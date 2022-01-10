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IT Cosmeticsالعالمية لمستحضرات الجمال تختار سي أن أن بي لحلولها التشغيلية والتجارة الإلكترونية والبيع مباشرةً إلى المستهلك
دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة "سي أن أن بي CNNB" الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية وتمكين العلامات التجارية من المبيعات مباشرةً إلى المستهلك من مقرها في دبي اليوم عن شراكة حصرية مع IT Cosmetics، العلامة التجارية العالمية لمستحضرات التجميل، التي تأسست في عام 2018 على أيدي جيمي كيرن ليما وباولو ليما وقد استحوذت شركة لوريال في عام 2016 علىIT Cosmetics التي توسّعت لتشمل أكثر من 20 سوقًا عالميًا. ومع توسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختارت IT Cosmetics شركة "سي أن أن بي" لتولّي مجالات تشغيليّة عدّة تتعلّق بمتطلبات التجارة الإلكترونية والتوزيع الإلكتروني.
وتعليقاً على التعاون القائم مع IT Cosmetics صرح نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية لـ "سي أن أن بي" قائلاً: "أحدثت شركة IT Cosmetics ثورة في عالم الجمال للنساء حول العالم من خلال نموذج عملها الناجح جدًا ونحن فخورون بالشراكة القائمة لدعم استمرار نمو عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
واختارت IT Cosmetics الحلول التشغيلية لشركة "سي أن أن بي" حيث يتمتع فريقها بسجل حافل مليئ بعمليات تشغيل وتطوير وتعزيز نطاق قنوات مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتتطلع الشركة إلى تعزيز امتداد IT Cosmetics بمستوى يتجاوز البيع بالتجزئة التقليدي لجذب العملاء وخدمتهم إلكترونيًا.
في هذا الإطار، ستتولّى "سي أن أن بي" 8 وظائف مختلفة لتحسين عمليات التشغيل الخاصة بـ IT Cosmetics ومنها، تطوير الواجهة الخلفية وصيانتها، تخطيط المخزون والترويج، التخزين، إعداد الطلبات، التوصيل وتَتبُع الشحنات، الدفع و رصد عمليات الاحتيال؛ إعداد التقارير وتحليلات الأعمال؛ وتحسين جميع عمليات التشغيل.
ويندرج هذا الاتفاق الاستراتيجي الأخير في إطار التوسّع الإقليمي وفي وقت تستمر فيها شركة "سي أن أن بي" بتوسيع نطاق عملياتها الإقليمية، حيث كشفت الشركة في تقريرها لسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ارتفاع متوقّع للمبيعات إلى 50 مليار دولار في عام 2022. وتهدف الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تمكين ودعم العلامات التجارية الإقليمية والعالمية لتحقيق مبيعات أكبر عبر الإنترنت ومباشرةً إلى المستهلك، من خلال توفير حلول متجانسة وقنوات بيع موحدة.
لمزيد من المعلومات عن التجارة الإلكترونيّة مباشرة إلى المستهلك وإمكانيّة الاستفادة منها في أعمالكم، يرجى زيارة الموقع www.cnnbsolutions.com.
لمزيد من المعلومات عن IT Cosmetics يرجى زيارة الموقع www.itcosmetics.com
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نبذة عن سي أن أن بي CNNB
" سي أن أن بي CNNB " والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، هي الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية من خلال تقديم عمليات بيع سلسة وموحدة مباشرة إلى المستهلك.
تأسست الشركة من قبل نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لقناة سيتروس، ورئيس العمليات السابق، شربل نصر. وتعزز الشركة عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومراكز لإدارة العلامات التجارية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من قبل فريق عمل يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 15 عامًا في تقديم حلول فعالة لمساعدة العلامات التجارية في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتهم. ويتولّى فريق من الخبراء بإدارة وتوسيع وتكثيف نطاق العمليات الإلكترونية وإدارتها بما في ذلك: عمليات التوزيع وتخطيط المخزون وإدارة قوائم الجرد، وتطوير وإدارة المواقع الإلكترونية، استلام وإدارة الطلبات، الإنجاز والدعم العالمي؛ وتقديم حلول حول عمليات الدفع، وتحسين تجربة العملاء. وتعمل "سي أن أن بيCNNB " مع العديد من العلامات التجارية العائلية والإقليمية والعالمية، كما تسّهل مبيعات إلكترونية بملايين الدولارات سنوياً.
لمعرفة المزيد حول سي أن أن بي لحلول التجارة الالكترونية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:www.cnnbsolutions.com
هاتف: +97148847525
البريد الإلكتروني: info@cnnbsolutions.com
لينكد إن: CNNB
لمحة عن IT Cosmetics
IT Cosmetics عنوان التكنولوجيا المبتكرة، وتتلخص رسالتنا في جعل العالم مكانًا أجمل من خلال منتجاتنا، أفعالنا، وقناعتنا بأن كل شخص جميل ويستحق التمتّع بأجمل إطلالة وأروع شعور. تمّ تطوير مستحضرات IT Cosmetics بالاستناد إلى معارف جرّاحي التجميل وخبرة أطباء الجلد في المكوّنات والعناية بالبشرة، وهي علامة تبتكر مستحضرات المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة التي تعالج مشاكل البشرة من خلال تركيباتها المفيدة واللطيفة، وتمنح نتائج حقيقيّة ملموسة. هدف IT هو تمكينك من أجل تعزيز مستوى ثقتك بنفسك إلى أقصى حدّ! منتجاتنا متوفرة حاليًا في أكثر من 20 بلدًا ونحن نواصل توسيع أ امتدادنا على مستوى العالم.
لمزيد من المعلومات عن IT Cosmetics يرجى زيارة:
https://www.itcosmetics.ae/
https://www.itcosmetics.sa/
http://www.itcosmetics.com.kw/
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