج المرحلة التجريبية.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "يعتمد اختيار المدينة المستضيفة للفعاليات على العديد من العوامل الرئيسية من ضمنها سهولة الوصول إليها وشبكات الرحلات الجوية بها، وخيارات الفنادق والمنتجعات، والطاقة الاستيعابية للمرافق وقاعات الاجتماعات، وتجاربها الترفيهية والسياحية والثقافية إلى جانب ميزانية الحدث. وعند التقدم بعروض فردية لاستضافة الفعاليات في أبوظبي، يوجد الكثير من المنافسة، لكن مع حشد الجهود والموارد بشكل مشترك، يمكننا طرح باقات وعروض فريدة من نوعها تلبي تطلعات مجموعات سياحة الحوافز والاجتماعات، وتضع أبوظبي في دائرة الضوء كوجهة مثالية للعملاء في هذا القطاع. وتشهد جزيرة ياس زيادة مطردة في معدلات إشغال فنادقها، كما أنها توفر مرافق حديثة ومتنوعة لتنظيم الأنشطة المختلفة، واستضافة فعاليات كبيرة الحجم لما يزيد عن 500 مشارك، ما يجعلها منافساً استثنائياً في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي".

وفي إطار هذه الشراكة، سيقوم كل من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض و"ميرال" بتنسيق جهودهما ضمن عروض لاستضافة فعاليات الاجتماعات والحوافز في العاصمة، بالتوازي مع التعاون القائم بين فرق المبيعات والتسويق في مبادرات ترويجية ترسخ مكانة أبوظبي على خريطة وجهات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وسيعمل الجانبان من خلال علاقاتهما مع الشركاء وأرقى الفنادق العالمية وفرق المبيعات الخارجية، على تنشيط برامج المبيعات والتسويق، بما في ذلك استضافة الزيارات التعريفية والميدانية وتنظيم جولات المبيعات الخارجية في الأسواق المستهدفة واحتضان فعاليات العملاء الترويجية.

من جانبها، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في شركة "ميرال": "نفخر بتعاوننا مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض للترويج لجزيرة ياس والعاصمة أبوظبي كوجهة مفضلة لزوار سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وقد أثمرت رؤيتنا الاستراتيجية لجزيرة ياس عن توفير موقع متميز للترفيه والتسلية والأعمال، كما شهد عام 2021 إضافة منشآت ومرافق عالمية المستوى مثل الاتحاد أرينا، وثلاثة فنادق رائدة للإقامة والضيافة. وتساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم، واستقطاب المزيد من الشركاء في قطاع سياحة الأعمال على المستويين المحلي والدولي".

#بياناتحكومية

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لمحة حول "دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي":

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمحة حول "ميرال":

"ميرال" هي شركة متخصصة في تطوير الوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كلايم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وعشرة فنادق تشمل "فندق وارنر براذرز أبوظبي" وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس في "ياس باي"، الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae.

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