سيمنس وتكنولوجيات الصحراء تطلقان Capton للطاقة كمشروع مشترك للاستثمار في الطاقة الشمسية والبنية التحتية الذكية ومشروعات التحول للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

منصة Capton للطاقة تستهدف الاستثمار في مشروعات تزيد قدرتها الإجمالية عن 1 غيغاوات وتعزيز إمدادات الطاقة النظيفة والمستقرة بأسعار اقتصادية في الأسواق الأقل حصولًا على الخدمات

أطلقت كل من سيمنس وتكنولوجيات الصحراء مشروعاً مشتركاً لتطوير والاستثمار في الطاقة الشمسية والبنية التحتية الذكية وغيرها من مشروعات التحول للطاقة النظيفة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. تم الإعلان عن هذا التعاون اليوم خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. يهدف المشروع المشترك Capton للطاقة لتكوين محفظة من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والنظيفة تتخطى قدراتها الإجمالية 1 غيغاوات، حيث تدعم هذه المحفظة مشروعات الطاقة النظيفة والاعتمادية بأسعار اقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للطاقة.

يقع المقر الرئيسي لشركة Capton ("Capton") للطاقة في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، ويقودها السيد/عمر أحمد الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بالشركة منذ يناير 2022. يتمتع أحمد بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 21 عامًا في قطاع تمويل الطاقة والبنية التحتية باعتباره مستثمر خاص ومستشار في هذا المجال. قاد عمر أحمد في وقت سابق فرق عمل في كل من باركليز وديلويت وإس إن سي لافالين وإيكويتيكس.

وتُعد كل من شركة سيمنس، التي يمثلها ذراعها التمويلي سيمنس للخدمات المالية، وشركة تكنولوجيات الصحراء ومقرها المملكة العربية السعودية، هما المساهمان الرئيسيان في شركة Capton، والتي تستهدف الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية الحالية والجديدة بقدرات توليد للطاقة الكهربائية تتراوح من 20 إلى 100 ميغاوات. هذا وتعتمد Capton على قدرة مالكيها في توفير الحلول التكنولوجية والخبرات، بما يتيح للشركة الناشئة تطوير محطات ومنشآت توليد الطاقة الشمسية الجديدة. ومن المنتظر أن توفر منصة Capton للمستثمرين الآخرين أيضًا فرصًا للمشاركة في مسيرة التحول للطاقة النظيفة باعتبارهم شركاء الطرف الثالث للشركة.

وتعليقاً على ذلك، يقول السيد/ستيفن جروس - رئيس قطاع تمويل الاستثمارات الخاصة في سيمنس للخدمات المالية: "تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في التحول العالمي لقطاع الطاقة. لذلك نتطلع بشغف لبناء هذه المنصة بشكل مشترك جنبًا إلى جنب مع شركة تكنولوجيات الصحراء، انطلاقًا من إيماننا بأن منصة Capton ستمهد الطريق لدعم وتعزيز التوسع في إقامة نظم طاقة أكثر استدامة ومرونة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من آسيا."

تجدر الإشارة أن شركة تكنولوجيات الصحراء هي شركة قابضة للطاقة الشمسية الكهروضوئية والبنية التحتية الذكية وتركز على التصنيع والاستثمارات المستدامة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، وقد استكملت الشركة تنفيذ أكثر من 40 مشروع للطاقة الشمسية في 22 دولة حول العالم.

يقول السيد/نور موسى – مؤسس شركة تكنولوجيات الصحراء: "تتيح الطاقة الشمسية للعديد من الأماكن التي لا تتاح فيها شبكات طاقة يُعتمد عليها تحقيق قفزات نوعية مماثلة للبنية التحتية المعتادة في الدول المتقدمة، والاستفادة من إمدادات طاقة نظيفة تتسم بالاستدامة والأسعار الاقتصادية. إننا في تكنولوجيات الصحراء نتطلع للعمل والتعاون مع Capton وسيمنس لدعم مشروعات الطاقة النظيفة ودفع التغيير الإيجابي بما يتماشى مع مبادئنا البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن مثل هذه الجهود لاستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية بشكل كامل وتقنيات مثل الشبكات الصغيرة المستدامة وأنظمة الطاقة الموزعة الذكية سترسخ مُثلنا وتجسد تأثيرًا إيجابيًا في دول عديدة".

قال خالد شربتلي – شريك تنفيذي في تكنولوجيات الصحراء وعضو مجلس إدارة Capton: "البنية التحتية الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية هي مفتاح التنمية المستدامة. إن تكامل مصادر الطاقة المتجددة والتخزين والتقنيات الرقمية تمكن نماذج اجتماعية واقتصادية الجديدة من المساواة في الطاقة إلى النقل النظيف والتنقل الكهربائي".

تجدر الإشارة إلى أن الطلب على الطاقة الشمسية يشهد ارتفاعًا مطردًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خاصة مع وجود وفرة في فترات سطوع الشمس وتركيزها في تلك المناطق من العالم. ففي منطقة الشرق الأوسط، تضاعفت القدرات الإجمالية المقامة لتوليد الطاقة الشمسية بمقدار تجاوز 4 أضعاف في الفترة من 2016 إلى 2020، طبقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي.

وقد ساهمت جهود توفير إمدادات الطاقة الكهربائية المستدامة للمناطق الريفية من خلال الاعتماد على حلول توفير الطاقة خارج الشبكات ونظم بطاريات تخزين الطاقة، في تحفيز هذا النمو الهائل في حجم الطاقة الشمسية المولّدة، حيث تتجه العديد من دول العالم للتخلي عن بدائل الوقود الكربونية التقليدية والتي تساهم في الاحتباس الحراري العالمي، والتوجه لبدائل الطاقة المتجددة والنظيفة.

يختتم السيد/عمر أحمد – الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في Capton للطاقة: "تتمتع Capton للطاقة بقدرات متميزة في تجميع سلسلة من الاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية تحت الإنشاء، كما أنها في مراحل متقدمة من المفاوضات لإطلاق الاستثمارات المبدئية وتجميع رؤوس الأموال اللازمة لبدء نشاطها. وباعتبار سيمنس وتكنولوجيات الصحراء هما الشريكان الاستراتيجيان في الشركة، إلى جانب فريق العمل الاستثنائي في الشركة، فإننا على ثقة من امتلاكنا لكافة المقومات والعناصر التي تضمن لنا تقديم المزيج المثالي المشروعات والاستثمارات والقدرات التكنولوجية بما يتيح لنا تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الشمسية في الأسواق المستهدفة".

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سيمنس AG (برلين وميونيخ) هي شركة تكنولوجيا تركز على الصناعة وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة حقيقية للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات الأشخاص. تمتلك سيمنس غالبية الأسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة من أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية. وخلال السنة المالية 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 62.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6.7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

سيمنس للخدمات المالية (SFS)-هي الذراع التمويلي لشركة سيمنس، حيث تقدم حلولًا تمويلية للشركات. تتمتع سيمنس للخدمات المالية بمزيج فريد من الخبرة المالية وإدارة المخاطر والمعرفة التامة بالقطاعات التي تعمل فيها سيمنس، بما يتيح لها تقديم باقة من الخدمات المالية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء وشركاء سيمنس. ومن خلال الخبرات والإمكانيات المالية التي تمتلكها، تقدم سيمنس للخدمات المالية حلولًا تساعد شركاء سيمنس على تحقيق النمو وخلق قيم مضافة، وتحسين مستوى التنافسية ومساعدة العملاء في الحصول على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تبتكرها سيمنس. تدعم سيمنس للخدمات المالية الاستثمارات عن طريق تقديم المعدات وتمويل شراء التكنولوجيا والتأجير التمويلي والإقراض المؤسسي والاستثمارات الخاصة والمشروعات والتمويل المخطط. تتضمن محفظة حلول سيمنس للخدمات المالية أيضًا تمويل التجارة وأوراق القبض. تعمل سيمنس للخدمات المالية من خلال شبكة عالمية وتتوافق عملياتها التشغيلية مع المتطلبات التنظيمية والتشريعات القانونية لكل دولة تعمل بها، بالإضافة لقدرتها على تقديم حلول مالية على المستوى العالمي. في الوقت نفسه تُعد سيمنس للخدمات المالية بمثابة مستشار مالي يتمتع بخبرة عالمية في إدارة المخاطر المالية. يقع المقر الرئيسي لسيمنس للخدمات المالية في مدينة ميونخ، ويعمل بها حوالي 2900 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.siemens.com/finance

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