حلول زوودباي للتجار الأردنيين تتوفر من خلال بوابة الدفع الخاصة بـ هايبرباي

ستمكّن الشراكة ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من الدفع بأقساط شهرية مقابل مشترياتهم

عمان، الأردن: أعلنت "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن شراكة استراتيجية جديدة مع تطبيق زوودباي ؛ منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لتوفير حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" لجميع تجار هايبرباي عبر الإنترنت في الأردن.

وتعد شركة زوودباي، الشركة الأولى والوحيدة في الأردن التي توفر حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" للمتسوقين والمتاحة على منصتها الخاصة زوودمول، أو من خلال شبكة واسعة من المتاجر الفعلية في المجمعات التجارية في مختلف أنحاء الأردن. سوف تسمح هذه الشراكة الاستراتيجية لأكثر من 1000 بائع عبر الإنترنت أو التطبيقات الذين يستخدمون بوابة زوودباي من تقديم خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" لملايين العملاء الاردنيين والدفع على أقساط شهرية بدون أي فوائد أو رسوم إضافية.

وسيتاح للتجار عبر بوابة هايبرباي بدءًا من 1 فبراير الاستفادة من خدمة زوودباي مباشرة دون أي إجراء تقني إضافي، بل من خلال عملية إعداد سريعة من زوودباي. أما بالنسبة للتجار الجدد، ستقدم هايبرباي حزمة كاملة تتضمن حلول بوابة الدفع، بالإضافة إلى خاصية إضافية إذا كانوا يريدون تقديم خدمة الدفع بالتقسيط لمستخدميهم.

وسيحظى العملاء الذين يختارون التسوق عبر "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من زوودباي بتجربة مثالية: فعند التسوق من بائع باستخدام الدفع عبر بوابة هايبرباي، يمكن اختيار زوودباي كطريقة دفع عند الخروج، وتقديم المعلومات المطلوبة والتقدم بطلب للحصول على موافقة فورية. وفي حالة الموافقة، سيتمكن العملاء من الوصول إلى تمويل مرن قصير الأجل والدفع على أقساط شهرية باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان العادية. وسيتم خصم 25? فقط من القيمة وقت الشراء، بينما سيتم خصم المبلغ المتبقي تلقائيًا من البطاقة المصرفية للعميل كل 30 يومًا لمدة 3 أشهر، بدون فوائد أو رسوم إضافية.

وأعلنت منصة زوودباي مؤخراً عن نجاح الجولة الاستثمارية (Series B)التي جمعت خلالها 38 مليون دولار، وجذبت اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين العالميين والحاليين. وتأتي جولة الاستثمار هذه بمشاركة "زين فنتشرز"، ذراع رأس المال الاستثماري التابع لمجموعة "زين".

وستسخّر زوودباي قسما كبيرا من هذا الاستثمار لتسريع نموها وتوسعها في الأردن، وتحفيز التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود من خلال زوودمول وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.

وقال مهند عبويني، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرباي: "نحن سعداء بشراكتنا مع زوودباي، حيث ستمكن التجار في الأردن بإضافة خيار الدفع من زوودباي على صفحة الدفع، مما يتيح للعملاء الدفع بالتقسيط دون تكبد رسوم وفوائد".

وأضاف عبويني، "يعتبر خيار الدفع في زوودباي "الشراء الآن والدفع لاحقاً" أداة قوية لجذب المزيد من العملاء، لرفع معدلات الشراء وبالتالي زيادة الأرباح."

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال مايكل خوي، الرئيس التنفيذي لشركة زوودباي وزوودمول: "يسعدنا التعاون مع هايبرباي لتقديم حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" لتجارهم في الأردن. وسيساعد خيار الدفع المرن التجار على توفير تجربة تسوق أفضل لعملائهم، بالإضافة إلى زيادة قيمة السلة الشرائية ومعدل التحويل وتقليل المرتجعات وتوسيع قاعدة العملاء. وستساهم هذه الحلول الجديدة في بلورة مستقبل المدفوعات الرقمية، ونحن فخورون بانضمام هايبرباي للمشاركة في هذا المشروع الرائد في الأردن."

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عن تطبيق زوودمول وزوودباي:

يقع مقر ZoodPayو ZoodMall الرئيسي في سويسرا، وتعمل من خلال 10 مكاتب تمثيلية في الشرق الأوسط وآسيا الوسط. وتضم منصة الدفع الإلكتروني الرائدة أكثر من 8 ملايين مستخدم للتطبيق، ويقدمان تجربة تسوق " الجودة السويسرية" وخدمات عبر الحدود للتجار والمتسوقين عبر أسواق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية السريعة النمو في الشرق الأوسط والوسط آسيا - يشمل هذا حاليًا الأردن والعراق، ولبنان، وأوزبكستان وكازاخستان.

عن هايبرباي:

تُعتبر هايبرباي بوابة الدفع الالكتروني الأسرع نموّاً في الشرق الأوسط إذ تساهم في إنجاز التحول الرقمي للأعمال ومنصات التجارة الالكتروني بتمكينها من البيع وقبول المدفوعات اون لاين. منذ تأسيسها في عام 2014، دأبت هايبرباي على تمكين الآلاف من الأعمال عبر الانترنت من قبول وإدارة المدفوعات اون لاين بسلاسة وسهولة وأمان. كما تسعى هايبرباي باستمرار لتوسعة منتجاتها وخدماتها لتتلاءم مع احتياجات الأعمال، من الشركات الصغيرة إلى كُبرى الشركات.

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