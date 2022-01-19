شركة واي أوت تنتج نظم مستدامة لمعالجة المياه وتتيح تحويل المياه من أي مصدر لمياه شرب عالية النقاء، مما يعمل على تعظيم الاستفادة من موارد المياه دون الاعتماد على المواد الكيميائية، مع تقليل استخدام البلاستيك لأقل درجة ممكنة

سيمنس وواي أوت يناقشان نشر باقة من حلول معالجة المياه المبتكرة، بما في ذلك نظم التحكم الذكية في المياه وأنظمتها الإنتاجية، بما يتيح لوحدات إنتاج المياه الاتصال بمنصات الحوسبة السحابية وأداء العمليات التشغيلية بكفاءة عالية

وقّعت سيمنس وشركة واي أوت إنترناشيونال السويدية على اتفاقية تعاون لتصنيع ونشر النظم المستدامة لمعالجة وإنتاج المياه في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُصنّعها الشركة السويدية، مع التركيز بصفة خاصة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتقوم شركة واي أوت السويدية بتصنيع نظم معالجة وإنتاج المياه والتي تتضمن وحدات معالجة المياه الذكية وبراميل حفظ المياه والصنابير. وتُعد كابينة معالجة المياه بمثابة مصنع صغير تصل أبعادها إلى 6 أمتار في 2.5 متر. وتتمكن الكابينة الواحدة من معالجة جميع أنواع المياه وتحويلها لمياه شرب عالية الجودة والنقاء بطاقة إنتاجية 8000 لتر يوميًا، وهو ما يكفي احتياجات 2000 شخص. ويتم استخدام البراميل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في نقل المياه، كما تقوم صنابير المياه عالية التقنية والمتصلة بالحوسبة السحابية بتوزيع المياه، وهو ما يتيح للأسواق نظامًا ذكيًا لمعالجة وتوزيع المياه لا يعتمد على المواد الكيميائية، ويقلل استخدام البلاستيك لأقل درجة ممكنة.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، ستناقش سيمنس وشركة واي أوت نطاق التعاون والعمل بينهما لإنتاج هذه النظم المستدامة لمعالجة المياه في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن حلول سيمنس في إطار هذا التعاون وحدات التحكم الصناعية ونظم سكادا (SCADA) لجمع البيانات والتحكم والإشراف، بالإضافة لخبرات سيمنس في مجال إنترنت الأشياء والبرمجيات والمعدات والأدوات الأخرى المطلوبة لتصنيع واي أوت للنظم المستدامة لمعالجة وإنتاج المياه.

وتعليقًا على هذا التعاون، يقول السيد/محمد خليفة - الرئيس التنفيذي لسيمنس للصناعات الرقمية في الشرق الأوسط: "تمثل الاستدامة أحد المكونات والقيم الرئيسية لمحفظة حلول ومنتجات سيمنس، كما نسعى لتقديم حلولنا التكنولوجية من أجل تطوير جودة واستدامة المياه في منطقة الشرق الأوسط. إنّ النظام المبتكر الذي تقدمه شركة واي أوت يتيح إمدادات المياه في الأماكن والمجتمعات الأكثر احتياجًا لها، وتقوم الشركة بذلك بأقل قدر من التأثير على البيئة".

تجدر الإشارة أنه يمكن لنظام واحد من أنظمة واي أوت لمعالجة المياه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 483 طن، بالإضافة لتفادي استخدام 5.7 مليون عبوة مياه بلاستيكية في العام. وتتضمن قائمة المنشآت التي تعتمد على تكنولوجيا واي أوت لمعالجة المياه حتى الآن كل من مطعم في مدينة نيروبي ومعسكر ساياري في مدينة سيرينجيتني التنزانية وسنترال بارك في العاصمة السويدية ستوكهولم.

من جانبه، يضيف السيد/ اولف ستينرهاغ - الرئيس التنفيذي لشركة واي أوت: "لقد تعلمنا على مدار العامين الماضيين مدى أهمية الموارد والثروات المحلية حيث تُعد المياه من أثمن احتياجات البشرية. ومن خلال الاعتماد على تكنولوجيا سيمنس المتطورة، ستصبح أنظمة معالجة المياه في الشركة أكثر ذكاءً وكفاءة، وستتيح للمواطنين في منطقة الشرق الأوسط تعظيم استخدام موارد المياه المحلية بصورة ملحوظة".

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سيمنس AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي والابتكار والجودة والاعتمادية والتميز العالمي لأكثر من 170 عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على توفير حلول البنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة الآلية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية. وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها. ومن خلال سيمنس للنقل، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في حلول الانتقالات لكل من السكك الحديدية والطرق البرية، تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق الانتقالات والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً لامتلاكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة لذلك تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة من أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية، وتم إدراجها في البورصة يوم 28 سبتمبر 2020.

وخلال السنة المالية 2020 والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 62.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6.7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

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