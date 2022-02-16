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الصقعبي : انتشار اللعبة في المنطقة والكويت يتطلب دعماً من الجميع في ظل اقبال الشباب عليها كرياضة لها فوائد عديدة
أعلن بنك بوبيان عن الدخول في شراكة تعاون مع ملاعب بادل بلو PADEL BLU المتخصصة في لعبة البادل بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في ظل الانتشار الهائل الذي تشهده اللعبة عالمياً واقليمياً .
وقال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية ببنك بوبيان وليد الصقعبي " تشهد لعبة البادل على مستوى الكويت اقبالاً كبيراً من الشباب وهو ما دفعنا في بوبيان إلى تبنى الكثير من الافكار التى من شأنها ان تساهم في نشر اللعبة أكثر وهو ما يحقق لعملاءنا وموظفينا المزيد من الخيارات لممارسة اللعبة " .
وأضاف " تتمتع لعبة البادل بالعديد من المزايا أبرزها بساطتها وسهولة تعلمها مقارنة برياضات أخرى مماثلة إلى جانب كونها من الالعاب التى يفضل أن تلعب زوجياً وهو ما يجعلها مناسبة لخلق المزيد من العلاقات الاجتماعية بين اللاعبين وخلق أجواء تنافسية جميلة بينهم " .
وحول الشراكة قال الصقعبي ان مدتها عام واحد قابل للتجديد حيث سيتم من خلالها استخدام ملاعب PADEL BLU الموجودة في منطقة الشويخ والتى تتضمن 7 ملاعب من قبل موظفي وعملاء البنك وفق جدول معلن عنه مسبقاً .
وأضاف انه سيتم كذلك العمل على تنظيم بطولات خاصة للشباب والفتيات ( منفصلين ) على هذه الملاعب من أجل خلق المزيد من الاجواء التنافسية بين الجميع إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة بعملاء البنك خاصة حساب PRIME للشباب وموظفي البنك.
من جانبه قال هشام العيسى من ملاعب بادل بلو ان الاتفاقية تدل على مدى الدعم الذي يقدمه البنك لعملاءه وموظفيه وسعيه لنشر اللعبة في الكويت وهي خطوة تؤكد مدى المسؤولية الاجتماعية التى يتمتع بها البنك .
وأضاف ان ملاعب بادل بلو تعتبر من أوائل الملاعب الخاصة باللعبة في الكويت في ظل وجود خطط للتوسع أكثر بانشاء المزيد من الملاعب نظراً لما تشهده اللعبة من نمو وتطور بيين الشباب الكويتي .
وتجمع لعبة (بادل) بين لعبتي التنس والاسكواش إذ تمارس في ملعب أصغر حجماً حيث تختلف رياضة (بادل) فى جوهرها عن لعبتي التنس والاسكواش لناحية القواعد التي تحكمها وأسلوب اللعب اذ تتكون من أربعة أفراد اثنان في كل فريق داخل ملعب مربع الشكل له سور حديدي محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوي أوتاراً وعلى أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادي.
وبدأت لعبة (البادل) بالظهور في أواخر ستينيات القرن الماضي في المكسيك وازدادت شهرتها مع وصولها إلى سواحل المتوسط في إسبانيا فيما وصلت إلى عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين في عام 2014 أما في الكويت فقد انتشرت مع أواخر عام 2019.
واعتمدت اللجنة الأولمبية الكويتية في شهر مايو الماضي لعبة (البادل) كإحدى الألعاب التي تشرف عليها .
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- انتهى -
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