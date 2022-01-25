الرياض: أعلن صندوق التنمية السياحي اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة الأمين المميزة، الذراع العقاري لمجموعة النهلة، سينتج عنها مشروع سياحي رائد بمساحة تزيد عن 100,000 متر مربع في الطائف باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال.

ويتكون المشروع من فندق نوعي يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه ستكون الأولى من نوعها في مدينة الطائف. وقد تمّ طرح "واجهة الطائف" كمسمى للمشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، حيث سيوفر المشروع مساحة لممشى خارجي كبير، وسيشمل على مساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية، كما يعكس المشروع مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي مدينة الطائف.

كما يشكل المشروع وجهة متميزة لقضاء وقت ممتع لسياحة الأعمال والترفيه وزوار الحرم المكي، وذلك لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق المدينة، وطريق الهدا.

وبهذه المناسبة، أكّد قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بأن المشروع النوعي المرتقب يعكس التزام الصندوق بتنمية المناطق السياحية الناشئة في إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيراً إلى أن المشروع سيستثمر إمكانات الطائف المتميزة والواعدة، بما في ذلك مناخها المعتدل وقطاعها الزراعي ويعزز جاذبية المنطقة عبر مرافق سياحية بمستوى عالمي.

من جانبه، قال سلطان خالد التركي، المدير العام لمجموعة النهلة بأن المجموعة تؤمن بالإمكانات الكبيرة للمملكة سياحياً وتركز على الاستثمارات العقارية عالية الجودة بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة، وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي لتطوير وجهة متعددة الاستخدامات في الطائف سوف تساهم بإذن الله في تحويل المنطقة المستهدفة إلى مقصد رائد للسياحة الداخلية والخارجية.

كما أكد المهندس خالد عبد الغفار، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة، "شركة الأمين المميزة للاستثمار العقاري" على أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص، معرباً عن تطلعاته لتحقيق النجاح في تطوير وجهة سياحية جاذبة لأهل وزائري مدينة الطائف.

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يواصل مساهمته في التحوّل السياحي في المملكة عبر تمكين استثمارات القطاع الخاص حيث نجح حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021 بتمكين مشاريع تصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي 6 مليارات ريال سعودي، بما في ذلك أكثر من 4 مليارات ريال في استثمارات القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تضيف بمجملها ما يقارب 3.500 غرفة و21.000 وظيفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن صندوق التنمية السياحي:

تأسس صندوق التنمية السياحي بموجب مرسوم ملكي صدر في يونيو 2020 لتمكين واحد من أسرع القطاعات نمواً في المملكة. برأسمال تمويلي يبلغ 4 مليار دولار، يهدف صندوق التنمية السياحي إلى تسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمارات السياحية الغنية والواعدة في جميع الوجهات الرئيسية في المملكة.

ويعمل صندوق التنمية السياحي من موقعه في قلب منظومة السياحة السعودية على دفع عجلة التنمية في القطاع عبر استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص. ويسعى الصندوق إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال جذب المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة، مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل. وبفضل شراكاته القوية مع البنوك الخاصة وجهات التمويل العامة والمقاولين وشركات الخدمات المساندة، يتمتّع الصندوق بمكانة جيدة تؤهّله لتقديم أفضل الاستشارات والخدمات والحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

للمزيد من المعلومات:

الدانا الغريبي

مدير إدارة التسويق والتواصل

+966 (53) 7329233

aalghuraybi@tdf.gov.sa

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022