دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، عن أجندة المحتوى المجاني الذي تتيحه منصة جو لايف ثياتر خلال أيام المعرض.

ويسلّط هذا الحدث البارز في قطاع الطيران الذي سيقام خلال الفترة ما بين 22 - 23 فبراير 2022، الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والقوى العاملة وسلاسل الإمداد من خلال برنامج الفعاليات، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات.

وانطلاقاً من نجاح فعاليات قطاع الطيران مؤخراً، تجمع الأجندة المعتمدة أبرز صنّاع القرار من شركات الطيران، والشركات العارضة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية، والمؤجرين والموردين وأهم المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات.

وتقدّم منصة جو لايف ثياتر على مدار يومين جلسات حوارية وكلمات رئيسية ودراسات وعروض تقديمية، بهدف تزويد الحضور بقدرٍ كبير من الأفكار التي تغطي جميع قضايا قطاع الطيران. ويحظى الحضور بفرصة مناقشة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار بما يساهم في ضمان استمرار انتعاش ونمو القطاع.

وتشمل أبرز جوانب الأجندة جلسة تضم قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لدراسة حالة سوق التأجير والمؤجرين على المستوى الإقليمي. ومن المشاركين في هذه الجلسة فهد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي)، وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو)، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، ولي آن شاي، المحررة التنفيذية لقسم الأعمال التجارية وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في شبكة أفييشن ويك.

وستركّز إحدى الجلسات الحوارية في معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات على التعاون التشغيلي في مجال الطائرات المتصلة، حيث تجمع نخبة من خبراء القطاع بمن فيهم علياء القلم، مديرة قسم هندسة التطوير بالطيران العماني؛ ونافيد خان، مدير قسم صيانة الطائرات في طيران الإمارات. وتتمحور النقاشات حول أبرز التقنيات المبتكرة ومزايا الطائرات المتصلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ليديا جانو، نائب الرئيس الأول لقسم الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: "يسرنا الإعلان عن قائمتنا من المتحدثين المرموقين وأجندتنا المقترحة لمؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ونتطلع إلى عودة قطاع الطيران العالمي إلى دبي مجدداً. وتستعرض هاتان الفعاليتان أبرز المستجدات في قطاع الطيران، فضلاً عن توفير فرصٍ رائعة للتواصل وفعاليات جذابة للمساهمة بتحفيز النمو المستدام في القطاع".

ومن جانبه قال تيم هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس إيروسبيس: "تعكس النجاحات التي حققها معرض دبي للطيران 2021 مؤخراً والاتفاقيات المتميزة المعقودة خلاله انتعاش قطاع الطيران في ظل التزايد المتواصل للعمليات التشغيلية رغم التحديات المتواصلة. وتتيح الفعاليتان للحضور الاستفادة من أحدث الابتكارات في القطاع إلى جانب فرص النمو والتعاون المهمة".

وتستمر الفعاليتان على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة الرائدة باستضافة الفعاليات في الإمارات، وتوفر الأجندة فرص تعلم رائعة مع التركيز على تحقيق انتعاشٍ قوي في قطاع الطيران.

وتضم قائمة المتحدثين المرموقين مجموعةً من صنّاع القرار من شركات الخطوط الجوية الإقليمية والدولية، وشركات الطيران الرائدة، والموردين والمقاولين من القطاع الخاص. ويمكن للعاملين في قطاع الطيران التسجيل مجاناً لضمان فرصتهم في حضور الفعالية والاستماع بشكل مباشر وشخصي إلى أفكار الخبراء المتخصصين.

#بياناتشركات

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يُقام مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات من شبكة أفييشن ويك في 22 و23 من شهر فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدّم مؤتمر الشرق الأوسط المنصة المثالية للموردين ومزودي الخدمات الراغبين بتوسيع حضورهم في واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم.

ويتضمن المؤتمر معرضاً يستمر ليومين يجمع أهم خبراء سوق ما بعد البيع في قطاع الطيران التجاري، حيث يعزز التواصل بين شركات الطيران والموردين في بيئة مثالية للتعاون ومناقشة أحدث التغيرات والقوانين والقضايا المتعلقة بهذا القطاع. http://mromiddleeast.aviationweek.com/

معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات يُقام مجدداً بالتزامن مع مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في 22 و23 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. تستعرض الفعالية أحدث التصاميم والحلول والتقنيات لمواكبة النمو المتسارع لسوق الطيران في المنطقة. كما يتضمن معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات برنامج أيرلاين بايرز المبتكر الذي يجمع بين الزوار والجهات العارضة في مواعيد خاصة لتقديم تجربة استثنائية. www.aime.aero

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