ديسمبر : أكملت شركة كروة للسيارات، أول علامة تجارية لتصنيع الحافلات في سلطنة عمان-في إنجاز بارز آخر لها- ، بالشراكة مع بهوان سايبرتك، بنجاح تنفيذ نظام مايكروسوفت داينامكس المتخصص في تخطيط موارد المؤسسات.

وتعليقا على تطبيق النظام الجديد لتخطيط موارد المؤسسات ، قال الدكتور إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات: "إننا نعيش في عالم دائم التغير؛ حيث يتم تطوير عمليات وتقنيات جديدة وإدخالها بشكل مستمر. يعد وجود حل قوي ويعتمد عليه لإدارة الأعمال في أعمالنا الأساسية أمرًا حيويًا للحفاظ على مستوى عالٍ من الإنتاجية، وإيجاد مسار نمو قوي عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا، وكان خيارنا الأمثل لذلك نظام مايكروسوفت داينامكس نظرا لمرونته ونجاحه".

"سيمكننا النظام الجديد لتخطيط موارد المؤسسات من تعزيز الرؤية الشاملة عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا وتعزيز أعمال التصنيع. وسيتم ذلك عن طريق ربط الأنظمة والبيانات لتوقع التغيرات وتقليل الاضطرابات وتقليل الوقت اللازم للتسويق. بالإضافة إلى ذلك ، سنكتسب مرونة في التخطيط عبر عمليات التصنيع والتوزيع لدينا، وهو الأمر الذي سيعزز الابتكار ويزيد من تحسين عملياتنا في المستقبل."

تعد شركة بهوان سايبرتك مزود عالمي لحلول التحول الرقمي، ولها دور فعال في خلق فرص عمل للمواطنين العمانيين. حيث قامت الشركة بتدريب أكثر من 10000 شاب عماني، بما في ذلك 3000 متدرب في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات. وقد حصلت الشركة على مشروع التطوير والإعداد والدعم الكامل لنظام تخطيط موارد المؤسسات لشركة كروة للسيارات. ويغطي نطاق الأنشطة بشكل عام ستة جوانب رئيسية لعمليات شركة كروة للسيارات - وهي العمليات الخاصة بالوحدات الوظيفية لشركة كروة للسيارات، وقدرات الحلول وميزاتها، وقدرات العمليات لوحدات التصنيع، و تكامل الحلول، والتوسع المستقبلي، والتدقيق المستقبلي، والتحكم الاستراتيجي في التكنولوجيا والاستخدام والتوسع وتطبيق الخدمات إضافة إلى خدمات الدعم.

وأضاف الدكتور إبراهيم البلوشي: “باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال حلول التحول الرقمي في سلطنة عمان ، كانت بهوان سايبرتك الشريك المثالي لتنفيذ النظام، حتى مع بعض التعديلات غير المتوقعة ومتطلبات التكامل، فإن دعم شركة بهوان سايبرتك وخبرتها مكنتنا من نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات عبر عملياتنا في وقت قياسي. ومع وجود هذا النظام في الخدمة فإنه يمكننا الآن بناء مستقبل أكثر مرونة لأنفسنا من خلال دفع الابتكار وتحسين العمليات وتعزيز العلاقات مع عملائنا ".

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حول كروة للسيارات: تأسست كروة للسيارات عام 2017، وهي مبادرة استثمارية إستراتيجية بين دولة قطر ممثلَّةً بشركة النقل الوطنية (مواصلات قطر) بحصة 70% وسلطنة عُمان التي يمثِّلها جهاز الاستثمار العُماني بحصة 30%.

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