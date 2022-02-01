فتح باب التقديم للمنافسة العالمية لطلبة الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على جوائز نقدية وعينية بقيمة 100,000 دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن فرع تاي دبي في تاريخ 19 يناير 2022 عن إطلاق برنامج تاي للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني بهدف تمكين الطلبة رواد الأعمال في المنطقة. تهدف تاي دبي من خلال هذه المبادرة الناجحة إلى تقديم التوجيه والإرشاد للطلبة الجامعيين في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم العربي لإطلاق شركاتهم الناشئة، بما في ذلك تدريبهم وتمكينهم عبر تنظيم ورش عمل تعليمية تمنحهم دفعة قوية لتعزيز أعمالهم والارتقاء بها.

يشجع برنامج تاي للجامعات الطلبة ممن لديهم فكرة أو منتج أو خدمة أو مشروع تجاري يتطلعون إلى إطلاقه، شريطة استيفاء المعايير التي تؤهلهم للتقدم والمشاركة في برنامج تاي للجامعات 2022. يؤهل البرنامج الطلبة لتلقي الدعم المهني والوصول إلى المستثمرين، كما يوفر لهم الفرصة لعرض مفاهيم أعمالهم والمنافسة عالمياً للحصول على جوائز تصل إلى 100,000 دولار أمريكي، بما في ذلك تلقي نقاط اعتماد سحابية وخدمات تكنولوجية وخدمات خاصة بالشركات الناشئة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز جيل المستقبل من رواد الأعمال لتنمية مشاريعهم وأفكارهم الريادية وتحويلها إلى أعمال وشركات ناجحة ومستدامة. ستتاح الفرصة للطلبة المتقدمين لطرح أفكارهم على نخبة من المستثمرين المهتمين وتوسيع نطاق مشاريعهم لصبحوا جزءًا من منظومة الأعمال الديناميكية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، علّق السيد نيتين أناند، الرئيس المشارك في برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاي دبي، قائلاً: "بينما تظهر الإحصائيات فشل العديد من الشركات الناشئة، إلا أن أكثر من نصف جيل الألفية يرغبون في إطلاق شركاتهم، حيث أظهر استبيان تم إجراؤه مؤخراً أن واحداً من كل خمسة من جيل الألفية يخطط لترك وظيفته اليومية لإطلاق عمله أو شركته الخاصة والمضي قُدُماً في تنفيذ مخططاتهم رغم التحديات التي تقف في طريقهم. لقد أطلقنا برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 لدعم المهنيين الشباب المتحمسين والجمع بين رواد الأعمال الجامعيين وقادة الأعمال الناجحين في جميع أنحاء المنطقة لتمكينهم من إتقان عروضهم التقديمية وتطوير منتجاتهم أو خدماتهم وطرح مفهوم متكامل لشركاتهم الناشئة."

وأضاف السيد فيفيك شودري، الرئيس المشارك في برنامج تاي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاي دبي، "يوفر التوجيه والإرشاد المناسبين لرواد الأعمال من الطلبة فرصاً كبيرة لنجاح شركاتهم الناشئة. بحلول عام 2030، سيصبح جيل Z أكبر فئة ديموغرافية في الاقتصاد العالمي، حيث سيصل مجموع دخلهم إلى 33 تريليون دولار، أو 27? من معدل الدخل العالمي. يستثمر هذا الجيل أمواله على أفضل وجه عبر إطلاق شركاتهم الخاصة أو فتح صناديق ادخار جديدة، مع استثمار أكثر من 20? و 19? من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً في الأسهم والعقارات، على التوالي."

ومن جهته، علّق السيد ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، على هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: "يسعدنا في بنك رأس الخيمة الوطني أن نعقد هذه الشراكة مع تاي دبي، مما يمنحنا فرصة للتواصل مع الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في جميع أنحاء البلاد. تتماشى هذه المبادرة مع ممارسات البيئة، الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية التي نلتزم بها في بنك رأس الخيمة الوطني، حيث تقدم المبادرة برامج على مستوى عالمي في جاهزية الشركات وريادة الأعمال ومحو الأمية المالية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها للتخطيط لمستقبلهم المهني، وإرشادهم لاتخاذ قرارات ذكية في حياتهم. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا ينبغي علينا الاستمرار في رعايتها وتنميتها. نفتخر كثيراً بدورنا في تشجيع ريادة الأعمال ونجاح الجيل القادم من رواد الأعمال، مما سيساهم في تعزيز قطاع الأعمال والرؤية الاقتصادية المستقبلية للبلاد."

مسابقة تاي للجامعات 2022 مفتوحة لجميع طلبة الجامعات المسجلين حالياً والخريجين الجدد وخريجي الدراسات العليا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وسيشارك المؤهلون على القائمة القصيرة من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عرض تقديمي مباشر لتمثيل المنطقة في النهائيات العالمية.

سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من أعضاء لجنة تحكيم مستقلة مكونة من نخبة من رواد الأعمال الناجحين والمستثمرين وقادة الأعمال البارزين. كما سيتم تقييم جميع المشاركات الواردة بناءً على جملة من المعايير المختلفة التي تتناول اقتصاديات العمل وقدرة مقدم الطلب على النجاح. تشمل هذه المعايير: تحديد مشكلة ما، تقديم الحل لها وإمكانية نجاح الحل، بما في ذلك نهج التشغيل والتنفيذ المُتبع وجاذبية الحل المطروح. بعد ذلك، ستقوم تاي دبي بتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين الفائزين استعداداً لمشاركتهم في النهائيات العالمية.

تم إطلاق المبادرة محلياً من قبل تاي دبي بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني لدعم جميع المشاركين في المضي قدماً بأفكارهم بعد عرضها لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.

تمتلك تاي دبي شبكة دعم قوية لتوجيه رواد الأعمال الشباب وإرشادهم. في العام الماضي، تم اختيار 10 فرق من بين 40 فرقة مشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض مفاهيمهم الجديدة في النهائيات الإقليمية. فاز فريق "عالم صغير" (SmallWorld) من جامعة نيويورك أبوظبي بالجولة الإقليمية ومثّل فرع تاي دبي في المسابقة العالمية في واحة السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتل الفريق المركز الأول في جائزة مالية فائزة بقيمة 16,629 دولار أمريكي بما في ذلك أفضل عرض نسائية.

للمشاركة في برنامج تاي للجامعات 2022، بإمكان الطلبة المؤهلين والخريجين تقديم طلبات المشاركة حتى تاريخ 13 فبراير 2022 على هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7MY2P_Gr3Bi9dFxSc40p6sYNCwfsKe4_sGuFzwK3LXy4wmw/viewform

للتعرف على تفاصيل التقديم، الرجاء زيارة:

https://dubai.tie.org/tie_universityprogram/

بإمكان الجامعات الراغبة بالتعاون معنا التسجيل على الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev7fCmhPHgQHXbqQm2iwlY6xODIlbK0QweQXLPGKliMoWozA/viewform

أو إرسال بريد إلكتروني للعنوان:

tieuniversity@tiedubai.org

#بياناتشركات

-انتهى-

عن تاي

تأسست منظمة "تاي" العالمية لريادة الأعمال (The Indus Entrepreneur) في عام 1992 في وادي السيليكون من قبل مجموعة من رواد الأعمال الناجحين والمديرين التنفيذيين للشركات وكبار المهنيين ذوي الجذور العميقة في هذا المجال. يوجد حاليًا 15,000 عضو، بما في ذلك أكثر من 2,500 عضو مؤسس في 61 فرعًا في 14 دولة. تتمثل مهمة تاي في تعزيز ريادة الأعمال على مستوى العالم من خلال التوجيه والتواصل والتعليم والتمويل وحاضنات الأعمال، وتكرس جهودها لتكوين الثروات الإيجابية ورد الجميل للمجتمع ورعاية الجيل القادم من رائدات الأعمال.

عن تاي دبي

تأسس فرع تاي دبي في عام 2003 لتعزيز روح ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. تقدم تاي دبي من خلال أعضائها المختلفين المساعدة والإرشاد لمجتمع ريادي يضم أكثر من 3,000 من رواد الأعمال الناشئين من خلال الأحداث والبرامج المختلفة التي تشمل الشبكات والتوجيه والتعليم. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارةhttps://dubai.tie.org/

عن بنك رأس الخيمة الوطني

يُعتبر بنك رأس الخيمة الوطني واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ تأسيسه في عام 1976، شهد البنك سلسلة من التحولات المهمة، كما كانت له انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للشركات فقط ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة. بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، بدأ البنك بتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة، كما يقدم الحلول المصرفية الإسلامية، عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية" وفروع البنك الـ 27 وقنواته المصرفية الهاتفية والرقمية. بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز الاتصال على +971 4 213 0000، أو التواصل مع بنك رأس الخيمة عبر تويتر: twitter.com/rakbanklive وفيسبوك: facebook.com/rakbank







Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022