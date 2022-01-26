أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن تعيين الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عضواً تنفيذياً غير مستقل في مجلس إدارة سيكو. ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحواذ بنك مسقط على حصة في سيكو تعادل 10.38% من رأس المال المدفوع. وقد تم الحصول على التوصية بتعيين عضو من بنك مسقط ليكون ممثلا للبنك في مجلس إدارة سيكو بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وبناء على ذلك، قررت الجمعية العامة غير العادية لسيكو التي عقدت يوم الأربعاء 26 يناير 2022 زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 10 أعضاء، وتعيين الشيخ وليد بن خميس الحشار عضواً في المجلس.

وكانت سيكو قد استحوذت على حصة الأغلبية في شركة "مسقط المالية" الواقع مقرها في المملكة العربية السعودية، والمملوكة بالكامل لبنك مسقط، وتم إطلاق هويتها الجديدة باسم "سيكو المالية". تمت عملية الاستحواذ من خلال صفقة لتبادل الأسهم. وأسفرت هذه الصفقة عن امتلاك سيكو 72.7% من "سيكو المالية"، بينما امتلك بنك مسقط نسبة 9% من سيكو. وفي أعقاب عملية الاستحواذ، حصل بنك مسقط على حصة إضافية في سيكو بنسبة 1.38% من رأس المال المدفوع ، مما رفع نسبة مساهمة بنك مسقط في سيكو الى نسبة بلغت 10.38% من رأس المال المدفوع.

وبهذه المناسبة، رحّب الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو بهذا التعيين قائلا: "إننا سعداء للغاية بانضمام الشيخ وليد كعضو جديد في مجلس الإدارة الموقر. إن معرفته الواسعة بالمنطقة، وخبراته الممتدة لعقود طويلة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية سيمثل قيمة مضافة لسيكو، معززاً جهود سيكو الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع في أعمالها في المنطقة خلال السنوات القادمة."

جدير بالذكر أن الشيخ وليد الحشار هو الرئيس التنفيذي لبنك مسقط منذ عام 2019. كما أنه عضو مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وكليه الدراسات المصرفية والمالية، وجمعية المصارف العمانية. يملك الشيخ وليد الحشار خبرة تزيد عن 28 سنة في القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز، حيث شغل مناصب عليا في عدد من الشركات قبل انضمامه إلى بنك مسقط. الشيخ وليد الحشار حاصل على دبلوم دراسات عليا في الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، وبكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا في ساكرامنتو، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، قال الشيخ وليد الحشار: " أتطلع إلى التعاون مع زملائي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، فضلا عن الإدارة التنفيذية في سيكو، عاقدين العزم على المضي قدماً نحو المرحلة القادمة من تعزيز مسيرة سيكو. وإنني على ثقة بأن الشراكة الجديدة بين سيكو وبنك مسقط سوف تؤتي نتائج مثمرة، وتساهم في مواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف ذات الصلة."

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وسيكو المالية وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.

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