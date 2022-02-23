واشنطن: وقعت "سي اف ام انترناشيونال"، المشروع المشترك مناصفة بين "جنرال إلكتريك" ومجموعة سافران لمحركات الطائرات، اتفاقية مع "ايرباص" لإجراء برنامج اختبار على استخدام الهيدروجين كوقود للطائرات خلال منتصف العقد الجاري.

ويهدف البرنامج إلى إجراء اختبارات أرضية وجوية على محرك باحتراق مباشر يعمل بالهيدروجين، استعداداً لإدخال طائرة صفرية الانبعاثات إلى الخدمة بحلول عام 2035.

وستعمل "سي اف ام انترناشيونال" على تعديل حجرة الاحتراق، ونظام الوقود، ونظام التحكم في محرك "جنرال إلكتريك" المزود بمروحة توربينية GE PassportTM ليكون قادراً على العمل باستخدام الهيدروجين. ووقع الاختيار على هذا المحرك الذي تم تجمعيه في الولايات المتحدة نظراً لما ينفرد به من خصائص الحجم والآلية التوربينية المتقدمة، وقدرة تدفق الوقود. وسيتم تثبيت المحرك على الجزء الخلفي من بدن سرير اختبار الطيران للسماح بمراقبة الانبعاثات الصادرة عن المحرك، بما في ذلك المتكاثفة، وفصلها عن انبعاثات المحركات التي تدفع الطائرة. وستنفذ "سي اف ام انترناشيونال" برنامج اختبار أرضي شامل قبل عملية الاختبار الجوي على طائرة A380.

وستستخدم التجربة بدن طائرة A380 المزود بخزانات الهيدروجين السائل التي أُعدت ضمن منشآت "ايرباص" في كل من فرنسا وألمانيا. وستحدد "ايرباص" متطلبات نظام دفع الهيدروجين، وستشرف على اختبارات الطيران، وستقدم منصة طائرة A380 لإجراء اختبار محرك احتراق الهيدروجين في مرحلة الانطلاق.

وفي هذا السياق، قال جايل ميهوست ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سي اف ام انترناشيونال": "تعتبر إمكانات احتراق الهيدروجين أحد التقنيات الرئيسية التي نعمل على تطويرها اليوم في إطار برنامج ’سي إف إم رايز‘. وعبر الجمع بين خبرات وتجارب ’سي إف إم‘ وشركتي ’جنرال إلكتريك‘ ومجموعة سافران لمحركات الطائرات إلى جانب ’ايرباص‘، سنمتلك فريق عمل استثنائي وقادر على إجراء أفضل تجربة ممكنة لنظام الدفع بالهيدروجين".

وأضافت سابين كلاوك، كبيرة المسؤولين الفنيين في "ايرباص": "تعتبر هذه الخطوة الأكبر من نوعها بالنسبة لشركة ’ايرباص‘، وتبشر بمرحلة جديدة تبرز فيها الطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين منذ الكشف عن مفاهيمنا لتصميم طائرات بانبعاثات صفرية في سبتمبر من عام 2020. وعبر الجمع بين خبرات الشركات الأوروبية والأمريكية المتخصصة في تصنيع المحركات لإحراز تقدم ملموس في تقنيات احتراق الهيدروجين، تقدم هذه الشراكة رسالة واضحة لتؤكد على التزام القطاع بتسيير رحلات جوية صفرية الانبعاثات".

وتتقاسم "سي اف ام انترناشيونال" الأهداف والطموحات مع شركة "ايرباص" للوفاء بوعدهما الذي قطعاه عند توقيع اتفاقية مجموعة عمل النقل الجوي في أكتوبر من العام الماضي للوصول إلى انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050، وذلك من خلال تطوير واختبار التقنيات الضرورية لتشغيل طائرات بانبعاثات صفرية ضمن الجدول الزمني الطموح المحدد.

وتتمتع كل من "سي اف ام انترناشيونال" و"جنرال إلكتريك" ومجموعة سافران لمحركات الطائرات بعلاقات وثيقة وطويلة مع "ايرباص"، وعملوا مجتمعين كشركاء على تحقيق إنجازات ونجاحات لافتة في تقديم منتجات عالية الأداء وتلبي احتياجات العملاء من شركات الطيران.

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