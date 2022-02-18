يتطلع لدعم التجربة التنموية الشاملة للشارقة

يستعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، خلال مشاركته في فعاليات الإمارات تبتكر في إمارة الشارقة، تجربة تسع شركات رائدة متخصصة في تقديم حلول وخيارات تقنية في التعليم، الوسائط السمعية والبصرية، والتكنولوجيا المالية، ومعنية باستحداث آليات عمل مبتكرة في الرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويكشف "شراع" الإمكانيات المتاحة لرواد الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية، وأهمية الابتكار في إحداث نقلات نوّعية في مستقبل الوظائف وتطوير المهارت والقطاعات الخدمية، إذ يعرض تجربة كل من شركتي "إيمرسيف" Immersive، و"كي تو إينيبل" Key2Enable المتخصصتين في الحلول التعليمية، و"داتا فيرست" Datafirst ، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لشركة فولسي Foloosi للتكنولوجيا المالية، وأزور Azure للطباعة ثلاثية الأبعاد، و"فيفث وول" 5th wall للوسائط السمعية والبصرية والتفاعلية، و"مغامر" Mughamer ، المتخصصة في السياحة والسفر، و"كاريرز"Carers للرعاية الصحيّة، و "أوتريل اكس ار" outrealxr ، وهي منصة للفعاليات عبر الانترنت باستخدام الواقع الافتراضي.

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "الابتكار هو جوهر النجاح وطريق التميز والتنافسية والتقدم أيضاً، ونحن في مركز (شراع) سعداء لمشاركتنا مجدداً في أسبوع الشارقة للابتكار، هذا الحدث الذي يحفز على التفكير الإبداعي ويسلط الضوء على الأفكار الجديدة ويضعها أمام الجهات الملائمة لتنميتها وتطويرها وتمكينها من الاستمرار".

وأضافت المدفع: "نركز في مشاركتنا لهذا العام على عدد من القطاعات الحيويّة التي يمثل الابتكار فيها فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال لإحداث تغيير ملموس في مستقبل سوق العمل، وقطاع الخدمات، إذ نتطلع أن نكون مساهمين نوّعين في التجربة التنموية الشاملة لإمارة الشارقة".

يشار إلى أن أسبوع الابتكار في الشارقة، يأتي ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، الحدث الوطني الذي يحتضن ويتبنى الأفكار الخلاقة الداعمة لتوجهات الدولة في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار.

#بياناتحكومية

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