دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Around The Clock Communications (ATC) لحلول التسويق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها عقد شراكةٍ استراتيجية مع Chipp'd.com، الاستوديو الإبداعيّ الرائد في تطوير المنتجات والأفكار، ومقرّه الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار سعي ATC و Chipp’d لمنح عملائهما إمكانية الوصول بشكلٍ مباشر إلى أحدث الحلول وأكثرها تطوّراً، والتي تلبّي جميع مستلزمات الاتصال والتسويق الخاصة بهم. ومع دخول الجميع في عالم التخزين الرقمي NFTs، والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطروحات المستقبلية الافتراضية Metaverse، يواصل قطاع الاتصالات والتسويق تطوّره وتقدّمه نحو آفاقٍ جديدة. ومن خلال الشراكة التي تجمعهما، ستعمل ATC و Chipp’d على التوسيع السلس لأنظمتهما الصديقة للبيئة، بما يضمن تواصلهما السبّاق مع هذا القطاع الحيوي.

وفي هذه المناسبة، قال رزق نايفة، الرئيس التنفيذي لشركة ATC: "تفخر ATC بتبنّيها ثقافة التغيير البنّاء، والعمل كفريقٍ متكامل مع الرواد والمبتكرين في هذا القطاع. نحن نسعى جاهدين لنبقى دائماً في الطليعة، ورواداً في مواكبة هذا التطور المتسارع، وذلك من خلال توظيف كل ما نملك من أدوات وخبرات رائدة، في المنتجات والخدمات التي نقدّمها".

وأضاف: "من المعروف أنّ جميع العملاء والمستهلكين باتوا اليوم أكثر مواكبةً للحداثة، وأكثر إلماماً بالنواحي التكنولوجية، مع معرفتهم العميقة بلغة الاتصال الرقمي. من هنا تركز ATC على سدّ الفجوة بين استراتيجيات التسويق التقليدية، والتقنيات الحديثة المتصلة بها. نشعر دائماً بالحماسة عند إبرامنا أيّ شراكةٍ جديدة، ولا سيما عند الحديث عن محور أساسيّ يدعم النمو المتواصل لـ ATC. إنّه تعاونٌ استراتيجي بين شريكين يمتلكان حضوراً قوياً جداً، والتزاماً مشتركاً بتزويد عملائهما الحلول الرقمية الفريدة التي تستخدم محتوىً مبتكراً وجذابًا وعالي الجودة، في الوقت ذاته".

عمر فرحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Chipp'd، والذي يعمل في تعزيز البنية التكنولوجية للشركات الناشئة منذ العام 2008، ويمتلك خبرةً تتراوح بين تطوير منصات البرمجة وتصميم وإنتاج الأجهزة، قال: "من خلال تخصصنا في ابتكار تجارب فريدة تجمع بين العالمين الواقعيّ والرقميّ، نملك القدرة على جعل تجربة الاتصالات شاملة وأكثر متعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع ATC، بهدف إطلاق ابتكاراتٍ جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من خلال توحيد جهودهما، ستعمل ATC و Chipp’d على توظيف نقاط القوّة لدى كلٍّ منهما، سعياً إلى دعم الحلول الفريدة الخاصة بهما، حيث تتلاقى خبرة Chipp’d التكنولوجية الرائدة، وتجربتها الواسعة مع شركاتٍ متعددة الجنسيات، مع خبرة ATC وامتلاكها معرفةً شاملة في مجال لاتصالات، ودرايةً عميقة بما تتطلّع إليه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزّز قدرتهما المشتركة على الإبداع وكفاءتهما في قطاعٍ يشكل فيه الالتزام بالمحتوى المبتكر والمهلة الزمنية المحدّدة أمراً بالغ الأهمية.

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حول ATC

تأسست ATC في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2018، وهي وكالة استشارات حديثة متخصصة في توفير خدمات تتميّز بأحدث التقنيات والابتكارات في عالم الاتصالات. بفضل فريقها من الشباب الموهوبين الذين يجيدون لغة الاتصالات الرقمية، رسخت ATC موقعها كلاعبٍ رئيسيّ في هذا القطاع، مع قائمةٍ ضخمة ومتنوّعة من العملاء الباحثين عن وسائل جديدة لجذب اهتمام جمهورٍ صار يمتلك كل سبل المعرفة المتطورة. باعتمادها استراتيجيةً ذكية مدعومة ببياناتٍ مدروسة بدقّة، تقدّم ATC حلولًا مبتكرة وحديثة تلبّي الاحتياجات التي يتطلّع إليها كل عميل.

توفّر ATC لعملائها مفهوماً شاملاً للتواصل، بدءاً من الإبداع والأفكار المبتكرة، مروراً بأحدث ما في عالم الرقمنة، وصولاً إلى شبكة العلاقات العامة الواسعة، ويتولّى فريقها إنشاء المحتوى بما يلائم الهوية الفريدة والطابع الخاص لكل علامةٍ تجارية، ويُعتبر أسلوب التعريف بالعلامات التجارية وقدرته على جذب المعنيين به الحجر الأساس الذي تقوم عليه التجربة الرائدة مع ATC.

بالإضافة إلى الاستشارات حول الأنظمة والمنصات الأكثر استخداماً، توفّر ATC حلولًا كفيلة بتوصيل الرسائل عبر البث الصوتي (بودكاست)، ويُعتبر إنشاء المحتوى وهيكلة الحلقات وتسجيلها وتوزيعها من الخدمات القيّمة التي توفّرها ATC في إنتاج البودكاست. في الفترة الأخيرة، باتت ATC أول وكالة توفّر التسويق للرياضات الإلكترونية في المنطقة. وتشمل عروضها تحديد واعتماد اللاعبين، والرعاة، والمواقع، وأصحاب المواهب، وتقديم الاستشارات، وتوفير كامل المشتريات والخدمات التي تستلزمها الرياضات الإلكترونية.

حول CHIPP’D

تأسست شركة Chipp’d في نيويورك في العام 2012، وسرعان ما أصبحت واحدةً من أكثر الشركات شهرةً في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية. هذه الشركة متخصصة في الابتكار وتطوير المنتجات، وابتداع طرقٍ واقعية ممتعة لمشاركة التجارب الرقمية. تعمل منصة Chipp’d على تيسير طرق ربط محتوى الوسائط المتعدّدة بأيّ عنصرٍ ماديّ، من خلال استخدام مجموعةٍ من تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، بما فيها رمز الاستجابة السريعة QR وتقنية البلوتوث والواي فاي.

أطلقت الشركة أربع علامات تجارية في السنوات الثماني الماضية، لدعم عملياتها المتخصصة، وهي: StoryChips (storychips.com) التي تصنع بطاقات المعايدة والملصقات وكتب الأطفال باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR؛ و Chipp'd Mixtape (chippdmixtape.com)، تطبيق تشغيل الموسيقى باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR؛ و Minwayn (minwayn.com) الذي يضمّ فناناً عالمياً ومجموعة مبدعين؛ و Talsam (talsam.com)، وهي منتجات قيّمة ذكية في عالم الحب. العروض الفريدة التي توفّرها Chipp'd جعلتها المفضّلة لدى العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك الأمم المتحدة و"جون لويس" و"بلومينغديلز".

تطال خبرة Chipp’d أيضًا تقديم المشورة للشركات الناشئة، والاستشارات لرأس المال المغامر، واستشارات تطوير المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتسويق، والعلامات التجارية، والابتكار والتصميم. تقدّم هذه الشركة أفضل الحلول لتطوير المواقع الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والتكنولوجيا القابلة للارتداء. وفي الفترة الأخيرة، أطلقت Chipp’d استوديو Onchained (onchained.io) المتخصص في خدمات الاستشارات والأفكار الخاصة بعالم التخزين الرقمي NFTs، وتقديم المشورة للهواة والخبراء في جمع الأعمال الفنية، حول مشترياتهم الفعلية والرقمية.

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